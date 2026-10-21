Tisza-kormány: őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, razzia indult az MNB-ügyben

Matolcsy György bukása: a közpénz elveszített jellege és „a legnagyobb bankrablás”
Őrizetbe vették Matolcsy György korábbi jegybankelnököt szerdán, akit gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítanak. Az ügy gyökerei 12 évvel korábbra nyúlnak vissza, amikor a Magyar Nemzeti Bank 266 milliárd forintnyi közvagyont helyezett el saját alapítványaiban, és ebből aztán egy közel 500 milliárdos befektetési birodalom épült fel, amelyet Magyar Péter miniszterelnök csak a „világ legnagyobb bankrablásaként” emleget a választási kampány óta. A kezdetben főként a közpénzek átláthatóságáról szóló politikai vitából mára olyan büntetőügy lett, amelyben a hatóságok százmilliárdos nagyságrendű vagyonvesztés körülményeit vizsgálják. Bemutatjuk, hogy pontosan miért kapcsolták le Orbán Viktor korábbi gazdasági miniszterét, egykori jegybankelnököt.
Az MVM-ből is távozik Tótth András volt energetikai államtitkár
Az MVM igazgatóságának elnöki tisztségéről is lemondott Tótth András volt energetikai államtitkár, aki egy héttel korábban a kormányzati posztjáról távozott.
Válasz Online: Varga Mihály majdnem visszaszerzett 200 milliárdot Matolcsyéktól, de utolsó pillanatban felrúgták a titkos alkut
A Magyar Nemzeti Bank alapítványi tranzakcióit feltáró nyomozati iratokból kiderült, hogy a Varga Mihály vezette jegybank tavaly nyáron karnyújtásnyira volt attól, hogy visszaszerezzen 200 milliárd forintot a Matolcsy-körtől. A vagyonmentő akció azonban az utolsó pillanatban meghiúsult, miután Matolcsy Ádám a megegyezés helyett inkább Mészáros Lőrinc érdekeltségeivel kötött üzletet - számolt be a Válasz Online.
Megszólalt Magyar Péter Matolcsy őrizetbe vételéről
Magyar Péter miniszterelnök is megszólalt a Facebookon, miután szerda reggel őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt.
Jön az új felújítási program: Kapitány István közzétett egy listát, mire lehet igénybe venni
A Werkerle Plusz részeként nemcsak új hitelprogramot és lakástakarék-támogatást vezet be a kormány, hanem a felújítási programot is visszahozza energetikai elvárásokkal. Kapitány István most elárulta: legfeljebb félmilliós önerő kell majd az új támogatáshoz és hitelhez, és a családi házakra háromszor akkora összeget lehet igénybe venni, mint a társasházi lakásokra.
Őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt
Szerda kora reggel őrizetbe vették Matolcsy György volt jegybankelnököt, akit a nyomozók a Központi Nyomozó Főügyészségre vittek – értesült a Telex. Ügyvédje szerint jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalással gyanúsítják.
Magyar Péter: ettől még nem leszek szocialista, ezt társadalmi igazságosságnak hívják
Magyar Péter az Orbán-korszak korrupciós ügyeinek feltárását, az eltűnt közvagyon visszaszerzését és a jogállamiság helyreállítását nevezte kormánya legfontosabb feladatainak – derül ki a miniszterelnök AP-nak adott interjújából. A kormányfő elismerte, hogy a választók gyors eredményeket várnak, de hangsúlyozta, hogy a felelősségre vonásnak a jogállam keretei között kell történnie, ehhez pedig idő kell. A vizsgálatokat a nyomozati és ügyészi jogkörrel rendelkező Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal segíti, Magyarország pedig kezdeményezte csatlakozását az Európai Ügyészséghez. A reformok nyomán az Európai Unió 16,4 milliárd eurónyi támogatás felszabadítását jelentette be. Magyar Péter ugyanakkor jelezte, hogy a migrációs politikában nem tervez érdemi változást, és Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását sem támogatja. A miniszterelnök beszélt a vagyonadóról, a jövő évi költségvetésről is.
Nagyszabású razziát hajt végre a rendőrség az MNB-ügyben: kora este jöhetnek a bejelentések
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával, az úgynevezett MNB-üggyel összefüggésben tart nagyszabású, több helyszínt is érintő bűnügyi akciót a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) - írja a 24.hu.
Ez történt kedden
Magyar Péter és Kármán András kedden közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2027-es költségvetés részleteit. A kormány 4,9 százalékos GDP-arányos hiánnyal számol, a ciklus végére pedig 2,8 százalékra vinné le a deficitet. A pályát 1465 milliárd forintnyi kiadáscsökkentés és 665 milliárd forintos nettó adóbevétel-emelkedés támasztja alá. Az adóintézkedések összesen 929 milliárd forint többletbevételt hozhatnak, ebből 264 milliárdot fordít a kormány lakossági adócsökkentésre. A legnagyobb bevételi tételek a TAO-támogatások megszüntetése, az innovációs járulék emelése és az 1 milliárd forint feletti vagyonra kivetett vagyonadó, emellett az adózási kiskapuk bezárásából, valamint egészségvédelmi és környezetvédelmi adókból is jelentős bevételt várnak.
A nagyvállalatok effektív adóterhelése a jelenlegi 6–7 százalékról várhatóan 11 százalékra emelkedik.
A számok mögötti részleteket Kármán András egy kedd délutáni háttérbeszélgetésen pontosította: a minisztériumok működési kiadásait 10, felhalmozási kiadásait 20 százalékkal faragják le, a kormányzati kiadások a GDP 51,2 százalékáról 47,3 százalékra csökkennek. A bankok extraprofitadója nem változik, a biztosítói különadóhoz és a pénzügyi tranzakciós illetékhez viszont hozzányúl a kormány. Horváth Gábor, a Költségvetési Tanács elnöke előzetesen pozitív lépésnek nevezte a hiánycélt, és közgazdaságilag indokoltnak tartja az árrésstop kivezetését – a testületnek tíz napja van véleményezni a tervezetet.
A lakosságot érintő tételek közül határozatlan időre meghosszabbítják az új lakások 5 százalékos áfáját, az új Wekerle lakástakarékba belépők pedig tíz év alatt akár 1,8 millió forint vissza nem térítendő állami támogatást kaphatnak. Kapitány István bejelentése szerint a rezsicsökkentés fenntartására 1165 milliárd forint jut, nagyjából harmadával több az ideinél. A csomagnak vesztesei is vannak: az anyák szja-mentességét nem terjesztik ki tovább – Magyar Péter szerint azért, mert az előző kormány nem biztosított rá fedezetet –, a 40 év alatti kétgyerekes anyáknál viszont megmarad a mentesség, és megduplázzák a családi pótlékot. A rendvédelmi szakszervezetek kevésnek és csalódást keltőnek nevezték a hétfőn bejelentett, átlagosan 15 százalékos béremelést, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség pedig a vagyonadó miatt a kisboltokat félti.
A jegybank 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot.
Az MNB közleménye szerint az infláció a cél alatt van, a növekedést az aszály fogja vissza, a jegybank mozgásterét pedig a kormány gazdaságpolitikai intézkedései és azok piaci fogadtatása határozza meg.
A diplomáciában Magyar Péter Budapesten fogadta Jichák Hercog izraeli államfőt, és elfogadta a meghívást egy izraeli látogatásra. Fegyir Sándor ukrán nagykövet bejelentése szerint az Európai Unió kérésére két hónapon belül hivatalos, személyes találkozót tart Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. Az elszámoltatásban újabb jogköröket kapott az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal: mostantól körözést rendelhet el és elfogatóparancsot adhat ki. A NAV eközben házkutatást tartott a Nemzeti Filmintézetnél a Most vagy soha! című filmmel kapcsolatos nyomozásban.
A keddi nap eseményeit alábbi cikkünkben olvashatja vissza:
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