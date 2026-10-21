Napi egymillió euró ég el Magyarországon – Magyar Péterék már 135 milliárd forintot spórolnának rajta

A 2027-es költségvetés egyik érdekesebb megtakarítási tétele nem egy állami intézmény bezárásából vagy egy támogatás megnyirbálásából származna, hanem az, hogy
Magyarország végre nem fizetne napi egymillió eurót egy korábbi uniós bírósági ítélet figyelmen kívül hagyásáért.
Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter keddi költségvetési bemutatóján 135 milliárd forintos megtakarítást irányzott elő a kormány a migrációs bírság megszüntetéséből, ami az összesen 1465 milliárd forintra tervezett állami kiadáscsökkentés egyik legnagyobb tétele. A kabinet tehát már a jövő évi büdzsé számaiba is beépítette egy olyan jogvita lezárását, amelyről egyelőre még nem született végleges megállapodás.
Hogy értsük, miről is van szó, a bírságot az Európai Unió Bírósága még 2024. június 13-án szabta ki Magyarországra, miután az Orbán-kormány nem hajtotta végre a menekültügyi szabályozást elmarasztaló 2020-as ítéletet.
A büntetés egy egyszeri, 200 millió eurós átalányból és a jogsértés megszüntetéséig fizetendő napi egymillió euróból áll. Keddig, a költségvetés részletes ismertetéséig, a mai napot is beleszámítva, 860 napi bírság halmozódott fel, így a teljes összeg elérte az 1,06 milliárd eurót, ami a költségvetés tervezésénél alkalmazott 364 forintos euróárfolyamon közel 386 milliárd forintnak felel meg.
Az összeg azonban nem ugyanaz, mint amit Brüsszel már ténylegesen behajtott: mivel az Orbán-kormány nem volt hajlandó befizetni a büntetést, az Európai Bizottság megkezdte annak levonását a Magyarországnak járó uniós támogatásokból, köztük a kohéziós és agrárkifizetésekből. Emellett a szándékos nemfizetés és halmozódás miatt büntetőkamatokat is végrehajtott az EU-s végrehajtó testület így már a 400 milliárdhoz közelebb lehet a tényleges pénzveszteség, de erről pontos elszámolást egyelőre nem adtak ki.
Az uniós büntetés különösen kellemetlen sajátossága, hogy nem kell hozzá minden nap újabb brüsszeli döntés:
amíg Magyarország nem teljesíti a bírósági ítéletet, automatikusan tovább ketyeg a számláló.
A napi egymillió euróból 900 ezer a menedékjogi eljárásokra, további 100 ezer pedig a jogellenesen tartózkodó külföldiek visszaküldésére vonatkozó szabályok megsértéséhez kapcsolódik. A kettő jogilag elkülönül, vagyis az egyes jogsértések megszüntetése külön is jelentős pénzügyi könnyítést hozhatna.
Az egész bírságot körbelengő legnagyobb félreértés az, hogy – hiába keretezte ezt így az Orbán-kormány –
a jogvita középpontjában nem a határkerítés lebontása vagy a menedékkérők kötelező tagállami elosztása áll, hanem az, hogy Magyarország milyen feltételekkel biztosít hozzáférést a menekültügyi eljáráshoz.
Az Európai Unió Bírósága szerint egy tagállam jogosult védeni külső határait, de nem zárhatja el gyakorlatilag teljesen a nemzetközi védelmet kérőket az eljárástól, és nem küldheti vissza őket automatikusan anélkül, hogy egyéni helyzetüket megvizsgálná.
A bírság megszüntetéséhez tehát nem feltétlenül kellene feladni a szigorú határvédelmet, nem kell senkit sem befogadni, csak a menedékjogi eljárások működését érdemben meg kellene változtatni.
Magyar Péter az október 15–16-i brüsszeli uniós csúcstalálkozón állítása szerint éppen azt próbálta elérni, hogy az uniós migrációs politika szigorodását felhasználva megoldást találjanak a korábbi büntetésre. A kormányfő a csúcs után arról beszélt, hogy a tagállami vezetőktől és az Európai Bizottságtól is ígéretet kapott az ügy rendezésének elősegítésére. Szerinte méltatlan, hogy Magyarország egy korábbi jogi és politikai környezetben meghozott ítélet miatt fizet, miközben az uniós országok többsége ma már maga is keményebb fellépést sürget az illegális migrációval szemben.
