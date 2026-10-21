Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt

Ügyfelemet jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével gyanúsítják
– mondta a lapnak Bátki Pál, Matolcsy György jogi képviselője. Hozzátette, hogy a gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el, erre várhatóan a délelőtt folyamán kerül sor.
A Központi Nyomozó Főügyészség szerda reggel közleményt adott ki, amelyben azt írják, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntette miatt folyó nyomozásban összehangolt nyomozási cselekményeket hajtanak végre. Az ügyészek az MNB-ügyben jelenleg több helyszínen dolgoznak.
Előzmények
Szeptemberben Varga Mihály, az MNB jelenlegi elnöke közölte, hogy határidőre mintegy 30 ezer oldalnyi dokumentumot állított össze és adott át határidőre a Magyar Nemzeti Bank korábbi működését vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottságnak. Október elején a parlamenti vizsgálóbizottság több mint három órán át hallgatta meg Kósa Lajost és Bánki Eriket az MNB-ügy kapcsán. A bizottság a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványtól is adatokat kér be. A
Ezzel párhuzamosan a Központi Nyomozó Főügyészség is nyomozást folytat a Matolcsy György elnöksége idején az MNB-nél és annak alapítványánál feltételezett visszaélések miatt. Az eljárás során már több tízmilliárd forint értékben foglaltak le vagyonelemeket.
Orbán Viktor akkori miniszterelnök 2016 áprilisában, az MNB-alapítványok gazdálkodása körül kirobbant botrány idején még határozottan kiállt Matolcsy György mellett: amikor arról kérdezték, megingott-e a bizalma a jegybankelnökben a nyilvánosságra került költekezések miatt, a miniszterelnök nevetve azt válaszolta: „Ahhoz égnek és földnek össze kell szakadnia, hogy ez bekövetkezzék.” Orbán akkor a jegybank függetlenségére hivatkozott, és nem kívánt érdemben foglalkozni az alapítványok ügyével.
Az ügy előzményei 2025 elejére nyúlnak vissza, amikor átalakulások kezdődtek az MNB alapítványa, a Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány körül. A PADME vagyonát kezelő Optima Zrt.-hez kapcsolódó alapkezelő fölé február végén új tulajdonost jegyeztek be: a Közép-Európai III. Magántőkealapot. Ezt a magántőkealapot korábban a Matolcsy Ádámhoz - Matolcsy György fiához - köthető üzleti körhöz sorolt Quartz Befektetési Alapkezelő kezelte. Az MNB jelenlegi vezetése ennek kapcsán augusztusban adott át iratokat az ügyészségnek.
Varga Mihály hivatalba lépése után vizsgálatot kezdeményezett, és az Állami Számvevőszékhez fordult. Az ÁSZ 2025 márciusában arra jutott, hogy Matolcsy György elnöksége alatt százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés történt az MNB alapítványánál. Az Optima-csoport összesen közel 500 milliárd forinttal gazdálkodott, amelyből az Állami Számvevőszék vizsgálata szerint
mintegy 407 milliárd forint származott közpénzből.
Az ügy középpontjában a Magyar Nemzeti Bank Matolcsy György elnöksége alatt létrehozott alapítványainak vagyongazdálkodása áll. A jegybank 2014-ben 266,4 milliárd forintot juttatott a Pallas Athéné-alapítványoknak, amelyek később egyetlen szervezetben, a Pallas Athéné Domus Meriti (PADME) nevű szervezetben egyesültek. A vagyon kezelését az Optima Befektetési Zrt. végezte, amely összetett befektetési struktúrán keresztül jelentős összegeket helyezett el ingatlanpiaci érdekeltségekben, köztük külföldi ingatlancégekben. Az ügy akkor került a nyilvánosság középpontjába, amikor az Állami Számvevőszék vizsgálata súlyos kockázatokat és hiányosságokat tárt fel a befektetések előkészítésében és a vagyonkezelésben.
Matolcsy György a múlt héten egy videóban vitatta, hogy eltűnt volna az MNB-alapítványok 266,5 milliárd forintos alapítói vagyona. Szerinte ez hamis mese, a vagyon ugyanis megvan, nagyobbik része 12 közép-európai város 39 irodaházában és 6 bevásárlóközpontjában fekszik. Matolcsy hangsúlyozta, hogy az Állami Számvevőszék sem állította a vagyon eltűnését, csak azt, hogy a részvénycsomag tőzsdei értéke csökkent, és a 150 milliárd forintos értékvesztést hivatalosan el kellett volna számolni.
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