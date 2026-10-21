Nagyszabású razziát hajt végre a rendőrség az MNB-ügyben: kora este jöhetnek a bejelentések

A kiterjedt műveletben az ügyészség felkérésére a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is részt vesznek, míg a helyszínek biztosításáért a Készenléti Rendőrség felel.

A hatóságok az elsődleges intézkedések befejezését követően,

várhatóan még a mai nap kora esti óráiban adnak részletesebb tájékoztatást az eljárásról.

Előzmények

Szeptemberben Varga Mihály, az MNB jelenlegi elnöke közölte, hogy határidőre mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak. Október elején a parlamenti vizsgálóbizottság több mint három órán át hallgatta meg Kósa Lajost és Bánki Eriket az MNB-ügy kapcsán. A bizottság a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be. A

Ezzel párhuzamosan a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomozást folytat a Matolcsy György elnöksége idején az MNB-nél és annak alapítványánál feltételezett visszaélések miatt. Az eljárás során már több tízmilliárd forint értékben foglaltak le vagyonelemeket.

Az ügy előzményei 2025 elejére nyúlnak vissza, amikor átalakulások kezdődtek az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány körül. A PADME vagyonát kezelő Optima Zrt.-hez kapcsolódó alapkezelő fölé február végén új tulajdonost jegyeztek be: a Közép-Európai III. Magántőkealapot. Ezt a magántőkealapot korábban a Matolcsy Ádámhoz - Matolcsy György fiához - köthető üzleti körhöz sorolt Quartz Befektetési Alapkezelő kezelte. Az MNB jelenlegi vezetése ennek kapcsán augusztusban adott át iratokat az ügyészségnek.

Varga Mihály hivatalba lépése után vizsgálatot kezdeményezett, és az Állami Számvevőszékhez fordult. Az ÁSZ 2025 márciusában arra jutott, hogy Matolcsy György elnöksége alatt százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés történt az MNB alapítványánál. Az Optima-csoport összesen közel 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amelyből az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint

mintegy 407 milliárd forint származott közpénzből.

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