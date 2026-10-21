Szlovák jegybanki tisztviselő a Portfolionak: "Jelentős hosszú távú előnyökkel jár az euróbevezetés"

Reiner Martin Szlovák Nemzeti Bank (NBS), Kutatási, Statisztikai és Gazdasági Oktatási Főosztály ügyvezető igazgatója Dr. Martin több mint 20 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik, korábban az Európai Központi Banknál (EKB), a Joint Vienna Institute-nál (JVI), valamint az Osztrák Nemzeti Banknál (OeNB) dolgozott. A … Tovább

Jó döntést hozott Szlovákia az euróbevezetéssel, de volt pár meglepetés is

Szlovákia 2009-ben vezette be az eurót, vagyis már közel két évtizedes tapasztalata van az euróövezeti tagsággal. Hogyan értékelik ezt az időszakot?

Nagyon jól érezzük magunkat az euróövezetben. Ha röviden kellene összefoglalnom, akkor három pozitívumot emelnék ki.

Az első az infláció. Az eurózónában eltöltött idő nagy részében az infláció alacsony volt, vagy legalábbis megfelelt a várakozásainknak. Az elmúlt években Szlovákiában is erősebb volt a pénzromlás, ahogy Európa és a világ más részein is, de a régió többi országához képest némileg kedvezőbben alakult a helyzet, annak ellenére, hogy már nem önálló volt a monetáris politikánk. A második fontos előny a tőkeköltség csökkenése volt. Az euróövezeti tagság csökkentette a szlovák állam, a háztartások és a vállalatok finanszírozási költségeit, és ez szinte az egész időszakban megfigyelhető volt. A harmadik előny a stabilitás, ami különösen a válságok idején vált láthatóvá. Euróövezeti tagként Szlovákia számára is elérhetők az Európai Központi Bank (EKB) és az eurórendszer válságkezelő eszközei, ami időről időre nagyon hasznosnak bizonyult.

Volt olyan előny, amelyet az euróbevezetés előtt vártak, de végül nem igazán jelent meg?

Igen, ilyen volt például a mélyebb kereskedelmi integráció és a közvetlen külföldi tőkebefektetések további erősödése. A csatlakozás előtt sokan arra számítottak, hogy ezek még tovább nőnek majd az euró bevezetése után, de ez igazából nem következett be látványosan. Ennek fő oka szerintem az volt, hogy Szlovákia már az euró bevezetése előtt is nagyon erősen integrált gazdaság volt. Ha az uniós tagállamok külkereskedelmi nyitottságát nézzük, Szlovákia már akkor is a legnyitottabb gazdaságok közé tartozott, ezért ezen a téren már nem volt akkora tér további ugrásra.

Magyarország az euróbevezetés szempontjából sok tekintetben Szlovákiához állhat a legközelebb, hiszen Szlovákia is lebegő árfolyamrendszerből lépett be az ERM II-be, és Magyarország esetében is ez lenne a kiindulópont. Ön szerint Magyarországnak minél előbb csatlakoznia kellene az ERM II-rendszerhez - ahogy azt Kurali Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke hangsúlyozta -, vagy érdemes megvárni, amíg a gazdasági egyensúlytalanságok valamelyest csökkennek?

Nehéz erre kívülről egyértelmű választ adni, de én azt mondanám, hogy addig érdemes várni, amíg az euróbevezetés időhorizontja és az ezzel konzisztens fiskális politikai pálya világossá válik.

Ha egy ország úgy lép be az ERM II-be, hogy közben még számos alapvető probléma megoldatlan, akkor a folyamat elhúzódhat, a bizonytalanság pedig a devizapiacon és a gazdaságpolitikában is nehézségeket okozhat. Ezért úgy gondolom, hogy

akkor érdemes belépni az ERM ii-be, amikor a piac és az európai intézmények számára is látható: az eltervezett euróbevezetési pálya hiteles.



