Orosz gáz nélkül is van élet Magyarországon, de a számlán még jöhet meglepetés

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Negyvenöt százalék: nagyjából ennyi ma az orosz gáz aránya a hazai ellátásban, nem 70 százalék - mondta Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója a Magyar Külügyi Intézet (MKI) zárt körű háttérbeszélgetésén. Az FGSZ vezére szerint a földgáz nem fog olyan gyorsan eltűnni az európai energiamixből, mint azt sokan gondolják, hiszen még mindig sokkal olcsóbb megoldás az energia szállítására. Az orosz leválás kapcsán pedig kiemelte, hogy ekkora mennyiséget nem könnyű helyettesíteni, de nem is a lehetetlen kategória, azonban tartós árhátrányt okozhat a kontinensbe zárt országoknak.

Az elektron drágábban utazik

A háttérbeszélgetés elején az FGSZ vezére azzal kezdte előadását, hogy az európai hurráoptimista tervek ellenére a földgáz korántsem tűnik el olyan gyorsan a kontinensről, mint ahogy azt sokan várják. Ha közös nevezőre hozzuk, akkor Magyarországon egy kilowattóra villamos energia elszállítása az átviteli hálózaton nagyjából 3,3 forintba kerül, a földgázé körülbelül 0,9 forintba.

Tehát a földgázmolekulákat sokkal olcsóbb mozgatni, mint az elektronokat.

Az elektrifikáció ezért kettős költséggel jár – emelte ki Ferencz I. Szabolcs. Az áramhálózati beruházások felhajtják a rendszerhasználati díjat, mivel a hálózatüzemeltetőknek nagyobb ráfordítással jár a rendszer üzemeltetése, miközben a kevesebb gázt szállító vezetékeken is nő a fajlagos költség – így egyszerre drágul mindkettő.

Példaként hozta, hogy ha le akarjuk váltani a fűtési célú gázhasználatot az otthonokban, akkor a teljes lakossági hőszivattyús átállás számítások szerint mintegy 15 ezer milliárd forintba kerülne itthon, hálózatfejlesztési költségek nélkül. Ráadásul a háztartások nagyjából 3 milliárd köbméteres gázigényéből 1,8 milliárd így is megmaradna, mert a fűtéshez szükséges áramot gázerőművekben kellene megtermelni. Persze arról lehet vitázni, hogy a megújulók átvehetik-e földgáz alapú erőművek szerepét az áramtermelésben. Azonban amíg nem megoldott a villamos energia hosszú távú (akár több hetes), nagy volumenű tárolása, addig a gázerőművek biztosan itt lesznek velünk.

Orosz gáz nélkül is van élet

Ferencz I. Szabolcs a háttérbeszélgetésen gyorsan ledöntött egy tabut is: az orosz gáz magyarországi részarányát nem lehet egyszerűen a Szerbia felől (Török Áramlaton) beérkező mennyiséggel azonosítani, az valójában sokkal kisebb, mint 70 százalék. Annak egy része ugyanis továbbhalad Szlovákiába, illetve visszafordul Észak-Szerbia ellátására. Az FGSZ ezeket az áramlásokat figyelembe véve nagyjából 45 százalékra becsüli az orosz forrás súlyát a hazai ellátásban. Ugyanakkor nagyon nehéz pontosan megbecsülni: például az Ausztria felől érkező gáz összetétele az LNG-mennyiségek miatt nem állapítható meg teljes bizonyossággal - tette hozzá.

Az 2027-es orosz leválás kapcsán azt mondta, hogy

ekkora mennyiséget nem könnyű helyettesíteni, de nem is a lehetetlen kategória.

Hozzátette, hogy az osztrák, a román és a horvát irány már most is elegendő az ország ellátására (2025-ben 8,5 milliárd köbméter), és a jövőben megvalósuló, vagy már futó fejlesztési projektek után még több gázt lehet majd importálni az említett irányokból. A tervek szerint a horvát határon az éves behozatali kapacitás 2027 második negyedévére 3,5 milliárd köbméterre, a román pedig 2028 második negyedévére 4,4 milliárdra nő. Ráadásul Románia felől új gázforrást jelent a Neptun Deep mező, amely az FGSZ vezére szerint 2027 végére már teljes üzembe állhat.

Hogy hova fogják tenni a többlet földgázt, az egy másik kérdés

– tette hozzá arra reflektálva, hogy a magyar-román és szerb-román határon a gázösszeköttetések fejlesztésére irányuló projektek még nem lesznek készek, így nehéz lesz szétdobni a régióban ezt a többlet mennyiséget.

A tengerpart hiánya megjelenik a számlán

Ferencz I. Szabolcs az előadásának végén kitért az orosz leválás egyik legnagyobb kérdésére is: drágább lesz a beszerzés, és ha igen, mennyivel?

Elmondta, hogy a 4,5 milliárd köbméteres hosszú távú orosz gázszerződés az Európában irányadó holland TTF áraihoz indexált, tehát nem olcsóbb, mint amit a piac kínál. Ugyanakkor az oroszok egészen a szerb-magyar határig elhozták a gázt minimális költségen. Szerinte az orosz gáz nélküli élet egyik nehézsége pont ez lesz, hogy az alternatív forrásokra (LNG) több ország szállítási tarifája rakódik rá, ami iránytól függően 3-7 euró/MWh lehet pluszban – ha a jelenlegi földgázárakat nézzük (88,5 euró/MWh), akkor ez 3-8 százalékos drágulást jelentene. A legolcsóbb útvonal a horvát és román, a legdrágább pedig a szlovák.

Így a tengerpart nélküli országok akkor is

tartós árhátrányba kerülhetnek,

ha fizikailag hozzáférnek az LNG-terminálokból érkező gázhoz.

A problémára válaszul lehetséges megoldásként említette a főbb európai gázellátási útvonalak tarifáinak felülvizsgálatát. Például létre lehetne hozni olyan "LNG-sztrádákat" ahol külön tarifákat alkalmaznak, kedvezményesebb hozzáférést biztosítva a cseppfolyósított földgázhoz a kontinens belsejében. Ehhez azonban egységes fellépésre lenne szükség, a kelet-közép-európai országoknak össze kellene fognia - tette hozzá.

A magyar gázszámlát közben az is befolyásolja, mennyi gázt szállítunk tovább más országoknak: az FGSZ 2025-ben 17,1 milliárd köbmétert mozgatott meg – a mintegy 8,5 milliárd köbméteres hazai igény kétszeresét. A tranzitforgalom tehát kulcsszerepet játszik a rendszer jobb kihasználásában és a fajlagos költségek alacsonyan tartásában. Tehát Magyarország földrajzi elhelyezkedése miatt várhatóan továbbra is fontos szerepet fog játszani a régió gázellátásban, a változás leginkább az áramlási irányokban lesz.