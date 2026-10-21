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FONTOS Bankok, biztosítók, figyelem: ezt tervezi a Tisza-kormány a különadókkal
Tisztul a kép a költségvetés körül − Ennyiben teljesülhetnek a Tisza kampányígéretei
Gazdaság

Tisztul a kép a költségvetés körül − Ennyiben teljesülhetnek a Tisza kampányígéretei

Portfolio
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A Portfolio Checklist keddi adásában többek között a magyar költségvetésről napvilágot látott legfrissebb információkat értelmeztük, és elsősorban azt vettük górcső alá, hogy miből áll össze a hiánycsökkentés és honnan remél többletbevételt a kormányzat. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjének segítségével néztünk a számok mélyére. (A megszólalás 12:37-nél indul.)

A műsor első részében az Otthon Start Programot váltó Wekerle Pluszról volt szó. Mennyiben változnak a hangsúlyok a kormány új lakástámogatási politikájában, hogyan alakulhat a piaci kereslet és mi történhet az árakkal? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ. A részleteket Palkó Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével vettük át.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Támogatott lakáshitelek újrahúzva − (01:40)
  • Nagyító alatt az új költségvetés − (12:37)

Címlapkép forrása: EU

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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