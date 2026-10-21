Nagy a baj a hazai tejágazatban: vagy önerőből élik túl a gazdaságok a válságot, vagy elbuknak

Agrárszektor Konferencia 2026 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport Agrárszektor Konferenciája december 1-2-3-án Siófokon. Jelentkezzen Ön is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

A szakmai tapasztalatok alapján egyértelművé vált, hogy a termelők már nem halogathatják a munkaerő- és az energiafelhasználási hatékonyság felülvizsgálatát. A XV. Tejágazati Konferencián Rákóczi András, a Tej Terméktanács termelői társelnöke rámutatott, hogy

a következő időszakot a gazdaságok vagy önerőből élik túl, vagy egyáltalán nem.

Mivel a takarmányozási helyzet a közeljövőben várhatóan nem javul, a hagyományos, kukoricaalapú etetés helyett egyre inkább alternatív megoldásokra van szükség. Ezt támasztja alá Kulik Zoltán, a Vitafort Zrt. vezérigazgatójának véleménye is, aki szerint a hazai kukoricatermesztés napjainkra túlzottan kockázatossá vált, ugyanakkor megfelelő stratégiával, a kukoricaszilázs teljes elhagyásával is fenntartható a magas tejhozam.

A feldolgozói oldal legalább ennyire nehéz helyzetben van, hiszen az elmúlt negyven évben ez a szektor méltatlanul kevés figyelmet és forrást kapott. Szautner Péter, a Bonafarm Csoport vezérigazgató-helyettese szerint a válságok három-négy évente ismétlődnek, miközben az alapanyagárak ingadozása egyre szélsőségesebb. A jelenlegi krízist súlyosbította a tavaly tavaszi ragadós száj- és körömfájás miatt kiesett külpiacok hatása is. A hazai feldolgozók hatalmas, drágán előállított készletekkel fordultak rá a 2026-os évre, éppen akkor, amikor az európai késztermékárak beszakadtak.

Jelenleg a termékpálya egyetlen szereplője sem tud fenntartható jövedelmet termelni, így a kitörési pontot az exportpiacokon való megerősödés, a méretgazdaságosság és az innováció jelentheti.

Az innováció hiánya és a megváltozott fogyasztói szokások komoly hátrányt okoznak a hazai piacon. Tamás Áron, a Tetra Pak Zrt. igazgatósági tagja kiemelte, hogy a Magyarországon megtermelt nyerstej mintegy ötöde külföldre kerül, ahonnan már feldolgozva – például magasabb hozzáadott értékű sajt, joghurt vagy proteinital formájában – tér vissza a boltok polcaira. A nyugat-európai trendek itthon is egyértelműen érzékelhetők, ám a magyar élelmiszeripar egyelőre lassan reagál ezekre a piaci igényekre.

Balázs Ildikó, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy a vásárlók elsősorban az ár és a kényelem alapján döntenek. Nem a gazdaságpolitikai hatásokat mérlegelik, hanem például hajlandók többet fizetni az időt spóroló szeletelt sajtokért a hagyományos, kerek trappistával szemben.

A kereskedők helyzetét az elmúlt években olyan, a piaci működést torzító intézkedések is nehezítették, mint az árstop vagy a kötelező akciók.

Éppen ezért az ágazat hatalmas megkönnyebbüléssel fogadta Magyar Péter miniszterelnök október 19-i bejelentését az árrésstop kivezetéséről, ami végre esélyt ad a tisztességes piaci verseny helyreállására.

Bár az iparág jövője a fejlesztéseken múlik, a finanszírozási környezet bizonytalanságokkal teli. A vezető kereskedelmi bankok agrárszakértői egybehangzóan állítják, hogy a hitelezés szigorodott, a projektekhez komoly kockázatkezelés és esetenként nagyobb önerő szükséges. Ugyanakkor a bankok alapvető érdeke is, hogy a már megkezdett – különösen a támogatói okirattal rendelkező – beruházások sikeresen lezáruljanak.

A fenntarthatósági fókuszú fejlesztések, mint a precíziós vízgazdálkodás vagy az energetikai korszerűsítés ma már elengedhetetlenek.

A finanszírozók azonban határozottan elvárják, hogy ezek a zöldberuházások ne csupán egy adminisztratív rubrika kipipálását szolgálják, hanem a nap végén tényleges költségmegtakarítást és eredményességnövekedést is hozzanak a gazdaságoknak. Némi reménysugarat jelenthet a jövőre nézve, hogy a nyerstej felvásárlási áraiban már látszik a lassú emelkedés. Az európai piacon jelenleg 46-48 cent körüli ár körvonalazódik, a hazai szakemberek pedig abban bíznak, hogy a jövő év elejére az 50-52 centes árszint is elérhetővé válik, ami végre érdemi segítséget és stabilitást jelentene a túlélésért küzdő hazai tejágazatnak.

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