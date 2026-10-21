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Nyolcórás sztrájk jön a tésztaóriásnál
Gazdaság

Nyolcórás sztrájk jön a tésztaóriásnál

Portfolio
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Nyolcórás sztrájkkal tiltakoznak a Barilla olaszországi dolgozói a tésztaipari óriás szerkezetátalakítási tervei ellen. A vállalat szeptemberben jelentette be, hogy versenyképessége megőrzése érdekében eladja marcianisei gyárát, valamint anconai és bari malmait, Foggiában pedig 100 millió eurós beruházással új malmot épít. A szakszervezetek a három telephely eladásának újragondolását követelik, és a párbeszéd hiányát róják fel a cégnek. A Barilla szerint a terv megalapozott, és a vállalat a foglalkoztatás megőrzése mellett nyitott az egyeztetésre.

Nyolcórás sztrájkot tartanak a Barilla olaszországi dolgozói, tiltakozva a tésztaipari óriáscég szerkezetátalakítási tervei ellen - írta meg a Just-food.

A lépés előzménye, hogy a Barilla még szeptemberben bejelentette, a piaci versenyképesség megőrzése érdekében átszervezi olaszországi termelését. Az átalakítási stratégia részeként a vállalat három üzem értékesítését tervezi, míg Foggiában egy új tésztagyártási központot hoz létre.

A családi tulajdonban lévő vállalatcsoport – amely a világ egyik legnagyobb tésztagyártója – már előrehaladott tárgyalásokat folytat a marcianisei gyárának eladásáról a helyi versenytárs Pastificio Liguorival. Emellett az anconai és bari malmok értékesítéséről is egyeztetnek az olasz Molino Casillo malomipari vállalattal.

A foggiai központ fejlesztése keretében a Barilla 100 millió eurós beruházással épít új malmot, amely a már meglévő tésztaüzemet szolgálja majd ki. A szakszervezetek ugyanakkor azt követelik, hogy

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a vállalat gondolja újra a három telephely eladására vonatkozó terveit.

Az egyik szakszervezet nyilvánosan bírálta a Barillát a "párbeszédre való hajlandóság hiánya", valamint a dolgozók és a szakszervezetek iránti "tisztelet hiánya" miatt.

A Barilla közleményben reagált a tiltakozásra. Megerősítették, hogy az átalakítási terv megalapozott, és a vállalat elkötelezett a foglalkoztatási szint megőrzése, valamint a marcianisei telephely termelési folytonossága mellett. A cég tájékoztatása szerint a Marcianiséban zajló gyártás többéves beszállítói szerződések révén az értékesítés után is folytatódik. A Barilla egyúttal jelezte készségét a szakszervezetekkel és az érintett intézményekkel folytatandó egyeztetésekre.

Címlapkép forrása: Michael Nagle/Bloomberg via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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