Robbanás történt Athénban

Két rendőr és két civil megsérült Athén belvárosában, miután működésbe lépett egy hátizsákba rejtett robbanószerkezet – tájékoztatott a görög rendőrség szerdán.

A detonáció a Kolónosz városrészben történt, amikor a helyszínre érkező rendőrök felemeltek egy hátizsákot, amelyről azt feltételezték, hogy kábítószer van benne. A rendőrséget korábban az épület egyik lakója és a gondnoka értesítette arról, hogy gyanús csomagot találtak a bejáratnál.

A robbanószerkezet a hátizsák átvizsgálásakor lépett működésbe, és a rendőrség szerint nem kizárt, hogy távolról aktiválták. A sérültek között van az épület gondnoka is, mind a négy sebesültet mentővel szállították kórházba.

A hatóságok egyelőre nem kezelik terrorcselekményként az esetet, a nyomozást az emberölési osztály vezeti.

Forrás: Reuters