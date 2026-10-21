Surányi György: A forint árfolyama mesterségesen felértékelt

Nem nyúltak a rezsitámogatáshoz
A napokban bemutatott, jövő évre szóló költségvetési tervezetre is kiért Surányi György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) korábbi elnöke a magyar gazdaság aktuális kérdéseiről szóló előadásában. Szerinte a büdzsétervezetben vannak előremutató, jó irányú lépések, viszont
van olyan terület, a rezsitámogatás kérdése, ahol nincs előrelépés, sőt visszalépés látható.
Kiemelte: az előirányzat szerint jövőre a rezsitámogatásra fordított összeg 1165 milliárd forintra, vagyis a GDP 1,1%-ra fog növekedni. Kihangsúlyozta: nemcsak az a probléma a rezsitámogatással, hogy energiapazarlásra ösztönöz, hogy nem célzott, és hogy ilyen sokba kerül, hanem az is, hogy annak keretében egy keresztfinanszírozás történik, így
Európában a harmadik legmagasabb energiaszámlát fizetik a magyar vállalkozások, ami alapvetően veti vissza a versenyképességüket.
Hozzátette: nem azt állítja, hogy ne legyen rezsitámogatás, de az lenne kívánatos, ha azt nem az árakon keresztül, és ne a jelenlegi módon valósítanák meg.
Mesterségesen leszorított infláció
Az infláció és a monetáris politika kapcsán azt emelte ki: két dolog szükséges ahhoz, hogy a magyar gazdaság fenntartható, kiegyensúlyozott pályára álljon, és ne mesterségesen leszorított inflációval működjön. Az egyik szükséges intézkedéscsomagként az ársapkák felszabadítását, a rezsitámogatás jelenlegi formájában történő megszüntetését, a víz- és csatornadíj befagyasztását nevezte meg, amelyek kezelhetik az "elfojtott infláció" kérdését.
A másik problematikus pontként a jelenlegi monetáris politika „rendkívül erőteljes szigorát” nevezte meg, amely „egy mesterségesen felértékelt árfolyamot, mesterségesen leszorított inflációt okoz”.
Kihangsúlyozta:
amíg ekkora lesz a különbözet a rövid oldalon a forintkamatok és az európai kamatok között, addig kockázatmentes spekulációt végezhet a külföldi tőke.
Hozzátette: április óta 5000 milliárd forint, több mint 14 milliárd eurónyi tőke áramlott be az országba, ami nyomja fel a forint árfolyamát. "Lehet, hogy az inflációt ideiglenesen ezzel le lehet szorítani, de ha véletlenül megbicsaklik a bizalom az eurócsatlakozás kérdésében, vagy külső sokk éri a magyar gazdaságot, akkor ez a tőke kifelé is tud menni, és ismét leviszi az árfolyamot", jegyezte meg Surányi György.
Forintárfolyam és export
A konferencián a jegybank jelenlegi vezetése is képviseltette magát. Banai Péter Benő, az MNB alelnöke előadásában ábrákon mutatta be, hogy az árfolyamváltozás, az árfolyam fel- és leértékelődése, valamint az export volumenének változása gyakorlatilag nincs egymással összefüggésben. A forint idei, rövid időn belül lezajlott erősödése kapcsán kiemelte: ez a folyamat az exportáló, bevételeiket devizában realizáló, kiadásaikat viszont forintban teljesítő hazai cégek számára jelentős nyomást jelentett. Ugyanakkor az MNB saját elemzései azt mutatják, hogy
nem önmagában a rövid időszakon belül bekövetkezett forinterősödés jelentett gondot a cégeknek, hanem az, hogy egy nagyon jelentős béremelkedés zajlott le az elmúlt időszakban, ami az eredményességet meghaladta.
Európai viszonylatban a termelékenységhez képest jelentős béremelkedés történt Magyarországon
- hangsúlyozta Banai Péter Benő.
Az MNB alelnöke kitért arra is, hogy ha egy cég termelékenysége nő, akkor az nemcsak a gazdasági növekedést erősíti, hanem érdemben hozzájárulhat az infláció alacsony tartásához is. Adatok alapján mutatta be, hogy a termelékeny cégeknél tér nyílik az árak szinten tartására vagy adott esetben csökkentésére is. „Amikor alacsony az infláció Magyarországon, akkor jellemzően a magyar gazdaság teljesítménye is magasabb” – hangsúlyozta az MNB alelnöke.
Címlapkép forrása: Portfolio
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