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Gazdaság

Tomáš Sedláček: Az európai álom a világ számára is vonzó lehet

Portfolio
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Európa gazdasági és szellemi útkereséséről, a növekedés határairól és az európai álom jelentéséről beszélt Tomáš Sedláček közgazdász-filozófus a Portfolio Checklist különkiadásában, a Budapest Economic Forumon. A Jó és rossz közgazdaságtana című bestseller szerzője szerint Európa ereje nem feltétlenül a technológiai elsőségben, hanem a bölcsességben, az önkritikában és a különbségeken átívelő együttműködésben rejlik.
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Tomáš Sedláček a Budapest Economic Forum apropóján járt Budapesten és adott lapunk számára exkluzív interjút. A szakember a beszélgetés során többek között rámutatott, hogy Európa legnagyobb feladata nem az, hogy mindenáron az Egyesült Államokkal vagy Kínával versenyezzen innovációban, hanem hogy továbbra is olyan politikai és társadalmi mintát kínáljon, amelyhez más országok csatlakozni akarnak.

A bestseller szerző úgy látja, az anyagi értelemben vett növekedés hajszolása elavult, miközben Európának bőven van tere a lélekben és szellemben való növekedésre, vagyis a tudás, bölcsesség és társadalmi minőség erősítésére.

A közgazdász-filozófus szerint az EU versenyképességének kulcsa a belső piac befejezése, különösen a szolgáltatások, a tőkepiacok, a banki és biztosítási szektor, valamint a digitális és nyelvi akadályok lebontása terén.

További fókuszpontok

  • Az európai önkritika szerepe, amely Sedláček szerint noha első látásra gyengeségnek tűnhet, az európai modell egyik legnagyobb erőssége
  • A növekedés újraértelmezése: nem mindegy, hogy anyagi javakban, tudásban, alázatban vagy bölcsességben akarunk-e gyarapodni
  • A bürokrácia pozitív oldala: Sedláček szerint a hosszadalmas tárgyalások sokszor a háború civilizált alternatívái
  • Az európai álom gondolata, amely szerinte nem a dominanciáról szól, hanem arról, hogy különböző országok vezető nélküli, együttműködő közösségben tudjanak élni és kereskedni.

Címlapkép forrása: Portfolio

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