Magyarországon jelenleg a legtöbbször emlegetett forgatókönyv szerint 2029-ben történhetne meg az ERM II-csatlakozás, az euró bevezetésének céldátuma pedig így 2032 lehet. Ez elvek szintjén összhangban állna azzal, amit ön felvázolt az imént?

Igen, ha a 2032-es euróbevezetési dátumot adottnak tekintjük, akkor lényegében konzisztens a két dátum. Ha Magyarország 2032. január 1-jén szeretné bevezetni az eurót, akkor az erről szóló értékelés várhatóan 2031 közepén történne. Ehhez pedig legkésőbb 2029 első felében csatlakozni kell az ERM II-höz, hiszen a szabály szerint legalább két évet kell eltölteni a rendszerben súlyos árfolyamfeszültségek nélkül.

Egy fontos időzítési kérdésre azonban érdemes figyelni. Az ERM II esetében nem naptári évekről beszélünk: elvileg az év közepén is be lehet lépni, és két évvel később megtörténhet az értékelés. A fiskális kritériumoknál viszont teljes éves adatok számítanak.

Ha Magyarország valóban 2032-ben szeretné bevezetni az eurót, akkor mely évek lesznek igazán meghatározók a fiskális kritériumok szempontjából?

Ez egy nagyon fontos gyakorlati kérdés. Ha 2032-es euróövezeti csatlakozással számolunk, akkor a költségvetési politika szempontjából már a 2029-es és 2030-as adatok is meghatározók lesznek.

Vagyis bár a 2032-es céldátum távolinak tűnhet, fiskális szempontból valójában viszonylag kevés idő áll rendelkezésre.

Ezért is mondom, hogy az euróbevezetés hosszú távú folyamat, de a sikerességet megalapozó döntéseket már jóval korábban meg kell hozni. A bevezetést tervező országnak hitelesen kell alátámasztania, hogy képes a gazdasági kritériumok teljesítésére.

A magyar euróbevezetési folyamatban mire kell a leginkább figyelni az európai intézmények oldaláról nézve?

Korábban az EKB-nál is dolgoztam, így ezeket a kérdéseket a másik oldalról is láttam. Innen nézve az egyik legfontosabb tanulság az, hogy az euróbevezetési folyamatot egységes egészként kell kezelni: az árfolyam-stabilitás, az infláció, a kamatszint, az államadósság és a költségvetési hiány egyszerre számít. A legtöbb ország, amely elhatározta, hogy egy adott időpontban bevezeti az eurót, végül meg is tudta ezt tenni, de voltak kivételek. Ezen esetekben általában egyetlen kritérium nem teljesült, vagy bizonyult problémásnak, a technikai bevezetés viszont gyakran éveket csúszott emiatt.

Ezért nem elég egy-egy mutatóra koncentrálni. A teljes konvergenciapályának koherensnek és hitelesnek kell lennie.

Szlovákia ERM II-ben eltöltött időszaka különösen érdekes volt, mert a középárfolyamot közben kétszer is felértékelték. Mennyire volt nehéz az árfolyam menedzselése az ERM II rendszerben?

Én ezt elsősorban az Európai Központi Bank oldaláról láttam, mert abban az időszakban az EKB-nál dolgoztam. Amit akkor megfigyeltünk, az egy erős trendfelértékelődés volt a szlovák korona árfolyamában, ez viszont két okból sem volt meglepő.

Egyrészt Szlovákia akkoriban rendkívül gyorsan növekedett – ez volt a „tátrai tigris” időszaka –, márpedig a gyors reálgazdasági felzárkózás általában együtt jár a reálárfolyam felértékelődésével. Másrészt ha a piacok elhiszik, hogy egy ország hitelesen halad az euróbevezetés felé, akkor ez önmagában is növeli a bizalmat és a biztonságérzetet, ami erősítőleg hathat az árfolyamra. Szlovákiában is ezt láttuk.

