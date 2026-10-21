Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője: megdicsérte a magyar kormányt, de figyelmeztetést is küldött

Október 22-én Budapestre látogat Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója, aki Magyar Péter miniszterelnökkel, Orbán Anita külügyminiszterrel és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel is találkozik. A szakember a látogatás előtt a Telexnek adott interjúban méltatta az új magyar kormány eddigi intézkedéseit. Azt mondta, gratulálni szeretne a kormánynak az átfogó gazdasági és politikai stratégia kidolgozásához, és támogatni kívánja az energiapolitikában már megtett lépéseket.
Szerintem Magyarország jó irányba tart: gazdasági, társadalmi és energiapolitikai szempontból egyaránt.
A történelem legnagyobb energiabiztonsági fenyegetése
A globális energiapiaci helyzetről már jóval borúlátóbban nyilatkozott az IEA vezetője. A nyolc hónapja tartó iráni háborút a történelem legsúlyosabb energiabiztonsági fenyegetésének nevezte, rámutatva, hogy a Hormuzi-szoroson keresztül korábban a világ olaj- és LNG-szállítmányainak mintegy ötöde haladt át.
Birol felhívta a figyelmet, hogy négy év alatt két meghatározó energiaellátási útvonal is kiesett: előbb az orosz–ukrán háború következtében a Nyugat-Szibéria és Európa közötti szállítások szakadtak meg, majd a Hormuzi-szoros lezárása okozott újabb súlyos zavarokat.
A globális energiapiacok ezzel két fő "artériájukat" veszítették el, aminek hosszú távú következményei lehetnek. Birol szerint ráadásul a Hormuzi-szoros esetleges újranyitása sem feltétlenül állítaná helyre a korábbi bizalmat, hiszen a piaci szereplőknek már azzal is számolniuk kell, hogy az útvonalat a jövőben ismét lezárhatják.
A szakember külön kitért a dízelpiac helyzetére, ahol a kínálati hiányt súlyosbítja, hogy a fogyasztás az áremelkedésekre is csak korlátozottan reagál. A dízel ugyanis olyan alapvető ágazatokban nélkülözhetetlen, mint a mezőgazdaság, a teherfuvarozás és a közösségi közlekedés.
Birol szerint amennyiben a helyzet tovább romlik, az IEA akár olyan kormányzati intézkedéseket is javasolhat, amelyek szabályozási eszközökkel korlátoznák a dízelfelhasználást.
Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy erre egyelőre nincs szükség. A dízelexport esetleges betiltását viszont kifejezetten káros lépésnek tartaná, mert az tovább súlyosbíthatná az ellátási problémákat.
Az atomenergia olyan, mint egy katolikus házasság
Az interjúban Magyarország orosz nukleáris együttműködése is szóba került. Birol emlékeztetett arra, hogy az Európai Unió jelenleg nem alkalmaz jelentős korlátozásokat az orosz nukleáris fűtőanyag behozatalára vagy az orosz részvétellel megvalósuló nukleáris projektekre. Az atomenergiát ugyanakkor stratégiai jelentőségű technológiának nevezte, amely Európa energiaellátásának biztonsága, szuverenitása és versenyképessége szempontjából is meghatározó.
A nukleáris partner kiválasztásánál szerinte különösen fontos, hogy az adott ország olyan szereplő mellett köteleződjön el, amely nem használja fel politikai nyomásgyakorlásra az együttműködést, és megfelelő technológiát kínál elfogadható áron.
A nukleáris partnerségek ugyanis – ha fogalmazhatok így – olyanok, mint egy katolikus házasság: ha egyszer elköteleződtél, az akár 80–100 évre is szólhat.
Az IEA vezetője ezért rendkívüli körültekintést tart szükségesnek a nukleáris beruházásokkal kapcsolatos hosszú távú döntéseknél.
Éppen ekkor érkezett a hír, hogy a kormány erősen fontolgatja a Roszatom kipiszkálását a paksi beruházásból.
Dicséretet kapott a magyar szélenergia, de fontos figyelmeztetés is érkezett
Birol kifejezetten üdvözölte, hogy a magyar kormány feloldja a szélenergia fejlesztése előtt álló korábbi korlátozásokat. Szerinte a technológia jelentős lehetőségeket kínál Magyarországnak, különösen a már most is számottevő napenergia-kapacitások mellett.
Arra ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy a megújuló energiaforrások térnyerésével párhuzamosan az energiatárolási kapacitások bővítése is elengedhetetlen.
Az akkumulátoros tárolók ugyanis segíthetnek kiegyensúlyozni a nap- és szélerőművek termelésének ingadozásait, ezáltal javítva a villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságát. "Gratulálok ahhoz, hogy a szélenergia újra teret kap, de kérem, folytassák az akkumulátoros beruházásokat az ellátásbiztonság megerősítése érdekében!" – üzente a magyar kormánynak.
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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