Új fizetési lehetőségek jönnek a Lidl-üzletekben

Bár az áruházlánc minden hazai egységében működnek már önkiszolgáló kasszák, a rendszert folyamatosan fejlesztik. Az újonnan bevezetett, kompaktabb gépekből ugyanakkora területen több is elfér, így
egyszerre több vásárló fizethet, miközben a megszokott pakolófelület mérete sem csökkent.
Ezek az új berendezések jelenleg 16 áruházban üzemelnek, de a jövőben fokozatosan több helyszínen is telepítik őket. A hardveres változások mellett a szoftvert is frissítik. A kasszazónákban továbbra is elérhetők maradnak a bankkártyás és a készpénzes fizetésre alkalmas automaták egyaránt.
A kiskereskedelmi lánc idén mintegy 110 üzletben növeli az önkiszolgáló zónák kapacitását, vegyesen alkalmazva az új és a korábbi generációs berendezéseket. A bővítés elsősorban azokat a helyszíneket érinti, ahol a nagy forgalom és a kisebb eladótér miatt az áteresztőképesség növelésére a legnagyobb szükség van. A vállalat egyúttal jelezte, hogy a hagyományos, pénztárosok által működtetett kasszák továbbra is üzemelnek majd, és
az automatizáció nem jár a bolti munkatársak létszámának csökkentésével.
A fizetés gyorsítását szolgálja a Scan & Go funkció is, amelynek segítségével a vásárlók a saját okostelefonjukkal olvashatják be a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál egyenlíthetik ki a végösszeget. Ez a megoldás jelenleg nyolc üzletben érhető el, de a cég már dolgozik a hálózati kiterjesztésén, 2027-re pedig további digitális fejlesztéseket ígér az önkiszolgáló fizetési rendszerek terén.
Címlapkép forrása: Lidl
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