Ami az ERM II-ben történő felértékeléseket illeti, nem emlékszem arra, hogy ezek különösen vitatottak lettek volna. Természetesen voltak egyeztetések, hiszen egy ilyen lépést illetően minden érintett félnek egyet kell értenie,

de az árfolyam-erősödést alapvetően nem mesterséges, spekulatív folyamatként érzékeltük, hanem a fundamentumokkal összhangban lévő mozgásként.

Volt olyan időszak, amikor a piac nyomást helyezett a koronára?

Volt egy rövid epizód, amikor Szlovákiában kormányváltás történt, és az új politikai környezetet a piacok úgy érzékelték, mintha bizonytalanabbá válhatna az euróbevezetés perspektívája. Ekkor valóban megjelent némi feszültség az árfolyam körül.

Ez jól mutatja, hogy az ERM II-ben nemcsak a makrogazdasági fundamentumok számítanak, hanem a politikai hitelesség is.

Ha már benne van egy ország a rendszerben, de a politikai oldalon fordulatok, bizonytalanságok jelennek meg, annak árfolyamhatása lehet. Az ERM II egyik kulcskritériuma, hogy az ország legalább két évet töltsön el a rendszerben súlyos feszültségek nélkül. Ha ezalatt az idő alatt ismételten védeni kell az árfolyamot, akkor kérdésessé válhat a kritérium teljesítése, mivel mindez "súlyos piaci feszültségként" értelmezhető, aminek elkerülését kiköti a stabilitási kritérium. Ezért kell világos politikai akarat, hiteles pálya és kiszámítható gazdaságpolitika.

Magyarországon a forint hagyományosan érzékeny a külső sokkokra. Egy hiteles euróbevezetési pálya valóban képes lehet csökkenteni ezt a volatilitást?

Valószínűleg igen.

Ha a piac elhiszi, hogy az euróbevezetés reális és hiteles pályán halad, akkor ez bizonyos értelemben horgonyozhatja az árfolyam-várakozásokat.

Ez megkönnyítheti a jegybank dolgát is, ha külső sokk éri a gazdaságot. A kulcskérdés az, hogy a sokk honnan jön. Ha valóban külső eredetű, akkor a hiteles európerspektíva stabilizáló hatású lehet. Nagyobb probléma akkor van, ha belső fejlemények – például fiskális, politikai vagy intézményi bizonytalanságok – ébresztenek kétségeket a piacban. A szlovák tapasztalat alapján ezek jelentik az érzékenyebb pontot.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni: az euróbevezetés nem tünteti el egyik napról a másikra az árfolyam-volatilitást.

Hosszabb távon viszont segíthet abban, hogy a piac kevésbé erősen reagáljon a külső gazdasági megrázkódtatásokra.

A végső átváltási árfolyam a gazdasági és piaci helyzetet tükrözi, kockázatos ebbe mesterségesen "belenyúlni"

Magyarországon gyakran vitát okoz az a kérdés, hogy milyen árfolyamon lenne célszerű bevezetni az eurót, mostanra már nagyon sok szakértő kifejezte véleményét ezzel kapcsolatban. Szlovákiában hogy nézett ki ez a folyamat?

Bár a végső átváltási árfolyamról mindenkinek lehet véleménye, a valóságban általában nem ez lesz a döntő szempont, ahogy Szlovákia esetében sem ez volt a meghatározó.

A végső árfolyamot nagyrészt a folyamat végén kialakuló piaci helyzet határozza meg.

Játsszunk egy gondolatkísérletet és tegyük fel, hogy az ERM II-ben kialakult egy egyensúlyi középárfolyam.

Ilyenkor nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a végső konverziós árfolyam ettől teljesen eltérő szinten legyen, mert nekünk az lenne kényelmesebb. Ez nem így működik.

A végső konverziós ráta egy összetett folyamat végén alakul ki, amelyben a piaci várakozások, az európai intézmények és az euróövezethez csatlakozni kívánó tagállam adottságai is szerepet játszanak. Éppen ezért nagyon óvatos lennék az árfolyam aktív befolyásolását érintő próbálkozásokkal kapcsolatban, még akkor is, ha az éppen nem a kívánt konverziós ráta felé mozdul.

