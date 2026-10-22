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2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék
Gazdaság

2027-től duplájára emelkedik a családi pótlék

Portfolio
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A Tisza-kormány 2027-től a duplájára emeli a 2008 óta változatlan összegű családi pótlékot, ami mintegy 1,6 millió gyermeket és egymillió családot érint, a büdzsének pedig 300 milliárd forintos többletkiadást jelent – tájékoztatott Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-videójában.

A döntés értelmében az egygyermekes családok évente 146 400 forinttal, a kétgyermekesek 319 200 forinttal, a háromgyermekesek pedig 576 000 forinttal kapnak majd magasabb támogatást.

A családi pótlék egy lépésben történő megduplázása mellett a családtámogatási rendszer más elemei is átalakulnak,

beleértve a családi adókedvezmény megőrzését és az adómentességi szabályok felülvizsgálatát.

"Ezeknek az átalakításoknak, az adókedvezmény megőrzésének, az adómentesség igazságosabbá tételének és a családi pótlék megemelésének köszönhetően 970 ezer és egymillió közötti család jár majd jobban 2027-ben" – emelte ki a pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy a változtatás 300 milliárd forintos többletkiadást jelent a költségvetés családtámogatási során.

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Címlapkép forrása: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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