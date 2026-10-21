Újabb hírek jöttek a pápa állapotáról

Leó pápa orvosai közölték, hogy a múlt heti tüdőrákműtétet követően az egyházfőnek nincs szüksége további kezelésre.
A Vatikán szerdán kiadott közleményében ismertette a szövettani vizsgálatok eredményét.
Az orvosi lelet tüdő-adenokarcinómát igazolt, a betegség azonban lokalizált maradt, vagyis nem terjedt át más szervekre. Leó pápa vezető sebésze, Stefano Margaritora és személyi orvosa, Luigi Carbone közös nyilatkozatukban megerősítették, hogy az onkológiai értékelés alapján
további terápiára nincs szükség.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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