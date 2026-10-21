Matolcsy György védője: az ügyfelem idős ember szoros családi kötelékekkel, őrizetbe vétele nem indokolt

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai szerda kora reggel vették őrizetbe a volt jegybankelnököt, a művelettel párhuzamosan több helyszínen is nyomozási cselekményeket hajtottak végre. Bátki Pál, Matolcsy ügyvédje nem sokkal dél előtt érkezett meg az ügyészség épületébe a kihallgatásra. Bár a gyanúsítás tárgya ismert, a védő ekkor még nem tudta megmondani, hogy pontosan milyen konkrét cselekményekre alapozzák az eljárást.

A védelem azonnal panaszt tett az őrizetbe vétel ellen.

Bátki Pál az újságíróknak hangsúlyozta, hogy a körülmények egyáltalán nem indokolják az intézkedést. Kiemelte, hogy ügyfele idős ember, aki rendezett körülmények között él, és szoros kapcsolat fűzi kiskorú gyermekéhez. Mindezek miatt a védő teljesen megalapozatlannak tartaná, ha az ügyészség a volt jegybankelnök letartóztatását indítványozná.

A szerdai akció során nemcsak Matolcsy Györgyöt állították elő, hanem őrizetbe vették Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédjét, valamint egy olyan vállalat vezető tisztségviselőjét is, amely Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető. A kiterjedt nyomozás hátterében azok a korábbi jegybanki ügyek állhatnak, amelyek során több százmilliárd forintnyi közpénz kerülhetett magánkörökhöz.

A címlapképen: Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselője érkezik a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épületéhez 2026. október 21-én. Forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán