Megvan, kiket vettek még őrizetbe Matolcsy Györgyön kívül

Valkó Mihály a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója, Sándor Tamás Matolcsyék állandó jogi képviselője.
A lap információit erősíti, hogy az ügyészség délután azt írta: a mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette
- Matolcsy Györgyöt,
- a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét,
- valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet,
- míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta.
Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta – tették hozzá.
Ezzel úgy látszik, hogy az utolsó kirakósok is a helyükre kerülnek a mai eseményekkel kapcsolatban, hiszen az már korábban kiderült, hogy a két személy, aki ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám, valamint az Optima korábbi vezetője, Stofa György.
Az ügy háttere, hogy tavaly február végén, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján a Közép-Európai III. Magántőkealap az ügyészség szerint színlelt értékpapír-szerződést kötött, aminek a hatóság szerint az volt az indítéka, hogy Matolcsy körének játsszák át a vagyon feletti rendelkezési jogot. A cél az lehetett, hogy "a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek." Ennek a magántőkealapnak a képviseletét az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. látta el, tehát azok a szervezetek, amiknek a vezetői Stofa és Valkó voltak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
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