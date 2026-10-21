Van pár ötlet, ki léphet a Roszatom helyére

A magyar kormány azt vizsgálja, hogyan lehetne a Roszatom helyett más kivitelezővel megépíteni a Paksi Atomerőmű új blokkjait. A lengyel Energia.rp.pl szerint egy európai partner, például a francia Orano vagy az állami EDF bevonása jelentősen megkönnyítené a projekt külpolitikai és szankciós megítélését. A szerződésbontás ugyanakkor komoly anyagi kockázattal jár, hiszen Magyarország elveszítheti az orosz félnek eddig kifizetett több mint kétmilliárd eurót, és bírság is fenyegethet. A váltás mellett szól viszont, hogy a Roszatom késlekedik, a költségek pedig folyamatosan nőnek. A beruházást tovább nehezíti az uniós bíróság 2025-ös ítélete és a Duna aszály miatti kritikus vízszintje is.

Lapunk is megírta, hogy a magyar kormány vizsgálja, miként lehetne az orosz Roszatom kizárásával, alternatív kivitelezők bevonásával megvalósítani a Paksi Atomerőmű bővítését.

A lengyel Energia.rp.pl szerint bár a lehetséges új partnereket hivatalosan még nem nevezték meg, egy európai vállalattal – például a francia Oranóval vagy a saját reaktorépítési technológiával rendelkező, állami EDF-fel – kötött megállapodás jelentősen leegyszerűsítené a projekt külpolitikai és szankciós megítélését.

A Roszatommal való szerződésbontás komoly anyagi kockázatokat rejt.

Magyarország elveszítheti azt a több mint kétmilliárd eurót, amelyet az eredetileg 12,5 milliárd eurós keretösszegű, még 2014-ben, tender nélkül odaítélt beruházásra a munkálatok idén februári megkezdéséig kifizetett az orosz félnek. Bár szerződésszegés miatt bírság is fenyegethet, a váltás indokolt lehet, mivel az orosz partner is késlekedik a kivitelezéssel, és egyre több kritika éri a határidők be nem tartását, valamint a folyamatosan növekvő költségeket.

A beruházás sorsát további külső tényezők is nehezítik. Az Európai Unió Bírósága egy 2025-ös ítéletében megsemmisítette a projekt állami támogatását jóváhagyó korábbi bizottsági határozatot. Emellett komoly fizikai kockázatot jelentett a közelmúltbeli hőhullám és aszály is, aminek következtében a reaktorok hűtését biztosító Duna vízszintje olyan kritikus szintre süllyedt, ami majdnem a meglévő blokkok leállításához vezetett.

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