Egy ilyen akció ugyanis nehéz, kockázatos, és könnyen alááshatja a hitelességet.

Hogy születik akkor végül a döntés az ERM II-es középárfolyamról és később a végleges átváltási árfolyamról?

Ez egy közös döntési folyamat. Amikor egy ország belép az ERM II-be, akkor nem egyoldalúan határozza meg a középárfolyamot. Az euróövezet pénzügyminiszterei, az ERM II-ben részt vevő országok (jelenleg ez csak Dánia) pénzügyminiszterei és jegybankelnökei, az EKB elnöke, az európai intézmények képviselői, valamint természetesen a csatlakozni kívánó ország is részt vesznek a döntéshozatalban, és egyet kell érteniük egy ország ERM II-be való felvételéről, valamint a hivatalos középárfolyamról. A gyakorlatban ez gyakran nagyon közel szokott lenni az aktuális piaci árfolyamhoz, vagy akár meg is egyezik vele.

Elvileg az egyensúlyi árfolyamot kellene megtalálni, de a piaci árfolyamtól eltérő egyensúlyi árfolyam meghatározása rendkívül nehéz feladat.

Ezért is mondom, hogy az ERM II középárfolyamát és a végső átváltási árfolyamot nem lehet évekkel korábban megbízhatóan megjósolni.

A belépéskor meghatározott ERM II-es középárfolyam szükségszerűen megegyezik a későbbi végleges átváltási árfolyammal?

Nem feltétlenül. A szlovák tapasztalat ebből a szempontból különösen érdekes, mert az ERM II-tagság alatt kétszer is felértékelték a középárfolyamot. Ez azt mutatja, hogy a belépési árfolyam nem kőbe vésett érték, az ERM II-tagság időszaka alatt lehet módosítani rajta, ha a gazdasági fundamentumok és a piaci folyamatok ezt indokolják. Fontos azonban, hogy ezt sem lehet egyoldalúan megtenni.

A középárfolyam módosítása is közös döntési folyamat, amelyben minden érintett félnek egyet kell értenie.

Magyarországon az elmúlt években kifejezetten alacsony volt a termelékenységnövekedés üteme, miközben a forint jelentős felértékelődésen ment keresztül 2025 eleje óta. Ebben egyes értelmezések szerint a hirtelen beáramló, részben spekulatív jellegű külföldi tőke is szerepet játszhatott. Ilyen extrém esetben, amikor az aktuális devizaárfolyam tartósan eltávolodik a gazdasági fundamentumok által indokolttól, nem lehet indokolt az aktuálistól eltérő átváltási árfolyamot választani?

Véleményem szerint nem. Ha valóban nincs termelékenységnövekedés, az komoly probléma, de ez a monetáris rezsimtől független probléma. Ezt nem lehet árfolyammal megoldani.

A versenyképesség hosszabb távon nem azon múlik, hogy pontosan milyen árfolyamon vezeti be az ország az eurót, sokkal inkább azon, hogy milyen a termelékenység, az oktatás, az infrastruktúra, az innovációs képesség, a humán tőke és a gazdaságpolitikai környezet.

Ha egy ország leértékelésre építi a versenyképességét, az rövid távon ugyan segíthet, de hosszú távon nem fenntartható stratégia.

Turistaként persze kellemes lehet, ha egy ország olcsóbbá és ezáltal vonzóbbá válik a gyengébb deviza miatt, de gazdaságfejlesztési stratégiának ez nem elég. Az árfolyam legfeljebb átmenetileg elfedhet problémákat, de nem oldja meg őket.

A hosszú távú növekedéshez termelékenységi javulás kell. Ehhez pedig beruházások, jó oktatás, megfelelő intézményi környezet, kiszámítható szabályozás és innovációs képesség szükséges.

