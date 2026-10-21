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Megszólalt a főügyészség az MNB-ügyben - Kiderült, miért intézkedtek
Gazdaság

Megszólalt a főügyészség az MNB-ügyben - Kiderült, miért intézkedtek

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Az ok, hogy Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján egy magántőkealap az ügyészség szerint színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, azzal a céllal, hogy a Matolcsy-kör az MNB vezető posztjának átadása után is saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessen a vagyonnal. A szerteágazó ügyben Matolcsy Ádámot és Stofa Györgyöt, az Optima Zrt. korábbi vezetőjét is körözik, a Btk. egy olyan paragrafusára hivatkozva, amely szerint ha bebizonyosodik a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette, akkor az öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A Központi Nyomozó Főügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait - jelezte a főügyészség közleményében.

A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, melynek során bizonyítási eszközöket foglalt le.

Kitér arra a főügyészség tájékoztatása, hogy "a nyomozó ügyészek az úgynevezett »MNB ügy« egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány".

Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek.

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"Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrány okoztak" - részletezi a főügyészség.

Azt is hozzátették: a mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta.

Azóta az is kiderült, hogy ez a további 2 személy, aki ellen elfogatóparancsot adtak ki, Matolcsy Ádám, valamint az Optima Zrt. korábbi vezetője, Stofa György. Az MTI ehhez azt tette hozzá: a körözésből kiderül, hogy mindkettőjüket Büntető törvénykönyv 374. paragrafusa által szabályozott gazdasági csalás miatt keresi a főügyészség. A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a gazdasági csalás különösen jelentős vagyoni hátrányt okoz.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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