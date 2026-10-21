Tisza-kormány: indítványozták Matolcsy György letartóztatását, razzia indult az MNB-ügyben

Magyar Péter és Kármán András kedden közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2027-es költségvetés részleteit. A kormány 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, a ciklus végére pedig 2,8 százalékra vinné le a deficitet. A pályát 1465 milliárd forintnyi kiadáscsökkentés és 665 milliárd forintos nettó adóbevétel-emelkedés támasztja alá. Az adóintézkedések összesen 929 milliárd forint többletbevételt hozhatnak, ebből 264 milliárdot fordít a kormány lakossági adócsökkentésre. A legnagyobb bevételi tételek a TAO-támogatások megszüntetése, az innovációs járulék emelése és az 1 milliárd forint feletti vagyonra kivetett vagyonadó, emellett az adózási kiskapuk bezárásából, valamint egészségvédelmi és környezetvédelmi adókból is jelentős bevételt várnak.

A nagyvállalatok effektív adóterhelése a jelenlegi 6–7 százalékról várhatóan 11 százalékra emelkedik.

A számok mögötti részleteket Kármán András egy kedd délutáni háttérbeszélgetésen pontosította: a minisztériumok működési kiadásait 10, felhalmozási kiadásait 20 százalékkal faragják le, a kormányzati kiadások a GDP 51,2 százalékáról 47,3 százalékra csökkennek. A bankok extraprofitadója nem változik, a biztosítói különadóhoz és a pénzügyi tranzakciós illetékhez viszont hozzányúl a kormány. Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke előzetesen pozitív lépésnek nevezte a hiánycélt, és közgazdaságilag indokoltnak tartja az árrésstop kivezetését – a testületnek tíz napja van véleményezni a tervezetet.

A lakosságot érintő tételek közül határozatlan időre meghosszabbítják az új lakások 5 százalékos áfáját, az új Wekerle lakástakarékba belépők pedig tíz év alatt akár 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak. Kapitány István bejelentése szerint a rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárd forint jut, nagyjából harmadával több az ideinél. A csomagnak vesztesei is vannak: az anyák szja-mentességét nem terjesztik ki tovább – Magyar Péter szerint azért, mert az előző kormány nem biztosított rá fedezetet –, a 40 év alatti kétgyerekes anyáknál viszont megmarad a mentesség, és megduplázzák a családi pótlékot. A rendvédelmi szakszervezetek kevésnek és csalódást keltőnek nevezték a hétfőn bejelentett, átlagosan 15 százalékos béremelést, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség pedig a vagyonadó miatt a kisboltokat félti.

A jegybank 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot.

Az MNB közleménye szerint az infláció a cél alatt van, a növekedést az aszály fogja vissza, a jegybank mozgásterét pedig a kormány gazdaságpolitikai intézkedései és azok piaci fogadtatása határozza meg.

A diplomáciában Magyar Péter Budapesten fogadta Jichák Hercog izraeli államfőt, és elfogadta a meghívást egy izraeli látogatásra. Fegyir Sándor ukrán nagykövet bejelentése szerint az Európai Unió kérésére két hónapon belül hivatalos, személyes találkozót tart Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. Az elszámoltatásban újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal: mostantól körözést rendelhet el és elfogatóparancsot adhat ki. A NAV eközben házkutatást tartott a Nemzeti Filmintézetnél a Most vagy soha! című filmmel kapcsolatos nyomozásban.

A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza: