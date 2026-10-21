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Újabb hírek jöttek a pápa állapotáról
Gazdaság

Újabb hírek jöttek a pápa állapotáról

Portfolio
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Leó pápa orvosai szerint az egyházfőnek a múlt heti tüdőrákműtétet követően nincs szüksége további kezelésre. A Vatikán szerdai közleménye szerint a szövettani vizsgálat tüdő-adenokarcinómát igazolt, a daganat azonban lokalizált maradt, és nem terjedt át más szervekre. A pápa vezető sebésze, Stefano Margaritora és személyi orvosa, Luigi Carbone közös nyilatkozatban erősítette meg, hogy az onkológiai értékelés alapján nincs szükség további terápiára.

Leó pápa orvosai közölték, hogy a múlt heti tüdőrákműtétet követően az egyházfőnek nincs szüksége további kezelésre.

A Vatikán szerdán kiadott közleményében ismertette a szövettani vizsgálatok eredményét.

Az orvosi lelet tüdő-adenokarcinómát igazolt, a betegség azonban lokalizált maradt, vagyis nem terjedt át más szervekre. Leó pápa vezető sebésze, Stefano Margaritora és személyi orvosa, Luigi Carbone közös nyilatkozatukban megerősítették, hogy az onkológiai értékelés alapján

további terápiára nincs szükség.

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Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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