Matolcsy György bukása: a közpénz elveszített jellege és „a legnagyobb bankrablás”

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Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi jegybankelnököt szerdán, akit gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta. A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják. Bemutatjuk, hogy pontosan miért kapcsolták le Orbán Viktor korábbi gazdasági miniszterét, egykori jegybankelnököt.

Szerda kora reggel a Központi Nyomozó Főügyészségre vitték Matolcsy Györgyöt, aki 2013 és 2025 között vezette a Magyar Nemzeti Bankot. Bátki Pál, a volt jegybankelnök ügyvédje szerint ügyfelét

jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

Az ügyészség eközben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás keretében több helyszínen összehangolt akciót indított. A gyanúsítás részletes tényállása egyelőre nem ismert, az elmúlt években feltárt visszaélések gyanúja azonban jóval messzebbre vezet, mint a mostani őrizetbe vétel. Viszont már döntöttek Matolcsy György őrizetbe vételéről.

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Amikor a közpénz elveszítette közpénzjellegét

Az MNB-alapítványok története 2014-ben kezdődött, de országos politikai botránnyá igazán 2016-ban vált, amikor a közvélemény egy meglehetősen sajátos közgazdasági és jogi megállapítással szembesült.

Kósa Lajos, a Fidesz akkori frakcióvezetője az alapítványoknak átadott állami vagyonról úgy fogalmazott, hogy

az a pénz elvesztette közpénz jellegét.

A mondat hamar a korszak egyik legismertebb politikai kijelentésévé vált, mivel lényegében azt jelentette volna, hogy több százmilliárd forintnyi közvagyon sorsáról a nyilvánosság már nem feltétlenül tájékozódhat.

A Fidesz-kormány akkor törvénymódosítással is megpróbálta korlátozni a jegybanki alapítványok gazdálkodásának megismerhetőségét.

A Bánki Erik, az országgyűlés gazdasági bizottságának akkori vezetője által benyújtott javaslatot a parlament elfogadta, Áder János akkori köztársasági elnök azonban az Alkotmánybírósághoz fordult. A testület kimondta, hogy az MNB által alapított szervezetek közpénzzel gazdálkodnak, az alapítványokba helyezett vagyon pedig nem veszíti el közpénzjellegét pusztán attól, hogy kikerül a jegybank közvetlen kezeléséből. A Kúria szintén megerősítette, hogy az alapítványok kötelesek elszámolni a rájuk bízott pénzek felhasználásával.

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A több mint 266 milliárd forintos alapítványi vagyon eredete önmagában is szokatlan volt, ugyanis az MNB a 2010-es évek elején jelentős árfolyamnyereséget realizált a devizatartalék egy részének forintra váltásával. A mechanizmus egyszerű:

a jegybank korábban alacsonyabb árfolyamon vásárolt devizát, amelyet a forint gyengülése után magasabb árfolyamon váltott át, így számviteli nyeresége keletkezett.

A folyamat különösen visszásnak hatott egy olyan időszakban, amikor a gyenge forint a devizahiteles háztartásoknak jelentős többletterhet okozott.

A jegybank a saját tőkéjében felhalmozódott nyereséget nem az állami költségvetésbe fizette be, és nem is teljes egészében tartalékolta, hanem jelentős részét alapítványok létrehozására fordította. A Portfolio már akkorában felhívta a figyelmet arra, hogy a jegybanki nyereség nem feltétlenül a központi bank teljesítményének eredménye, ráadásul a devizaműveletek indokoltságával kapcsolatban is kérdések merültek fel. Az MNB tagadta, hogy kifejezetten az árfolyamnyereség növelése érdekében végzett volna tranzakciókat.

A gazdaságpolitikai vita lényege azonban már ekkor az volt, hogy

a jegybank vezetése miért maga döntött a közvagyon egy jelentős részének felhasználásáról, ahelyett, hogy a pénz sorsáról az állami költségvetés keretében született volna döntés.

A Pallas Athéné-alapítványokat hivatalosan azzal a céllal hozták létre, hogy támogassák a közgazdasági oktatást, a pénzügyi ismeretek terjesztését, a kutatásokat és Magyarország versenyképességének javítását. A pénzből ösztöndíjakat, egyetemi programokat, ingatlanvásárlásokat és különböző támogatásokat finanszíroztak. Az alapítványok működése azonban hamar politikai vitákat váltott ki, különösen amikor kiderült, hogy médiavállalkozások, köztük a VS.hu is részesültek a forrásokból. Orbán Viktor akkori miniszterelnök mindenesetre kitartott Matolcsy mellett, ennek emblamatikus pillanata, hogy 2016 áprilisában azt mondta,

égnek és földnek kellene összeszakadnia ahhoz, hogy meginogjon a bizalom a jegybankelnökben.

