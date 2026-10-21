20°C erősen fátyolfelhős
Budapest
  • Megjelenítés
Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát
Gazdaság

Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, valamint Matolcsy György volt jegybankelnök mellett őrizetbe vettek egy ügyvédet - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség az MTI-vel szerdán.

Körözés alatt

A police.hu oldalán közben feltűnt a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám is, mint körözött személy, illetve Stofa György, az Optima Zrt. korábbi vezetője.

A körözés jogalapja mindkét esetben gazdasági csalás.

matóka
Forrás: police.hu

Stofa György 2024-ben a GTC igazgatósági tagja volt.

Matolcsy Ádám neve évek óta visszatérően felbukkan az MNB-alapítványok és vagyonkezelőjük, az Optima körüli sajtófeltárásokban. A volt jegybankelnök fiát több tényfeltáró cikk az alapítványi vagyon körül kialakult üzleti kör meghatározó szereplőjeként mutatta be. A mostani nyomozati lépések az MNB-ügy egyik szálához, egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződéshez kapcsolódnak. Az ügyészség szerint a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealapnak adták át, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő tulajdonosi kontrollja került más kézbe. A nyomozó hatóság szerint az ügylet célja az volt, hogy Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyást gyakorolhasson a PADME Alapítvány vagyonára, és azt fiával saját céljaiknak megfelelő, haszonszerzést szolgáló befektetésekre használhassák.

Még több Gazdaság

Megszólalt a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője: megdicsérte a magyar kormányt, de figyelmeztetést is küldött

Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség

Robbanás történt Athénban

Délután is megszólalt a Központi Nyomozó Főügyészség

A Központi Nyomozó Főügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait - jelezte a főügyészség közleményében.

A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, melynek során bizonyítási eszközöket foglalt le.

Kitér arra a főügyészség tájékoztatása, hogy "a nyomozó ügyészek az úgynevezett „MNB ügy” egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány".

"Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek. Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrány okoztak - részletezi a főügyészség közleménye" - részletezi a főügyészség.

Azt is hozzátették: a mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta.

"Az üggyel kapcsolatban korábban kiadott sajtóközleményben foglaltakon túlmenően jelenleg – a büntetőeljárás, illetve az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében – bővebb tájékoztatás nem adható."

Az ügy előzménye, hogy szerdán őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Indítványozták Matolcsy György letartóztatását, miután nem tett vallomást

Házkutatást tartottak Matolcsy Györgynél, nem tesz beismerő vallomást a volt jegybankelnök

Matolcsy György védője: az ügyfelem idős ember szoros családi kötelékekkel, őrizetbe vétele nem indokolt

Matolcsy György bukása: a közpénz elveszített jellege és „a legnagyobb bankrablás”

Válasz Online: Varga Mihály majdnem visszaszerzett 200 milliárdot Matolcsyéktól, de utolsó pillanatban felrúgták a titkos alkut

Megszólalt Magyar Péter Matolcsy őrizetbe vételéről

Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztség

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Investment Day 2026

Portfolio Investment Day 2026

2026. október 21.

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, kiderült, pontosan miért lépett az ügyészség
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility