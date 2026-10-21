Nagy a baj a hazai tejágazatban: vagy önerőből élik túl a gazdaságok a válságot, vagy elbuknak

A szakmai tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy a termelők már nem halogathatják a munkaerő- és az energiafelhasználási hatékonyság felülvizsgálatát. A XV. Tejágazati Konferencián Rákóczi András, a Tej Terméktanács termelői társelnöke rámutatott, hogy
a következő időszakot a gazdaságok vagy önerőből élik túl, vagy egyáltalán nem.
Mivel a takarmányozási helyzet a közeljövőben várhatóan nem javul, a hagyományos, kukoricaalapú etetés helyett egyre inkább alternatív megoldásokra van szükség. Ezt támasztja alá Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatójának véleménye is, aki szerint a hazai kukoricatermesztés napjainkra túlzottan kockázatossá vált, ugyanakkor megfelelő stratégiával, a kukoricaszilázs teljes elhagyásával is fenntartható a magas tejhozam.
A feldolgozói oldal legalább ennyire nehéz helyzetben van, hiszen az elmúlt negyven évben ez a szektor méltatlanul kevés figyelmet és forrást kapott. Szautner Péter, a Bonafarm Csoport vezérigazgató-helyettese szerint a válságok három-négy évente ismétlődnek, miközben az alapanyagárak ingadozása egyre szélsőségesebb. A jelenlegi krízist súlyosbította a tavaly tavaszi ragadós száj- és körömfájás miatt kiesett külpiacok hatása is. A hazai feldolgozók hatalmas, drágán előállított készletekkel fordultak rá a 2026-os évre, éppen akkor, amikor az európai késztermékárak beszakadtak.
Jelenleg a termékpálya egyetlen szereplője sem tud fenntartható jövedelmet termelni, így a kitörési pontot az exportpiacokon való megerősödés, a méretgazdaságosság és az innováció jelentheti.
Az innováció hiánya és a megváltozott fogyasztói szokások komoly hátrányt okoznak a hazai piacon. Tamás Áron, a Tetra Pak Zrt. igazgatósági tagja kiemelte, hogy a Magyarországon megtermelt nyerstej mintegy ötöde külföldre kerül, ahonnan már feldolgozva – például magasabb hozzáadott értékű sajt, joghurt vagy proteinital formájában – tér vissza a boltok polcaira. A nyugat-európai trendek itthon is egyértelműen érzékelhetők, ám a magyar élelmiszeripar egyelőre lassan reagál ezekre a piaci igényekre.
Balázs Ildikó, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a vásárlók elsősorban az ár és a kényelem alapján döntenek. Nem a gazdaságpolitikai hatásokat mérlegelik, hanem például hajlandók többet fizetni az időt spóroló szeletelt sajtokért a hagyományos, kerek trappistával szemben.
A kereskedők helyzetét az elmúlt években olyan, a piaci működést torzító intézkedések is nehezítették, mint az árstop vagy a kötelező akciók.
Éppen ezért az ágazat hatalmas megkönnyebbüléssel fogadta Magyar Péter miniszterelnök október 19-i bejelentését az árrésstop kivezetéséről, ami végre esélyt ad a tisztességes piaci verseny helyreállására.
Bár az iparág jövője a fejlesztéseken múlik, a finanszírozási környezet bizonytalanságokkal teli. A vezető kereskedelmi bankok agrárszakértői egybehangzóan állítják, hogy a hitelezés szigorodott, a projektekhez komoly kockázatkezelés és esetenként nagyobb önerő szükséges. Ugyanakkor a bankok alapvető érdeke is, hogy a már megkezdett – különösen a támogatói okirattal rendelkező – beruházások sikeresen lezáruljanak.
A fenntarthatósági fókuszú fejlesztések, mint a precíziós vízgazdálkodás vagy az energetikai korszerűsítés ma már elengedhetetlenek.
A finanszírozók azonban határozottan elvárják, hogy ezek a zöldberuházások ne csupán egy adminisztratív rubrika kipipálását szolgálják, hanem a nap végén tényleges költségmegtakarítást és eredményességnövekedést is hozzanak a gazdaságoknak. Némi reménysugarat jelenthet a jövőre nézve, hogy a nyerstej felvásárlási áraiban már látszik a lassú emelkedés. Az európai piacon jelenleg 46-48 cent körüli ár körvonalazódik, a hazai szakemberek pedig abban bíznak, hogy a jövő év elejére az 50-52 centes árszint is elérhetővé válik, ami végre érdemi segítséget és stabilitást jelentene a túlélésért küzdő hazai tejágazatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kisebb lakások kellenek: olyan demográfiai fordulat zajlik az Egyesült Államokban, ami teljesen átírja a lakáspiacot
A háztartásonkénti gyermekszám drámaian visszaesett.
Kimondta a piac: kiszámíthatóságot kapnak az új lakások az 5%-kal, de sok múlik a Wekerle Pluszon
Még várjuk a részleteket az Otthon Start utódjáról.
Új korszak küszöbén az Egyesült Államok: jelentősen megnő a csúcskategóriás lopakodók aránya
20%-kal több gépet akarnak.
Családi vagyontervezés 2026-ban: Miért érdemes most újragondolni a teljes vagyoni struktúrát?
Díjmentes online előadás
Teltházas premier előtti vetítésen mutatták be a Portfolio „Út a magyar euróhoz” című riportfilmjét.
Indul a visszaszámlálás: október 22-én élesítjük a címlapon.
Gigantikus felvásárlás az adatközponti piacon: közel 610 millió dolláros megállapodást kötött az ingatlantanácsadó
Illik a globális infrastruktúra-szolgáltatási portfólió felépítését célzó stratégiájukhoz.
Bemondta Zelenszkij: Ukrajna hajlandó elengedni a megszállt területeket - Egy dolog kell ehhez
Ez a minimum, amit elfogadnak most Oroszországtól.
Nagyot nőtt a Netflix profitja, mégis csúnyán ütötték a részvényt
Több mint kétéves mélyponton nyithat az árfolyam.
Most kezdj megtakarítást: így nem maradsz le az idei 20%-os állami támogatásról
Az idei 280 ezer forintos állami támogatáshoz két dolog kell: idén fizess be egy nyugdíjcélú megtakarításra, és legyen az adott évben befizetett személyi jövedelemadód. Ha még nincs ilyen m
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján?
A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.
AI-ügynökök a bankolásban: már helyettünk intézik a pénzügyeinket
Teljes szemléletváltásra lesz szükség az előnyök kihasználásához.
Költségvetési hiány: 4,9%. Maradhat?
Mit tudunk a 2027-es költségvetésről?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.