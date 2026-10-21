Váratlan üzemzavar miatt lekapcsolták az egyik turbinagenerátort a Paksi Atomerőműben

A névleges teljesítményének alig több mint felén, 1012 megawatton termel jelenleg a Paksi Atomerőmű, mert a 4-es blokk áll, az 1-es blokk egyik turbinagenerátora pedig október 21-én generátorvédelmi működés miatt kiesett. A kiesés a lehető legrosszabbkor jön, hiszen a magyar másnapi zsinóráramár hétfőn megawattóránként 326,5 euróra ugrott, ami 2024 decembere óta a legmagasabb szint. A szűkösséget regionális okok is súlyosbítják, mivel karbantartás miatt áll a gönyűi és a dunamenti gázerőmű, a bolgár Kozloduj fél teljesítményen üzemel, a román Cernavoda pedig a Duna alacsony vízállása miatt nem termel.

Az Országos Atomenergia Hivatal honlapján elérhető adatok szerint

az erőmű 1-es blokkja 252,

a 2-es blokkja 253,

a 3-as blokkja 507 megawatton termel,

a 4-es blokk pedig áll.

A négy blokk névleges teljesítménye egyenként 500 megawatt, vagyis az erőmű összesen 2000 megawattot tudna adni,

de most mindössze 1012 megawattos teljesítménnyen üzemel.

Az elmúlt napokban tehát tovább csökkent a paksi termelés. Hétfőn még nagyjából 1250 megawatton járt az erőmű a karbantartások miatt. A mostani leállás oka, hogy az atomerőmű 1.blokkján az egyik turbinagenerátor gépegység 2026. október 21-én 8:02-kor generátor védelmi működés miatt kiesett - írja a MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A kiesés a lehető legrosszabbkor jön. Hétfőn a keddi szállításra megawattóránként 326,5 euróig emelkedett a magyar másnapi zsinóráramár, ami 2024 decembere óta a legmagasabb szint. A csütörtöki szállításra kialakult 263,21 eurós ár ennél alacsonyabb, de még mindig jóval magasabban van a megszokottnál.

A regionális szűkösséget nem csak Paks okozza. Karbantartás miatt áll a 400 megawattos gönyűi és a 400 megawattos dunamenti gázerőmű is, a bolgár Kozloduj november 20-ig fél teljesítményen üzemel, a román Cernavoda pedig a Duna alacsony vízállása miatt nem termel. Ehhez jön a vízerőművek szezonális átlag alatti termelése, az ukrán export visszaesése és a határkeresztező kapacitások korlátozása, mindenekelőtt az osztrák–magyar irányban.

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