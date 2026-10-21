Megszólalt Orbán Viktor és a Fidesz sajtófőnöke Matolcsy György őrizetbe vételéről

A Fidesz azt várja a hatóságoktól, hogy politikai nyomástól mentesen, pártatlanul vizsgálják ki a Magyar Nemzeti Bank alapítványainak gazdálkodásával kapcsolatos visszaélések gyanúját – írta közleményében Orbán Viktor volt miniszterelnök és a párt sajtófőnöke. Az ellenzéki párt Matolcsy György volt jegybankelnök őrizetbe vételére reagálva hangsúlyozta, hogy valamennyi érintett felelősségét tisztázni kell, ugyanakkor mindenkit megillet az ártatlanság vélelme és a tisztességes eljáráshoz való jog.

Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi jegybankelnököt szerdán kora reggel. A korábbi jegybankelnököt a Központi Nyomozó Főügyészségre vittek kihallgatásra. A volt MNB-elnököt gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják.

Az őrizetbe vételre reagálva Havasi Bertalan, a Fidesz és Orbán Viktor sajtófőnöke az MTI megkeresésére közölte, hogy a párt a hatóságoktól elfogulatlan eljárást vár:

a Magyar Nemzeti Bank alapítványai ügyében másfél évvel ezelőtt indult eljárás. Elvárjuk, hogy a hatóságok pártatlanul, politikai nyomás nélkül folytassák le az eljárást.

Hozzátette, hogy alapvető érdek az alapítványok gazdálkodásával kapcsolatos valamennyi kérdés tisztázása, valamint az esetleges felelősség teljes körű feltárása. A Fidesz álláspontja szerint a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, ugyanakkor az érintetteknek biztosítani kell az ártatlanság vélelmét és a tisztességes eljáráshoz való jogot.

Matolcsy György őrizetbe vételét Bátki Pál, a volt jegybankelnök ügyvédje szerda délelőtt megerősítette. A Központi Nyomozó Főügyészség eközben közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyó nyomozás keretében több helyszínen összehangolt eljárási cselekményeket hajtanak végre. Az ügyészség várhatóan a kora esti órákban ad részletesebb tájékoztatást a nyomozás fejleményeiről.

Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kezet fog a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján a Boscolo Budapest szállodában 2018. március 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd.