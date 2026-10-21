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Gazdaság

Teltházas premier előtti vetítésen mutatták be a Portfolio „Út a magyar euróhoz” című riportfilmjét.

Portfolio
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Premier előtti, teltházas vetítésen, a budapesti Dugattyúsban mutatkozott be a Portfolio Út a magyar euróhoz című riportfilmje. A témaválasztás nem véletlen, hiszen Magyarországon ismét napirendre került az euró bevezetése, és egy lehetséges céldátum is megjelent: 2032. Az út azonban rögös, és korántsem egyértelmű, milyen előnyökkel és kockázatokkal járhat a közös valuta bevezetése. A filmben arra keressük a választ, hogy Magyarország hol tart ezen az úton, milyen gazdasági, politikai és társadalmi vetületei vannak a folyamatnak, mit tanulhatunk a szomszédos országok példájából, és összességében: hogyan ne rontsuk el az euróbevezetést.

Magyarország a 2004-es EU-csatlakozáskor vállalta, hogy bevezeti az eurót, ez azonban azóta sem történt meg. Pedig lett volna rá alkalom, de hol gazdasági akadályok, hol a politikai szándék hiánya hátráltatta a folyamatot. Most ismét felmerült egy lehetséges dátum: 2032. Nincs olyan közel, de nincs is olyan messze. Soknak tűnik a valamivel több mint öt év, nemzetgazdasági szinten mégis sürgős és határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy sikerrel záruljon a folyamat. 

Az euró bevezetésének súlya nem kérdéses: a NATO-, az EU- vagy a schengeni övezethez való csatlakozáshoz mérhető, sorsfordító kérdés, az európai integráció további mélyítése.

De mik ezek a lépések, milyen kockázatokkal jár a bevezetés, mit rontottak el a szomszédaink, és mit tanulhatunk ezekből a hibákból? Milyen előnyökkel járhat ez a magyar cégek számára, és milyen társadalmi hatásokat hozhat magával? Magyar kkv-k és nagyvállalatok vezetőivel, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium szakértőivel, illetve a Portfolio elemzőivel közösen keressük a válaszokat, oszlatunk el tévhiteket és vetünk fel újabb kérdéseket.

A vetítést követően Schöck Gyula Csanáddal, az OTP Alapkezelő junior portfóliómenedzserével, Zwecker Bencével, a Munch alapítójával és CEO-jával, Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével, valamint Szabó Dániellel, a Portfolio uniós ügyekért felelős elemzőjével panelbeszélgetés keretében vettük végig a legfontosabb kérdéseket és mérföldköveket. 

A beszélgetés központi kérdése az volt, hogy mit jelentene Magyarország számára az euró bevezetése: versenyelőnyt, kényszert vagy inkább gazdaságpolitikai fegyelmező eszközt. Zwecker Bence startup- és fogyasztói oldalról beszélt arról, jelent-e hátrányt a forint egy nemzetközi cég építésénél, illetve mennyire látható a magyar vásárlóerő lemaradása. Schöck Gyula Csanád a kötvénypiaci tapasztalatokat és a befektetői reakciókat elemezte, míg Madár István azt vizsgálta, mi történhet, ha a piac előbb árazza be az eurót, mint ahogy a gazdaság felkészül rá. 

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A visszaszámlálás elkezdődött: az Út a magyar euróhoz október 22-én, reggel 6 órakor jelenik meg a Portfolio címlapján és közösségimédia-felületein, így az olvasók számára is elérhetővé válik!

A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette. 

  • Rendező / producer: Tarjáni-Szucsik Anita 
  • Szerkesztő: Orosz Márton 
  • Vágó: Daróczi Kornél 
  • Operatőrök: Ács András, Ürögdi Ábel 
  • Design: Kovács Bernadett Noémi 
  • Motion: Farkas Bence 
  • Kreatív: Szabó Sándor 
  • Adatvizualizáció: Müller András 

Címlapkép forrása: Portfolio

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