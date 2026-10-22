A Tisza vagy a Fidesz miatt van munkanélküliség? Itt a meglepő válasz

Az elmúlt hetekben sokan foglalkoztak azzal, hogy megugrott a munkanélküliség. Vannak, akik a Fidesz nyakába varrják, mások már a Tiszához kötik a folyamatot. Ma reggel megjelentek a harmadik negyedéves adatok, így teljes képet tudunk alkotni a folyamatokról.

HR (R)EVOLUTION 2026 November 17-én ismét HR (R)evolution konferencia: Magyarország egyik legnívósabb munkaerőpiaci és HR-szakmai konferenciája, a legismertebb hazai vállalatok HR-specialistáinak, közép- és felsővezetőinek találkozóhelye, ahol megvitatjuk 2026 meghatározó munkaerőpiaci és HR-trendjeit. Részletek a linken.

Hű, 4,7%-os a munkanélküliség!

Ezt jól eltolta a Tisza – hangzott az ellenzék érvelése az elmúlt hónapokban.

Na de már az előző télen, a Fidesz idejében is hasonlóan magas volt – érkezhet rá a válasz.

Bár a politikusok és a politikusokhoz közeli megmondóemberek gyakran ferdítenek, a grafikon sosem hazudik. Nézzük, hogyan alakult a munkanélküliség!

Ahogy látható, a munkanélküliségi ráta valóban tavaly ugrott először 5% közelébe, majd egy átmeneti csökkenés után újra nőtt. Jelenleg megint egy kicsit magasabb.

A 4-5%-os munkanélküliségnél (narancssárga vonal) alacsonyabb rátát eddig csak kétszer sikerült elérni a rendszerváltás óta. Egyszer a Covid-válság előtti években, amikor folyamatosan nőtt a munkaerőhiány, egyszer pedig a koronavírus-válságból való kilábalás idején, amikor a cégek újra visszavették azokat a dolgozókat, akiktől a lezárások közepette megváltak. 2020 előtti időszakban, illetve 2022-ben megközelítette a 3%-ot a munkanélküliségi ráta.

De mi volt azokban az években, ami mostanában nincs? Hát, gazdasági növekedés. A 2023 és 2025 közötti évek gazdasági teljesítményét stagnálás jellemezte. Az volt a nagy csoda, hogy nem ugrott meg a munkanélküliség. (Ez egyébként részben azzal függ össze, hogy a cégek tanultak a koronavírus-válságból, és már nem küldik el olyan könnyen a dolgozókat, de ez egy másik történet.)

Jó-jó, de akkor miért épp most nőtt a munkanélküliség? Talán azért, mert embereket küldenének el tömegesen? Hát ez nem túl valószínű. A foglalkoztatottak száma ugyanis az elmúlt hónapokban éppen emelkedésnek indult, a foglalkoztatási ráta pedig új rekordot döntött, és a 66%-ot közelíti a 15-74 éves korosztályban. A "leépítés-sztori" ezzel meg is dőlt.

Akkor mi lehet az oka? Az, hogy egyre több, eddig inaktív állampolgár jelenik meg a munkaerőpiacon, akik dolgozni szeretnének, de egy részük egyelőre nem talált munkát. Ezt mutatja az aktivitási ráta hirtelen emelkedése. Ahogy az alábbi ábrán látható, az aktivitási ráta történelmi magasságba emelkedett.

Vagyis a munkanélküliség növekedése mögött nem egy olyan negatív folyamat áll, mint amilyen a leépítések megugrása, hanem egy kedvező trend:

egyre többen szeretnének dolgozni azok közül, akik eddig nem akartak vagy nem tudtak.

Ez azért is kedvező, mert korábban nagyon úgy tűnt, hogy az aktivitás már csak nagyon nehezen növelhető. Most pedig anélkül kezdett el újra emelkedni, hogy különösebb mobilitást támogató vagy felnőttképzést segítő programok indultak volna el, amelyektől érdemes hasonló hatást várni. Mindez egyrészt összefügghet azzal, hogy az új beruházások, a nagy gyárak termelése elindult, másrészt országos szinten újra nő az üres állások száma. Vagyis egyre több a munkalehetőség.

Most, hogy megfejtettük a „munkanélküliség” történetét, érdemes egy kis módszertani kitérőt is tenni – hogy legközelebb se essünk kétségbe, ha hasonló helyzet állna elő. Az ilyen kismértékű, 0,5%-pont körüli ingadozásoknak nem érdemes nagy feneket keríteni. Egyrészt a szezonális hatás mindig befolyásolja a ráta alakulását. Az év egyik szakaszában több dolgozóra van szükség, míg máskor egy kicsit kevesebbre. Általában télen kevesebb a munka, míg nyáron több. Ezért a kisebb hullámokból nem érdemes erős következtetéseket levonni.

Másrészt a statisztikai hivatal is rendre jelzi, hogy van egy kicsi, jelenleg 0,3%-os mintavételi hibahatár. Mivel a munkanélküliség (és a foglalkoztatási adat) felméréssel készül, így van egy mérsékelt hibahatár, ahogy pl. a közvélemény-kutatásoknál is. Amíg azonban a közvélemény-kutatásoknál több százalékpont is lehet a hibahatár, itt ennek töredéke. Szóval, egy 0,3%-pontos emelkedés az könnyen lehet, hogy éppen stagnálás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images