Magyarország esetében kívülről nézve én azt látom, hogy sok potenciál van az országban. Vannak jó egyetemek, jó kutatók, komoly tudásbázis. Nem látom, miért ne lehetne hosszú távon termelékenységalapú növekedési pályát építeni.

Nagy stabilitást ad az euróövezet, de nem garancia a jó gazdaságpolitikára

Az euróövezeti tagsággal kapcsolatban gyakori ellenérv, hogy egy ország elveszíti az önálló monetáris politikáját, miközben az Európai Központi Bank (EKB) kamatpolitikája nem feltétlenül illeszkedik minden tagállam helyzetéhez. Szlovákiában ez jelentett problémát?

Alapvetően nem érzékeltünk ilyen problémát, ha mégis, akkor az biztosan nem túlzott szigor volt.

Sőt, az első években talán azt lehetett mondani, hogy az EKB monetáris politikája Szlovákia számára inkább túl laza volt, nem pedig túl szigorú.

Akkoriban nagyon alacsony, sőt negatív reálkamatok voltak, ez ugyanakkor nem vezetett érdemi inflációs problémához.

És a 2020-as évek inflációs sokkja alatt mik voltak a tapasztalatok?

Ha 2020 előtt kérdezett volna erről, azt mondtam volna, hogy nem igazán tudjuk, hogyan működik Szlovákiában az EKB monetáris politikája egy valódi inflációs sokk idején. Most már van tapasztalatunk. Az elmúlt években Szlovákiában is magas volt az infláció, de nem volt olyan magas, mint például Magyarországon, ahol megmaradt az önálló monetáris politika.

Ráadásul az EKB kamatemelési ciklusának csúcsa jóval alacsonyabb volt, mint amit Magyarországon láttunk, vagyis a közvetlen kamatoldali teher is kisebb volt.

EZ JÓL ILLUSZTRÁLJA AZOKAT A KORLÁTOKAT, AMELYEKKEL AZ önálló MONETÁRIS POLITIKA SZEMBESÜLHET EGY KICSI, NYITOTT GAZDASÁGBAN. AZ ÁRFOLYAMCSATORNA HATÁSA NAGYON ERŐS LEHET, ÉS RÉSZBEN ELLENSÚLYOZHATJA A MONETÁRIS SZIGORÍTÁS HATÁSAIT.

Szlovák szempontból az euróövezeti tagság a legutóbbi inflációs sokk ideje alatt is jól vizsgázott.

Ha egy ország belép az euróövezetbe, akkor a sokkokra való alkalmazkodásban nagyobb szerep hárul a fiskális politikára. Ez automatikusan fegyelmezettebb költségvetési politikát eredményez?

Sajnos nincs garancia arra, hogy az euróövezeti tagság önmagában fegyelmezett költségvetési politikát eredményez. Közgazdasági értelemben igaz, hogy az euróövezeti tagság után a fiskális politika szerepe fontosabb lesz, hiszen az önálló monetáris politika már nem áll rendelkezésre, de ebből nem következik automatikusan fegyelmezett költségvetési politika. Ez országonként eltér: vannak euróövezeti országok, amelyek fegyelmezett fiskális politikát folytattak, és vannak olyanok is, amelyek kevésbé. Szlovákiában az euróbevezetést követő első tíz évben a fiskális politika stabilitásorientált volt, 2019-ben például rekordalacsony volt a költségvetési hiány. Aztán jött a koronavírus-járvány, jelentősen megemelkedtek a kiadások, és több intézkedés nem volt kellően célzott. Azóta Szlovákia is relatíve magasabb hiánnyal küzd.

Vagyis az euró stabilitást és olcsóbb finanszírozást adhat, de nem garantál jó gazdaságpolitikát?

Az euróbevezetés fantasztikus lehetőség. Stabilitást ad, csökkentheti a finanszírozási költségeket, javíthatja a hitelességet, és kiszámíthatóbb környezetet teremthet a vállalatok és a háztartások számára.

