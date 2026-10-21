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Matolcsy György védője: az ügyfelem idős ember szoros családi kötelékekkel, őrizetbe vétele nem indokolt
Gazdaság

Matolcsy György védője: az ügyfelem idős ember szoros családi kötelékekkel, őrizetbe vétele nem indokolt

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Jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vették őrizetbe Matolcsy Györgyöt, a volt jegybankelnök kihallgatása előtt a Telexnek nyilatkozott védője. Bátki Pál szerint a kényszerintézkedések indokolatlanok, mivel egy rendezett körülmények közt élő idős emberről van szó.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai szerda kora reggel vették őrizetbe a volt jegybankelnököt, a művelettel párhuzamosan több helyszínen is nyomozási cselekményeket hajtottak végre. Bátki Pál, Matolcsy ügyvédje nem sokkal dél előtt érkezett meg az ügyészség épületébe a kihallgatásra. Bár a gyanúsítás tárgya ismert, a védő ekkor még nem tudta megmondani, hogy pontosan milyen konkrét cselekményekre alapozzák az eljárást.

A védelem azonnal panaszt tett az őrizetbe vétel ellen.

Bátki Pál az újságíróknak hangsúlyozta, hogy a körülmények egyáltalán nem indokolják az intézkedést. Kiemelte, hogy ügyfele idős ember, aki rendezett körülmények között él, és szoros kapcsolat fűzi kiskorú gyermekéhez. Mindezek miatt a védő teljesen megalapozatlannak tartaná, ha az ügyészség a volt jegybankelnök letartóztatását indítványozná.

A szerdai akció során nemcsak Matolcsy Györgyöt állították elő, hanem őrizetbe vették Matolcsy Ádám cégeinek állandó ügyvédjét, valamint egy olyan vállalat vezető tisztségviselőjét is, amely Matolcsy Ádámhoz és Száraz Istvánhoz köthető. A kiterjedt nyomozás hátterében azok a korábbi jegybanki ügyek állhatnak, amelyek során több százmilliárd forintnyi közpénz kerülhetett magánkörökhöz.

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A címlapképen: Bátki Pál büntetőjogász, Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökének jogi képviselője érkezik a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) épületéhez 2026. október 21-én. Forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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