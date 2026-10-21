Tisztul a kép a költségvetés körül − Ennyiben teljesülhetnek a Tisza kampányígéretei

Bankmonitor 100 millió forintos életbiztosítás: mennyibe kerül 2026-ban, és milyen feltételekkel kötheted meg? Százmillió forintos életbiztosítást Magyarországon is köthetsz, és ehhez nem kell vagyonosnak lenned. Az összeg elsőre túlzónak tűnik, de egy fennálló lakáshitel és tíz év kieső fizeté

Holdblog Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá

Holdblog Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...

RSM Blog Őszi adóváltozások 2026: mire készülhetnek a vállalkozások a kormány bejelentései alapján? A kormány 2026. október 19-én ismertette a 2027-es költségvetés főbb irányait, amelyek több jelentős, vállalkozásokat érintő adóváltozást is előrevetítenek. A bejelentések alapján mód

Holdblog A 2026 eddig felülírta a választási évek megszokott tőzsdei mintázatát Az amerikai időközi választások előtt a részvénypiac történelmileg gyengébben, utánuk viszont erősebben teljesített - legalábbis ezt mutatják a hosszú távú átlagok. A statisztikai vizsg

Összkép Mi köze Magyarországnak ahhoz, hogy sikerül-e az amerikaiaknak űrbázist építeniük 2050-ben a Szaturnusz Titán nevű holdján? Az USA-nak a jelenleginél háromszor több természettudósra van szüksége ahhoz, hogy állja Kínával az űrversenyt. Hogyan tudják ezt megvalósítani és mit jelenthet mindez Európa és Magyarorsz

Holdblog A valódi Squid Game a dél-koreai tőzsdén zajik Nyár végére megfigyelhettünk egy tizenkét hónap alatt hatszorozó, majd lefelező Samsung részvényárfolyamot a dél-koreaiaknál. De mi folyik itt? Illetve ott? Ígérem, nem részvényárfolyam