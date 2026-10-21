Teltházas premier előtti vetítésen mutatták be a Portfolio „Út a magyar euróhoz” című riportfilmjét.
Magyarország a 2004-es EU-csatlakozáskor vállalta, hogy bevezeti az eurót, ez azonban azóta sem történt meg. Pedig lett volna rá alkalom, de hol gazdasági akadályok, hol a politikai szándék hiánya hátráltatta a folyamatot. Most ismét felmerült egy lehetséges dátum: 2032. Nincs olyan közel, de nincs is olyan messze. Soknak tűnik a valamivel több mint öt év, nemzetgazdasági szinten mégis sürgős és határozott lépésekre van szükség ahhoz, hogy sikerrel záruljon a folyamat.
Az euró bevezetésének súlya nem kérdéses: a NATO-, az EU- vagy a schengeni övezethez való csatlakozáshoz mérhető, sorsfordító kérdés, az európai integráció további mélyítése.
De mik ezek a lépések, milyen kockázatokkal jár a bevezetés, mit rontottak el a szomszédaink, és mit tanulhatunk ezekből a hibákból? Milyen előnyökkel járhat ez a magyar cégek számára, és milyen társadalmi hatásokat hozhat magával? Magyar kkv-k és nagyvállalatok vezetőivel, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium szakértőivel, illetve a Portfolio elemzőivel közösen keressük a válaszokat, oszlatunk el tévhiteket és vetünk fel újabb kérdéseket.
A vetítést követően Schöck Gyula Csanáddal, az OTP Alapkezelő junior portfóliómenedzserével, Zwecker Bencével, a Munch alapítójával és CEO-jával, Madár Istvánnal, a Portfolio vezető makrogazdasági elemzőjével, valamint Szabó Dániellel, a Portfolio uniós ügyekért felelős elemzőjével panelbeszélgetés keretében vettük végig a legfontosabb kérdéseket és mérföldköveket.
A beszélgetés központi kérdése az volt, hogy mit jelentene Magyarország számára az euró bevezetése: versenyelőnyt, kényszert vagy inkább gazdaságpolitikai fegyelmező eszközt. Zwecker Bence startup- és fogyasztói oldalról beszélt arról, jelent-e hátrányt a forint egy nemzetközi cég építésénél, illetve mennyire látható a magyar vásárlóerő lemaradása. Schöck Gyula Csanád a kötvénypiaci tapasztalatokat és a befektetői reakciókat elemezte, míg Madár István azt vizsgálta, mi történhet, ha a piac előbb árazza be az eurót, mint ahogy a gazdaság felkészül rá.
A visszaszámlálás elkezdődött: az Út a magyar euróhoz október 22-én, reggel 6 órakor jelenik meg a Portfolio címlapján és közösségimédia-felületein, így az olvasók számára is elérhetővé válik!
A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.
- Rendező / producer: Tarjáni-Szucsik Anita
- Szerkesztő: Orosz Márton
- Vágó: Daróczi Kornél
- Operatőrök: Ács András, Ürögdi Ábel
- Design: Kovács Bernadett Noémi
- Motion: Farkas Bence
- Kreatív: Szabó Sándor
- Adatvizualizáció: Müller András
Címlapkép forrása: Portfolio
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Teltházas premier előtti vetítésen mutatták be a Portfolio „Út a magyar euróhoz” című riportfilmjét.
Indul a visszaszámlálás: október 22-én élesítjük a címlapon.
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