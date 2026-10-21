Síelők, figyelem! A szezon legnagyobb havazása jön Ausztriában

A csapadék eleinte csak a gleccserek magasságában jelentkezik hó formájában, szerda estétől, csütörtökre virradóan azonban már 1200–1500 méteren is kifehéredhet a táj. A havazás elsősorban Karintiát, Kelet-Tirolt és Salzburg tartomány déli részét érinti, de bőséges friss hóra számíthatnak Tirolban, a Zillertali-Alpok és az Ötztal környékén elterülő gleccsereken is.

A friss hóréteg vastagsága jellemzően 20–40 centiméter között alakul, a szerencsésebb helyeken azonban a fél métert is elérheti.

Az autósoknak csütörtök hajnaltól érdemes fokozott óvatossággal útnak indulniuk. A hegyvidéki utakon és a hágókon – többek között Obertauern, Katschberg és Gerlos térségében – elengedhetetlenné válik a téli gumi használata, emellett a hóláncra is szükség lehet.

Csütörtök délre a havazás várhatóan alábbhagy, a délutáni órákban pedig már a napsütésé lesz a főszerep. A pénteki barátságosabb, változóan felhős időt követően szombaton egy újabb mediterrán ciklon éri el a régiót. Ez a csapadékzóna ismét Karintiában, Kelet-Tirolban és Salzburg déli részein hozhat jelentősebb havazást, 1000–1500 méteres hóhatár mellett. A hét leghidegebb napjának a csütörtök és a szombat ígérkezik, 3000 méteres magasságban akár mínusz 10 Celsius-fokig is süllyedhet a hőmérséklet.

A kiadós csapadék a lehető legjobbkor érkezik az őszi szünet kezdetére. Ausztriában jelenleg már hat gleccsersíterep várja a téli sportok szerelmeseit, a sífutók számára pedig a Dachstein kínál kiváló havas pályákat.

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