A pénzből ingatlanbirodalom lett

Az alapítványi rendszer az évek során jelentősen átalakult. A kezdetben különálló szervezetek végül egyetlen intézményben, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványban (PADME) egyesültek, amelynek vagyonkezelésében az Optima Befektetési Zrt. vált meghatározó szereplővé. Az Optima feladata elvileg az eredeti alapítványi tőke értékének megőrzése és gyarapítása volt, a konzervatív befektetési politikát azonban fokozatosan egy sokkal kockázatosabb üzleti modell váltotta fel.

A vagyonkezelő különböző befektetési és magántőkealapokon, valamint egymásba kapcsolódó vállalatokon keresztül kezdett nagyszabású ingatlanpiaci tranzakciókba. A hazai és külföldi érdekeltségeket egyre nehezebben áttekinthető tulajdonosi hálózat fogta össze, miközben az egyes befektetési döntések mögötti tényleges gazdasági megfontolások és a pénzmozgások ellenőrizhetősége is kérdésessé vált. Ráadásul a médiában

több olyan ügyletre világítottak rá, amelyekben Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak az üzleti és baráti köréhez köthető vállalkozók érdekeltségei is megjelentek.

A PADME legnagyobb befektetései között volt a lengyelországi GTC ingatlantársaság többségi részvénycsomagjának megszerzése, valamint a svájci Ultima Capital részvényeinek megvásárlása. A tranzakciókkal az alapítványi vagyon jelentős része közép-európai irodaházakba, bevásárlóközpontokba és más ingatlanpiaci érdekeltségekbe került. Az Optima azonban nemcsak az eredeti alapítványi pénzből vásárolt, hanem további forrásokat és hiteleket is bevont, így

a cégcsoport végül közel 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amelyből az Állami Számvevőszék szerint mintegy 407 milliárd forint közpénzből származott.

A GTC felvásárlása különösen jól mutatja, miért vált a vagyonkezelés a későbbi vizsgálatok egyik központi kérdésévé:az ÁSZ 2025-ben közzétett jelentése szerint az Optima a részvényekért mintegy 31 százalékos felárat fizetett a tőzsdei árhoz képest, ami közel 60 milliárd forintos többletkiadást jelentett.

A kuratóriumi tagoknak mindössze négy és fél órájuk volt az ügylet előterjesztésének áttanulmányozására, miközben a számvevőszék szerint az anyag nem tartalmazott megfelelő pénzügyi és kockázati elemzést.

A tervezett 11 százalékos helyett a befektetés tényleges hozama mindössze 2 százalék körül alakult.

Az ingatlanpiaci befektetések későbbi értékvesztése további problémákat okozott. A PADME vagyonának szinte egészét az Optima által kibocsátott kötvények tették ki, amelyek 2023-ban mintegy 279 milliárd forintos könyv szerinti értéken szerepeltek az alapítvány mérlegében. Az ÁSZ megállapítása szerint azonban a befektetések tényleges piaci értéke ennél lényegesen alacsonyabb volt, ezért 2024-ben akár 150 milliárd forintos értékvesztést kellett volna elszámolni. A vagyon tehát papíron jóval többet ért, mint amennyit a mögöttes eszközök piaci értéke indokolt volna.

A likviditási problémák különösen akkor váltak nyilvánvalóvá, amikor a kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány megpróbált hozzájutni az Optima kötvényeibe fektetett pénzéhez.

Az egyetemi alapítvány korábban 127,5 milliárd forintot helyezett el a konstrukcióban, de amikor élni kívánt visszaváltási jogával, az Optima nem tudta teljesíteni fizetési kötelezettségét. A befektetett pénz jelentős része ugyanis olyan ingatlanpiaci érdekeltségekben állt, amelyeket rövid idő alatt csak számottevő veszteséggel lehetett volna értékesíteni.

A számvevőszéki ellenőrzés a befektetési döntések mellett a teljes irányítási rendszert is kifogásolta. A kuratórium rendszeresen személyes ülés nélkül, elektronikus úton döntött jelentős ügyletekről, a kockázatelemzések több esetben hiányosak voltak, és az alapítvány pénzügyi beszámolói sem adtak megbízható képet a vagyon tényleges értékéről. Az ÁSZ megállapításai nyomán a korábbi könyvvizsgálói jelentések visszavonására is sor került.