Ezzel együtt viszont nincs garancia arra, hogy ezt a lehetőséget a gazdaságpolitika jól is használja ki. Ehhez érett döntéshozatal kell, ennek hiányában viszont előbb-utóbb negatív a piaci reakció sem marad el.

Az euróbevezetés egyik legérzékenyebb társadalmi kérdése az áremelkedéstől való félelem. Hogyan lehet meggyőzni a lakosságot arról, hogy az euró bevezetése nem jelent automatikusan jelentős inflációt?

Ebben nagyon fontos a részletes, alapos és hiteles tájékoztatás. Sok országban az emberek nem értik pontosan, mit jelent az euró bevezetése, és könnyen kialakulnak tartós tévhitek. Erre jó példa Németország. Még ma is hallani idősebb emberektől, hogy „az euró mindent megdrágított”, mert emlékeznek arra, hogy a német márka idején mennyibe került például a kenyér. Csakhogy azóta több mint két évtized telt el, az árak pedig euró nélkül is emelkedtek volna.

A lakosság edukációja ezért kulcsfontosságú. A jegybanknak és a kormánynak is nagy feladata van abban, hogy világosan elmagyarázza: mi történik az átálláskor, hogyan működik az átszámítás, milyen fogyasztóvédelmi szabályok védik az embereket, és mit jelent valójában az euróbevezetés.

Mennyire valós az a félelem, hogy az euróbevezetés önmagában nagy inflációs lökést okoz?

A nemzetközi tapasztalatok alapján ez a félelem erősen túlzó. Sok országot vizsgáltak már, és az euróbevezetés egyszeri árhatása általában nagyon alacsony volt:

rövid távon jellemzően néhány tized százalékpontos, összességében pedig legfeljebb nagyjából egy százalékpont körüli egyszeri hatásról beszélhetünk.

Hosszabb távon tehát a hatás elenyésző. A probléma inkább az, hogy azokban a termék- és szolgáltatáskörökben, ahol az átálláskor kerekítések történhetnek, az emberek gyakran napi szinten vásárolnak. Márpedig ha valaki minden nap vesz egy kávét, és annak az ára látványosan emelkedik, az erősen alakítja az inflációs érzékelését. Ezzel szemben mosógépet vagy autót nem vásárol minden nap az ember, így ott nem is veszi észre annyira az áremelkedést - vagy annak hiányát. Ezért különösen fontos, hogy a kormány és a jegybank jól kommunikálja az átállást, az árakat átláthatóan tüntessék fel, és a lakosság értse: az euróbevezetés nem okoz általános inflációs sokkot.

Magyarország számára mi lehet a legfontosabb tanulság a szlovák euróbevezetés tapasztalataiból?

Szerintem az, hogy az euróbevezetés önmagában nem oldja meg a gazdaság problémáit.

Stabilitást, hitelességet és alacsonyabb finanszírozási költséget adhat, de a hosszú távú növekedést továbbra is a fundamentumok határozzák meg. Ezen a szinten a termelékenység, a humán tőke, az infrastruktúra, a fiskális fegyelem és a kiszámítható gazdaságpolitika számít. Ha ezek rendben vannak, az euró nagyon hasznos keretet adhat. Ha viszont ezekkel problémák vannak, akkor az euró sem fogja automatikusan megoldani őket. Magyarország számára viszont jó hír, hogy nem kell "újra feltalálnia a kereket". Szlovákia, Horvátország, a balti országok és más későbbi euróövezeti csatlakozók tapasztalataiból sokat lehet tanulni.

A legfontosabb talán az, hogy az euróbevezetés technikai folyamat ugyan, de a sikere végső soron gazdaságpolitikai hitelességen múlik.

A magyar euróbevezetés helyzetéről és hazánk gazdasági felkészültségéről a Portfolio "Út a magyar euróhoz" címmel dokumentumfilmet is készített, melyet október 20-án minden érdeklődő számára nyílt, ingyenes premier előtti vetítésen mutat be.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.