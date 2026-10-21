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Végzetes hibát követhetünk el a fásítással: kiderült, mi mentheti meg a kiszáradástól a magyar tájat
Gazdaság

Végzetes hibát követhetünk el a fásítással: kiderült, mi mentheti meg a kiszáradástól a magyar tájat

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A kiskunsági Homokhátság egyre súlyosabb kiszáradása miatt kulcskérdéssé vált a fásítás mértéke és módja. Bár a fák és cserjék jelenléte megvédi a gyepeket az aszálytól, a kiterjedt faültetvények kiszárítják a mélyebb talajrétegeket, és csökkentik a biodiverzitást. A kutatók szerint a klímaváltozással szemben a legellenállóbb megoldást nem a végeláthatatlan zárt erdők vagy a teljesen fátlan puszták, hanem az erdők, cserjések és gyepek természetes mozaikja jelenti - írja a Másfélfok.

A Kárpát-medencét és ezen belül különösen a Homokhátságot sújtó vízhiány mára kritikus problémává vált. Az emelkedő éves középhőmérséklet növeli a párolgást, és bár a csapadékmennyiségben még nem mutatkozik drasztikus trendváltozás, a nyári esők ritkulása egyre szembetűnőbb. A kutatókat a terepmunkák során – különösen a 2026-os év rendkívül aszályos nyarán – sokszor lehangoló látvány fogadta, hiszen még a természetvédelmi területeken is egyre gyakoribbak az élő növényzet nélküli, vagy csupán néhány szívós, idegenhonos inváziós faj által uralt foltok.

A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont szakemberei azt vizsgálták a Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi területén, hogyan hatott a 2022-es extrém aszály a gyepekre. Eredményeik szerint

a fás szárú növényzet nemcsak a közvetlen árnyékában mérsékli a hőséget és őrzi meg a talaj nedvességét, hanem a tágabb környezetében is segíti a fűfajok túlélését.

Egy fákkal és bokrokkal tarkított táj a szélsőségesen száraz időszakokban is sokkal jobban ellenáll az időjárás viszontagságainak, mint egy teljesen fátlan vidék.

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Ugyanakkor a túlzott fásításnak komoly hátulütői vannak. Mivel a fák jóval többet párologtatnak a lágy szárúaknál, a kiterjedt, zárt faültetvények alatt a mélyebb talajrétegek annyira kiszáradhatnak, hogy

felszín alatti sivatagok alakulhatnak ki.

Ráadásul ezeknek az ültetvényeknek a biológiai sokfélesége is rendkívül alacsony.

Erdős László ökológus, a kutatóközpont tudományos főmunkatársa szerint a Kiskunságba kellenek ugyan fák, de egyáltalán nem mindegy, milyen fafajokból állnak és milyen az elrendezésük. A zárt ültetvények, valamint az idegenhonos fajok – különösen az akác és a fenyő – erőltetése helyett az erdők és gyepek finom, mozaikos szerkezetének kialakulását kell támogatni. Ahol a meglévő ültetvények természetes módon ritkulnak, hagyni kell, hogy a táj visszanyerje eredeti, ligetes formáját.

A tájhasználat, például a túllegeltetés miatt fátlanná vált gyepeken őshonos cserjék telepítésével érdemes védelmet biztosítani a facsemetéknek, amíg megerősödnek. Az eredeti erdőspuszta máig fennmaradt, fákból, cserjékből és gyepekből álló változatos tájszerkezete nem csupán esztétikai kérdés, hanem ez a mozaikosság a túlélés záloga az egyre melegebbé és szárazabbá váló éghajlaton.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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