Öröm és csalódottság a városházákon: ezt hozza a Tisza-kormány költségvetése az önkormányzatoknak

Felfokozott várakozás előzi meg a 2027-es költségvetés tervezetét az önkormányzatok részéről. Az elmúlt napokban több fontos részlet is kiderült, elsősorban az alábbi területeken:
- Jövőre 64 milliárd forinttal, vagyis 15 százalékkal kisebb bevételt vár a kormány a szolidaritási hozzájárulásból.
- Az önkormányzatok állami támogatását 64 milliárd forinttal növelik.
- A kibővített, egész agglomerációra kiterjeszteni szándékozott BKK 50 milliárd forinttal többet kap a közösségi közlekedésre.
- Korábban már a vidéki nagyvárosok is részesültek állami támogatásban közösségi közlekedési célokra, ezt most a Tisza-kormány visszaállítja, 10 milliárd forintos kerettel.
- A megyei közgyűléseket szeretnék minél hamarabb felszámolni, mivel Magyar Péter miniszterelnök szerint "kifizetőhelyekre az önkormányzatok szintjén sincs szükség".
A bejelentések eltérő reakciókat váltottak ki: Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy ez "egy nagyon jó költségvetési tervezet", és hogy 2027 "a fellélegzés éve" lehet az önkormányzatok számára. Erre Pintér Bence győri polgármester azt tanácsolta Karácsonynak, hogy "megszólalásaiban ügyeljen arra, hogy ne általánosságban, az összes önkormányzat nevében nyilatkozzon", hiszen ő, "mint kivételezett helyzetben lévő főpolgármester, ugyan már most örülhet a költségvetésnek, ugyanakkor (...), a költségvetés részletei még nem ismertek, így egyelőre nem eldönthető, hogy például Győr városa mennyire jár jól." Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester méltányolta az önkormányzatok felé tett gesztusokat, még ha kissé kevesellte is azokat, az egyik legkritikusabban pedig Pikó András józsefvárosi polgármester fogalmazott, aki azt írta:
Alapvetően jó irányba tett lépésnek tartom a Magyar Péter miniszterelnök által ismertetett 2027-es költségvetés tervezetét, de az önkormányzatok helyzetét tekintve sajnos nem jelent érdemi változást.
A leginkább a szociális és rendészeti ágazatban a várttól elmaradó mértékű béremelés aggasztotta, mivel attól tart, így kérdéses, hogy megállítható-e a területről való elvándorlás, miközben Józsefvárosnak több szakemberre lenne szüksége a biztonsági és szociális válság kezelésére. Nézzük tehát, hogy mit tudunk jelenleg, és mi az, amiről feltűnően nem esett szó!
Szolidaritási hozzájárulás: csökken, de nem szűnik meg
Az önkormányzati szektorral kapcsolatban az egyik legtöbbet talán a szolidaritási hozzájárulásról beszélünk, ahol 64 milliárddal tervezi a kormány mérsékelni az önkormányzatok terheit. Kármán András pénzügyminiszter és Magyar Péter közös sajtótájékoztatójából az is kiderült, hogy ez nem egy egységes csökkentés lesz. Noha a pontos módszert még nem ismerjük, az látszik, hogy Budapestnek 30 milliárddal kevesebbet kell fizetnie jövőre, és mintegy 20 milliárd forintnyi könnyítés a megyei jogú városok közt oszlik majd el.
A differenciált bánásmód abból a szempontból érthető is, hogy a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség eloszlásának mértéke egyáltalán nem egyenletes, a nagyobb terheket a nagyvárosok viselik, és toronymagasan a legtöbbet Budapest fizeti.
Az önkormányzatok minden bizonnyal nagyobb csökkentést szerettek volna, ahogy egyébként Lőrincz Viktória szakminiszter is.
Kármán András a költségvetés helyzetére hivatkozva magyarázta, hogy miért 15 százalék lett a végső szám. A keddi sajtótájékoztatón viszont az is kiderült, hogy jövőre további csökkentés jöhet, noha a hozzájárulás eltörlése hosszabb távon sem cél.