A jegybankelnök távozása után borult a rendszer

Matolcsy György 2025 márciusában adta át az MNB vezetését Varga Mihálynak, aki hivatalba lépése után átfogó vizsgálatot indított az alapítványok és az Optima működésének feltárására. A jegybank új vezetése személycseréket hajtott végre, és a korábbi pénzügyi tranzakciók, valamint a vagyonkezelési döntések felülvizsgálatába az Állami Számvevőszéket is bevonta. Az átadás körüli időszakban külön figyelmet kapott, hogy az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. tulajdonjoga a Közép-európai III. Magántőkealaphoz került,

csakhogy ezt korábban a Matolcsy Ádám köréhez sorolt Száraz István érdekeltségébe tartozó Quartz Befektetési Alapkezelő kezelt.

Az Állami Számvevőszék szokatlanul kritikus, már a választási kampány nyitányának tekinthető 2025. március 19-i napon nyilvánosságra hozott jelentéseiben súlyos gazdálkodási és ellenőrzési hiányosságokat tárt fel, és több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett. A vizsgálat szerint az alapítványi vagyon kezelése nem felelt meg a felelős közpénzgazdálkodás követelményeinek, a többszintű céghálózat pedig jelentősen megnehezítette a tényleges vagyoni helyzet feltárását.

A számvevőszék különösen a túlzott kockázatvállalást, a befektetések megalapozatlanságát és a beszámolók megbízhatatlanságát kifogásolta.

Matolcsy György mindvégig vitatta, hogy az alapítványi vagyon eltűnt volna: egészen a legutóbbi időkben Youtube-videók sorában próbálta elmagyarázni, hogy miért nem tartja úgy, hogy a leértékelődés, a felelőtlen gazdálkodás dacára elveszett volna a pénz.

Az ügy a 2026-os választási kampány egyik központi témájává vált, Magyar Péter – azóta megválasztott miniszterelnök – csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emlegette az ügyet, de azóta is rendre így utal a jegybanki alapítványokkal kapcsolatos fejleményekre.

A volt jegybankelnök még idén október közepén is arról beszélt, hogy a 266,5 milliárd forintos alapítói vagyon megvan, és annak nagyobb része 12 közép-európai város 39 irodaházában és hat bevásárlóközpontjában található. Álláspontja szerint az ÁSZ sem a pénz eltűnését állapította meg, hanem a részvénybefektetések piaci értékének csökkenését és az ebből következő számviteli értékvesztés elmaradását.

Az ügyészségi közlések, a korábbi számvevőszéki feljelentés alapján a büntetőjogi kérdés ugyanakkor nem pusztán az lehet, hogy léteznek-e még az alapítványi pénzből vásárolt ingatlanok és részvények, hanem az is, hogy az egyes befektetések gazdaságilag indokoltak voltak-e, kik és hogyan hozták meg a döntéseket, milyen összeférhetetlenségi helyzetek voltak és keletkezett-e a tranzakciók során jogellenesen okozott vagyoni hátrány. Egy befektetés árfolyamvesztesége önmagában még nem bűncselekmény,

a szándékosan vagy a vagyonkezelési kötelezettségeket megszegve, indokolatlanul drágán végrehajtott ügyletek viszont már büntetőjogi felelősséget is felvethetnek.

A nyomozás az elmúlt hónapokban felgyorsult: a hatóságok több tízmilliárd forint értékben foglaltak le vagyonelemeket, az MNB új vezetése pedig mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot adott át a korábbi jegybanki működést vizsgáló, Tisza-kormány által alapított parlamenti bizottságnak. A testület október elején Kósa Lajost és Bánki Eriket is meghallgatta a 2016-os törvénymódosítás körülményeiről, vagyis arról a politikai döntésről, amellyel annak idején korlátozni próbálták az alapítványi közpénzek felhasználásának nyilvánosságát.

Matolcsy György szerdai őrizetbe vétele új szakaszt jelent a több mint egy évtizedes történetben, de a büntetőjogi felelősség kérdése még korántsem dőlt el. A nyomozó hatóságoknak azt kell bizonyítaniuk, hogy az alapítványi vagyon kezelésében történt-e bűncselekmény, pontosan mekkora vagyoni hátrány keletkezett, és ezért kiket terhel személyes felelősség.

Habár 2016-ban Orbán Viktor kitartott egykori párttársa mellett, a korábbi miniszterelnök leváltása után úgy látszik, hogy összeszakadt az ég és a föld Matolcsy Görgy ügyében.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/KKM