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Megvan, kiket vettek még őrizetbe Matolcsy Györgyön kívül
Gazdaság

Megvan, kiket vettek még őrizetbe Matolcsy Györgyön kívül

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Szerdán nem csupán Matolcsy György volt jegybankelnököt vette őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF), hanem két másik, további személyt is. A VálaszOnline információi szerint Valkó Mihályról és Sándor Tamásról van szó.

Valkó Mihály a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, Sándor Tamás Matolcsyék állandó jogi képviselője.

A lap információit erősíti, hogy az ügyészség délután azt írta: a mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette

  • Matolcsy Györgyöt,
  • a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét,
  • valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet,
  • míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta.

Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta – tették hozzá.

Ezzel úgy látszik, hogy az utolsó kirakósok is a helyükre kerülnek a mai eseményekkel kapcsolatban, hiszen az már korábban kiderült, hogy a két személy, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám, valamint az Optima korábbi vezetője, Stofa György.

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Az ügy háttere, hogy tavaly február végén, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján a Közép-Európai III. Magántőkealap az ügyészség szerint színlelt értékpapír-szerződést kötött, aminek a hatóság szerint az volt az indítéka, hogy Matolcsy körének játsszák át a vagyon feletti rendelkezési jogot. A cél az lehetett, hogy "a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek." Ennek a magántőkealapnak a képviseletét az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. látta el, tehát azok a szervezetek, amiknek a vezetői Stofa és Valkó voltak.

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