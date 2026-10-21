Megszólalt Magyar Péter Matolcsy őrizetbe vételéről

A Központi Nyomozó Főügyészség őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét, Orbán Viktor egykori miniszterét

– írta a miniszterelnök.

„Ügyfelemet jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják” – mondta a Telexnek Bátki Pál, Matolcsy György jogi képviselője. Hozzátette, hogy a gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el, erre várhatóan a délelőtt folyamán kerül sor.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel közleményt adott ki, amelyben azt írja, hogy a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyó nyomozásban összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre. Az ügyészek az MNB-ügyben jelenleg több helyszínen dolgoznak.

Előzmények

Szeptemberben Varga Mihály, az MNB jelenlegi elnöke közölte, hogy határidőre mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak. Október elején a vizsgálóbizottság több mint három órán át hallgatta meg Kósa Lajost és Bánki Eriket az MNB-ügy kapcsán. A bizottság a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be.

Ezzel párhuzamosan a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomozást folytat a Matolcsy György elnöksége idején az MNB-nél és annak alapítványánál feltételezett visszaélések miatt. Az eljárás során már több tízmilliárd forint értékben foglaltak le vagyonelemeket.

Az ügy előzményei 2025 elejére nyúlnak vissza, amikor átalakulások kezdődtek az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány (PADME) körül. A PADME vagyonát kezelő Optima Zrt.-hez kapcsolódó alapkezelő fölé február végén új tulajdonost jegyeztek be: a Közép-Európai III. Magántőkealapot. Ezt a magántőkealapot korábban a Matolcsy Ádámhoz, Matolcsy György fiához köthető üzleti körhöz sorolt Quartz Befektetési Alapkezelő kezelte. Az MNB jelenlegi vezetése ennek kapcsán augusztusban adott át iratokat az ügyészségnek.

Varga Mihály hivatalba lépése után vizsgálatot kezdeményezett, és az Állami Számvevőszékhez fordult. Az ÁSZ 2025 márciusában arra jutott, hogy Matolcsy György elnöksége alatt százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés történt az MNB alapítványánál. Az Optima-csoport összesen közel 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amelyből az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint mintegy 407 milliárd forint származott közpénzből.

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