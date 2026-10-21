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Visszaélt erőfölényével a Heineken Görögországban
Gazdaság

Visszaélt erőfölényével a Heineken Görögországban

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Az amszterdami bíróság 111 millió eurós kártérítés megfizetésére kötelezte a Heinekent a Macedonian Thrace Brewery (MTB) nevű kisebb görög sörfőzde javára, miután a söróriás görög leányvállalata éveken át visszaélt gazdasági erőfölényével a helyi piacon - írta a Grocery Gazette.

A közel egy évtizede húzódó per azzal zárult le, hogy az amszterdami kerületi bíróság kimondta, a Heineken és görög leányvállalata, az Athenian Brewery egyetemlegesen felel a kártérítés megfizetéséért. Az ügy alapja a görög versenyhatóság 2015-ös határozata, amely megállapította, hogy az Athenian Brewery legalább

16 éven keresztül visszaélt piaci erőfölényével a görög sörpiacon, ezzel kárt okozva versenytársainak, köztük a Vergina sört gyártó MTB-nek.

Az MTB 2017-ben indított keresetet Hollandiában a Heineken ellen. A korábbi eljárások során a holland bíróság megállapította joghatóságát az ügyben, és kimondta, hogy a Heineken – amely 98,8 százalékos tulajdonosa az Athenian Brewerynek – felelőssé tehető leányvállalata magatartásáért.

Az ítélet precedensértékű lehet, mert megkönnyítheti, hogy az uniós tagállamokban működő leányvállalatok versenyellenes magatartása miatt a károsult vállalkozások közvetlenül az anyavállalat székhelye szerinti országban indíthassanak pert.

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A Heinekenre további jogi kihívások is várnak, hiszen az amszterdami bíróság előtt hasonló, sajtóértesülések szerint több mint 300 millió eurós kártérítési keresetet nyújtott be a Carlsberg és annak görög leányvállalata, az Olympic Brewery is. Emellett a görög versenyhatóság azt vizsgálja, hogy az eredeti határozatban elmarasztalt versenyellenes magatartást folytatta-e a cég az azt követő időszakban.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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