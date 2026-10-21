Újabb hírek jöttek a pápa állapotáról

Bankmonitor Nem minden nyugdíjas jár jobban az új költségvetéssel - kiszámoltuk, kinek mit hoz 2027 A 2027-es költségvetés szerint marad a 13. havi nyugdíj, a 14. havi nyugdíjból viszont jövőre is csak egy hetet fizetnek ki, pedig a korábbi ütemezés szerint már két hét járt volna. Közben

Kasza Elliott-tal Követett részvények - 2026. október Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért

GDPR Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha

Holdblog Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...

Grandio Blog A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si

Holdblog Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá

RSM Blog Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q3 A nemzetközi áfa aktualitások témában indított blogsorozatunk célja, hogy rendszeres jelleggel összefoglalja azokat a nemzetközi közvetett adózási és kapcsolódó compliance fejleményeket és