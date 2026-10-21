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Új fizetési lehetőségek jönnek a Lidl-üzletekben
Gazdaság

Új fizetési lehetőségek jönnek a Lidl-üzletekben

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A Lidl Magyarország idén közel 110 áruházában bővíti önkiszolgálókassza-zónáit, emellett több üzletben helytakarékos fizetőgépeket vezet be. A beruházások célja a fizetési folyamat gyorsítása, miközben a hagyományos kasszák és a meglévő munkavállalói létszám is megmarad.

Bár az áruházlánc minden hazai egységében működnek már önkiszolgáló kasszák, a rendszert folyamatosan fejlesztik. Az újonnan bevezetett, kompaktabb gépekből ugyanakkora területen több is elfér, így

egyszerre több vásárló fizethet, miközben a megszokott pakolófelület mérete sem csökkent.

Ezek az új berendezések jelenleg 16 áruházban üzemelnek, de a jövőben fokozatosan több helyszínen is telepítik őket. A hardveres változások mellett a szoftvert is frissítik. A kasszazónákban továbbra is elérhetők maradnak a bankkártyás és a készpénzes fizetésre alkalmas automaták egyaránt.

A kiskereskedelmi lánc idén mintegy 110 üzletben növeli az önkiszolgáló zónák kapacitását, vegyesen alkalmazva az új és a korábbi generációs berendezéseket. A bővítés elsősorban azokat a helyszíneket érinti, ahol a nagy forgalom és a kisebb eladótér miatt az áteresztőképesség növelésére a legnagyobb szükség van. A vállalat egyúttal jelezte, hogy a hagyományos, pénztárosok által működtetett kasszák továbbra is üzemelnek majd, és

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az automatizáció nem jár a bolti munkatársak létszámának csökkentésével.

A fizetés gyorsítását szolgálja a Scan & Go funkció is, amelynek segítségével a vásárlók a saját okostelefonjukkal olvashatják be a termékeket, majd az önkiszolgáló kasszánál egyenlíthetik ki a végösszeget. Ez a megoldás jelenleg nyolc üzletben érhető el, de a cég már dolgozik a hálózati kiterjesztésén, 2027-re pedig további digitális fejlesztéseket ígér az önkiszolgáló fizetési rendszerek terén.

Címlapkép forrása: Lidl

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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