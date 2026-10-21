Orosz gáz nélkül is van élet Magyarországon, de a számlán még jöhet meglepetés

Az elektron drágábban utazik
A háttérbeszélgetés elején az FGSZ vezére azzal kezdte előadását, hogy az európai hurráoptimista tervek ellenére a földgáz korántsem tűnik el olyan gyorsan a kontinensről, mint ahogy azt sokan várják. Ha közös nevezőre hozzuk, akkor Magyarországon egy kilowattóra villamos energia elszállítása az átviteli hálózaton nagyjából 3,3 forintba kerül, a földgázé körülbelül 0,9 forintba.
Tehát a földgázmolekulákat sokkal olcsóbb mozgatni, mint az elektronokat.
Az elektrifikáció ezért kettős költséggel jár – emelte ki Ferencz I. Szabolcs. Az áramhálózati beruházások felhajtják a rendszerhasználati díjat, mivel a hálózatüzemeltetőknek nagyobb ráfordítással jár a rendszer üzemeltetése, miközben a kevesebb gázt szállító vezetékeken is nő a fajlagos költség – így egyszerre drágul mindkettő.
Példaként hozta, hogy ha le akarjuk váltani a fűtési célú gázhasználatot az otthonokban, akkor a teljes lakossági hőszivattyús átállás számítások szerint mintegy 15 ezer milliárd forintba kerülne itthon, hálózatfejlesztési költségek nélkül. Ráadásul a háztartások nagyjából 3 milliárd köbméteres gázigényéből 1,8 milliárd így is megmaradna, mert a fűtéshez szükséges áramot gázerőművekben kellene megtermelni. Persze arról lehet vitázni, hogy a megújulók átvehetik-e földgáz alapú erőművek szerepét az áramtermelésben. Azonban amíg nem megoldott a villamos energia hosszú távú (akár több hetes), nagy volumenű tárolása, addig a gázerőművek biztosan itt lesznek velünk.
Orosz gáz nélkül is van élet
Ferencz I. Szabolcs a háttérbeszélgetésen gyorsan ledöntött egy tabut is: az orosz gáz magyarországi részarányát nem lehet egyszerűen a Szerbia felől (Török Áramlaton) beérkező mennyiséggel azonosítani, az valójában sokkal kisebb, mint 70 százalék. Annak egy része ugyanis továbbhalad Szlovákiába, illetve visszafordul Észak-Szerbia ellátására. Az FGSZ ezeket az áramlásokat figyelembe véve nagyjából 45 százalékra becsüli az orosz forrás súlyát a hazai ellátásban. Ugyanakkor nagyon nehéz pontosan megbecsülni: például az Ausztria felől érkező gáz összetétele az LNG-mennyiségek miatt nem állapítható meg teljes bizonyossággal - tette hozzá.
Az 2027-es orosz leválás kapcsán azt mondta, hogy
ekkora mennyiséget nem könnyű helyettesíteni, de nem is a lehetetlen kategória.
Hozzátette, hogy az osztrák, a román és a horvát irány már most is elegendő az ország ellátására (2025-ben 8,5 milliárd köbméter), és a jövőben megvalósuló, vagy már futó fejlesztési projektek után még több gázt lehet majd importálni az említett irányokból. A tervek szerint a horvát határon az éves behozatali kapacitás 2027 második negyedévére 3,5 milliárd köbméterre, a román pedig 2028 második negyedévére 4,4 milliárdra nő. Ráadásul Románia felől új gázforrást jelent a Neptun Deep mező, amely az FGSZ vezére szerint 2027 végére már teljes üzembe állhat.
Hogy hova fogják tenni a többlet földgázt, az egy másik kérdés
– tette hozzá arra reflektálva, hogy a magyar-román és szerb-román határon a gázösszeköttetések fejlesztésére irányuló projektek még nem lesznek készek, így nehéz lesz szétdobni a régióban ezt a többlet mennyiséget.
A tengerpart hiánya megjelenik a számlán
Ferencz I. Szabolcs az előadásának végén kitért az orosz leválás egyik legnagyobb kérdésére is: drágább lesz a beszerzés, és ha igen, mennyivel?
Elmondta, hogy a 4,5 milliárd köbméteres hosszú távú orosz gázszerződés az Európában irányadó holland TTF áraihoz indexált, tehát nem olcsóbb, mint amit a piac kínál. Ugyanakkor az oroszok egészen a szerb-magyar határig elhozták a gázt minimális költségen. Szerinte az orosz gáz nélküli élet egyik nehézsége pont ez lesz, hogy az alternatív forrásokra (LNG) több ország szállítási tarifája rakódik rá, ami iránytól függően 3-7 euró/MWh lehet pluszban – ha a jelenlegi földgázárakat nézzük (88,5 euró/MWh), akkor ez 3-8 százalékos drágulást jelentene. A legolcsóbb útvonal a horvát és román, a legdrágább pedig a szlovák.
Így a tengerpart nélküli országok akkor is
tartós árhátrányba kerülhetnek,
ha fizikailag hozzáférnek az LNG-terminálokból érkező gázhoz.
A problémára válaszul lehetséges megoldásként említette a főbb európai gázellátási útvonalak tarifáinak felülvizsgálatát. Például létre lehetne hozni olyan "LNG-sztrádákat" ahol külön tarifákat alkalmaznak, kedvezményesebb hozzáférést biztosítva a cseppfolyósított földgázhoz a kontinens belsejében. Ehhez azonban egységes fellépésre lenne szükség, a kelet-közép-európai országoknak össze kellene fognia - tette hozzá.
A magyar gázszámlát közben az is befolyásolja, mennyi gázt szállítunk tovább más országoknak: az FGSZ 2025-ben 17,1 milliárd köbmétert mozgatott meg – a mintegy 8,5 milliárd köbméteres hazai igény kétszeresét. A tranzitforgalom tehát kulcsszerepet játszik a rendszer jobb kihasználásában és a fajlagos költségek alacsonyan tartásában. Tehát Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt várhatóan továbbra is fontos szerepet fog játszani a régió gázellátásban, a változás leginkább az áramlási irányokban lesz.
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