"Nem tudjuk egy év alatt az önkormányzatok pénzügyi helyzetét megerősíteni, tehát itt valószínűleg kell még továbblépni" – mondta erről a pénzügyminiszter. "Valamilyen szintű újraelosztása a helyi iparűzési adónak szükséges, hiszen az olyan szempontból egy nagyon egyenlőtlenül beszedett adó, hogy vannak önkormányzatok, akik szerencsések és sok bevételük van, és ahhoz képest nincsen akkora lakosságuk vagy ellátandó feladatuk, és vannak ellentétes véglettel rendelkező önkormányzatok."
Teljesen szerintem nem cél kivezetni a szolidaritási hozzájárulást, mert szükséges egy egyenletesebb eloszlása az önkormányzati bevételeknek, de valószínűleg ez még az ideálisnál magasabb beszedési szint. Most ennyit tudunk első lépésben megtenni.
Ami a kisebb településeket illeti, nekik elsősorban az állami támogatások növelésével szeretett volna kedveskedni a Tisza, illetve a Szent István Vidékfejlesztési Program elindításával. Ez az a program, amiben 10 településenként 1 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt biztosít a kormány, aminek a felhasználásáról a helyiek dönthetnek. A projekt jelenleg pilot verzióban fut, a kiterjesztést későbbre ígérték. Az egyelőre nem teljesen világos, hogy a 70 milliárdos – fenti dián szereplő –, 2027-ben erre elkülönített forrás mit jelent. Ez ugyanis több település bevonását feltételezi, mint amennyi jelenleg szerepel a programban, a minden kisebb településre történő kiterjesztés viszont ennél többe kerülne.
Végül fontos fejlemény az is, hogy a vidéki nagyvárosok ismét kapnak az államtól pénzt a közösségi közlekedés finanszírozására. Több megyei jogú település esetében jelentős költségekkel jár az üzemeltetés, amit eddig saját forrásból kellett megoldaniuk az érintett önkormányzatoknak (Debrecen például már régóta kéri, hogy ezen a területen legyen változtatás). Abban viszont egyet kell értenünk Cser-Palkovics Andrással, hogy a 10 milliárd forint "több tucat városra vetítve nem túl sok".
Ez a lépés inkább egyfajta szándéknyilatkozatként értelmezhető, ami azt mutatja, hogy a kormány érti, hogy fontos lenne beszállnia Budapesten kívül máshol is a közösségi közlekedés működtetésébe, jelenleg viszont úgy ítélték meg, hogy ez ennél nagyobb mértékben nem lehetséges.
Az átmenet éve
Ami a most bejelentett intézkedésekből végképp nyilvánvalóvá vált, az az, hogy a nagy önkormányzati reform, amiben a szektor teljes feladat- és finanszírozási struktúráját újragombolná a Tisza, elmarad. Noha a településvezetők nagyon reménykedtek abban, hogy a 2027-es évnek már egy új szisztémában futhatnak neki, a kormánynak egy ilyen átfogó változtatásra a minisztériumok felépítése, a paksi válságmenedzsment és az uniós forrásokért való munka közben nem maradt ideje/ereje, ez hátrébb sorolódott a projektek közt. Magyar Péter viszont kedden arról beszélt, hogy a szándék megvan, a jogköröket jövőre, az alkotmányozási folyamat keretében rendeznék át.
Hasonlóról adott nemrég interjút a Magyar Hangnak Lőrincz Viktória miniszter is, aki kerülte az egyes konkrét hatáskörök (pl. védőnői rendszer) sorsáról való nyilatkozatot. Azt viszont elárulta, hogy a területi közigazgatás reformja már jövő év elején eljöhet, és 2028-ra szeretnének olyan új önkormányzati rendszert felállítani, ami hosszú távon is működőképes.
A 2027-es év tehát történelmi lehet az önkormányzatok számára abból a szempontból, hogy megtörhet az évek óta tartó forráselvonás trendje (lásd a lenti ábrát). Aki viszont már jövőre rendszerváltásra számított a helyi önkormányzatiság terén is, annak csalódnia kell.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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