Nemzetközi elfogatóparancsokat adtak ki az MNB-ügyben, körözik Matolcsy fiát

Körözés alatt
A police.hu oldalán közben feltűnt a volt jegybankelnök fia, Matolcsy Ádám is, mint körözött személy, illetve Stofa György, az Optima Zrt. korábbi vezetője.
A körözés jogalapja mindkét esetben gazdasági csalás.
Stofa György 2024-ben a GTC igazgatósági tagja volt.
Matolcsy Ádám neve évek óta visszatérően felbukkan az MNB-alapítványok és vagyonkezelőjük, az Optima körüli sajtófeltárásokban. A volt jegybankelnök fiát több tényfeltáró cikk az alapítványi vagyon körül kialakult üzleti kör meghatározó szereplőjeként mutatta be. A mostani nyomozati lépések az MNB-ügy egyik szálához, egy 2025. február 28-án kötött értékpapír-kölcsönszerződéshez kapcsolódnak. Az ügyészség szerint a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealapnak adták át, így egy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő alapkezelő tulajdonosi kontrollja került más kézbe. A nyomozó hatóság szerint az ügylet célja az volt, hogy Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyást gyakorolhasson a PADME Alapítvány vagyonára, és azt fiával saját céljaiknak megfelelő, haszonszerzést szolgáló befektetésekre használhassák.
Délután is megszólalt a Központi Nyomozó Főügyészség
A Központi Nyomozó Főügyészség a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban a mai napon gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét és bűntársait - jelezte a főügyészség közleményében.
A nyomozó főügyészség az összetett bűnügyi akcióban – a Nemzeti Nyomozó Iroda, a Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Készenléti Rendőrség állományának a közreműködésével – több helyszínen hajtott végre kutatást, melynek során bizonyítási eszközöket foglalt le.
Kitér arra a főügyészség tájékoztatása, hogy "a nyomozó ügyészek az úgynevezett „MNB ügy” egyik szálát érintően intézkedtek. Ennek lényege, hogy Matolcsy György jegybankelnök irányítása alatt az MNB 2014-ben létrehozta a Pallas Athéné Alapítványokat, amelyeknek közpénzt, mégpedig a jegybank árfolyamnyereségéből származó több mint 266 milliárd forintos vagyont juttatott azzal, hogy a vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte. A Pallas Athéné Alapítványok 2019-es összeolvadásával létrejött a PADME Alapítvány".
"Az Optima Befektetési Zrt. és a Quartz Befektetési Alapkezelő Zrt. által képviselt Közép-Európai III. Magántőkealap 2025. február 28. napján, Matolcsy György utolsó előtti jegybankelnöki munkanapján színlelt értékpapír-kölcsönszerződést kötött, amelynek valós célja az volt, hogy a PADME Alapítvány vagyona feletti rendelkezési jogot olyan személyi kör birtokába játssza át, amelyre Matolcsy György jegybankelnöki mandátumának lejárta után is befolyással bír, azzal a céllal, hogy a vagyonnal ő és fia haszonszerzés végett saját céljaiknak megfelelő befektetéseket eszközölhessenek. Azzal, hogy a színlelt szerződéssel az Optima Befektetési Alapkezelő Zrt. törzsrészvényeit a Közép-Európai III. Magántőkealap részére átutalták – figyelemmel arra, hogy közel 200 milliárd forint piaci értékű vagyont kezelő befektetési alapkezelő tulajdonosi kontrolljának a megszerzésére került sor – pontosan jelenleg meg nem határozható, de a különösen jelentős vagyoni hátrány 500 millió forintos alsó határát jelentősen meghaladó vagyoni hátrány okoztak - részletezi a főügyészség közleménye" - részletezi a főügyészség.
Azt is hozzátették: a mai napon a nyomozó főügyészség elfogta és őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Közép-Európai III. Magántőkealapnak a kölcsönszerződés megkötése során eljáró képviselőjét, valamint az értékpapírügyletben közreműködő ügyvédet, míg további két személyt érintően nemzetközi elfogatóparancs kiadását indítványozta. Az eddig kihallgatott gyanúsítottak, köztük Matolcsy György a vallomástételt megtagadta.
"Az üggyel kapcsolatban korábban kiadott sajtóközleményben foglaltakon túlmenően jelenleg – a büntetőeljárás, illetve az eljárási cselekmények eredményes végrehajtása érdekében – bővebb tájékoztatás nem adható."
Az ügy előzménye, hogy szerdán őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt, erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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