A miniszterelnök egy szombati interjújában már arról beszélt, hogy a tárgyalások a végső szakaszukba érhettek, és reményei szerint még decemberben megszülethet a megállapodás. Mint azt a Portfolio kérdésére elmondta, Magyar ráadásul nemcsak a napi bírság megszüntetését szeretné elérni, hanem azt is, hogy Magyarország valamilyen formában visszakapja a korábban elveszített pénzt – leginkább a 2028-2034-es közös költségvetésnél növelné a magyar bevételeket.
A pénz visszaszerzése azonban jóval nehezebb feladat: a jogerős bírósági ítélet alapján beszedett büntetést nem lehet egyszerű politikai alkuval eltörölni.
Vélhetően ezért koncentrál Magyar a következő uniós büdzsére, a következő hétéves uniós költségvetésben például határvédelmi támogatások formájában próbálhat többletforrásokat kialkudni, ez viszont jogilag nem lenne azonos a bírság visszatérítésével.
Mi is a gond, mit kell megoldani a migrációs bírságnál?
De hogyan lehet rendezni a vitát, hogy jövőre már ne veszítsük a napi bírságokból a 135 milliárd forintot? Ehhez érdemes megérteni a történet gyökereit, amelyek egészen a 2015-ös migrációs válságig nyúlnak vissza, amikor az Orbán-kormány a déli határkerítés mellett tranzitzónákat hozott létre, amelyekben a menedékkérők hosszú időre, lényegében fogva tartásszerű körülmények közé kerülhettek. Az Európai Unió Bírósága 2020. december 17-i ítélete négy fontos területen állapított meg jogsértést:
- a menedékjogi eljárásokhoz való hozzáférés korlátozásában,
- a tranzitzónákban alkalmazott jogellenes őrizetben,
- a megfelelő eljárás nélküli szerbiai visszaküldésekben,
- valamint abban, hogy a menedékkérők nem minden esetben maradhattak Magyarországon jogorvoslati eljárásuk lezárásáig.
Az Orbán-kormány a tranzitzónákat ugyan bezárta, de közben olyan rendszert vezetett be, amelyben a menedékkérőknek főszabály szerint előbb egy külföldi magyar nagykövetségen kellett szándéknyilatkozatot benyújtaniuk, és csak külön engedéllyel utazhattak Magyarországra menedékkérelmet előterjeszteni. A bíróság 2024-ben ezért megállapította, hogy Magyarország továbbra sem teljesítette a 2020-as ítélet három lényeges elemét. A megfeleléshez biztosítani kellene a menedékkérelmek tényleges, hozzáférhető benyújtását, a jogorvoslathoz kapcsolódó tartózkodási garanciákat, valamint a visszaküldéseknél az egyedi eljárást és az uniós jogban előírt biztosítékokat.
Fontos újra hangsúlyozni: a kérelem elutasításának lehetősége természetesen megmaradna.
A kormány és az Európai Bizottság között már szeptemberben felmerült egy lehetséges kompromisszum, amely bizonyos ideiglenes magyar menekültügyi szabályok kivezetésével próbálná rendezni a konfliktust. Az Euronews akkori értesülései szerint szóba került a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet és a külképviseleti szándéknyilatkozatokra épülő szabályozás megszüntetése is. A magyar kormány azonban szeptemberben a migrációs válsághelyzetet 2026 végéig meghosszabbította.
Bár az uniós menekültügyi szabályok időközben szigorodtak, de önmagában a jogi környezet változása vagy néhány rendelkezés átmeneti hatályon kívül helyezése még nem garantálná a bírság leállítását: a tényleges magyar szabályozásnak és hatósági gyakorlatnak is meg kell felelnie az ítéletnek.
Vélhetően már elégséges megoldás lenne, ha valamilyen menekülttábor, őrzött, de a létesítmény korlátozott elhagyását lehetővé megoldást dolgoznának ki a procedúrák alatti időszakra. Lényegében arról kellene gondoskodni, hogy a menedékkérők beadhassák a kérelmüket, az eljárásukat lefolytassák Magyarország területén, a táborok területét pedig legalább felügyelet mellett elhagyhassák.
De maga az Európai Bizottság vizsgálja az uniós menekültügyi szabályoknak való megfelelést, tehát elképzelhető, hogy ettől eltérő, szigorúbb határvédelemmel és korlátozásokkal kialakított eljárásrendet is elfogadnának. Tehát a feladat nem megugorhatatlan, de biztosan intenzív egyeztetést kíván.
Címlapkép: Az ideiglenes biztonsági határzár Hercegszántó közelében 2021. november 12-én. A fotó forrása: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs
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