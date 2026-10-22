Amihez a napelemeknek másfél évtized kellett, azt a magyar energiatárolók három év alatt elérték

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Átlépte az 1 gigawattos mérföldkövet a hazai akkumulátoros energiatárolók beépített teljesítőképessége. 2026-ban alaposan felgyorsult az akkumulátorok magyarországi térnyerése: az 1000 MW-os beépített teljesítőképességet úgy sikerült elérni október elejére, hogy 2025 végén még csak 146 MW volt ez az érték. Az 1 GW-os mérföldkövet tehát a technológia hazai megjelenését követő 3. évben sikerült elérni, míg ugyanehhez a napelemeknek jóval több időre, mintegy másfél évtizedre volt szükségük.

A villamosenergia-átviteli rendszerirányító Mavir adatai szerint a piaci és maviros akkumulátoros tárolók beépített teljesítőképessége 1053,4 megawatt (MW) volt október 1-Jén.

Ez azt jelenti, hogy már most, a tervezettnél 4 évvel korábban teljesült a jelenlegi hivatalos, 2030-ra kitűzött 1 gigawattos (GW) cél

– és ebbe az egyéb, saját célra telepített (SCTE), illetve háztartási méretű erőművekhez (HMKE) tartozó rendszerek nem is értendők bele.

Az 1 GW-os célszámot még az előző kormány határozta meg az aktuális, 2024-ben frissített Nemzeti Energia- és Klímatervben (NEKT), és bár 2025 végén az akkori kabinet részéről elhangzott a 2030-as célszám 2, illetve 3 GW-ra emelésének szándéka, ez nem került átvezetésre a stratégiai dokumentumban. A Tisza-kormány az év vége felé körvonalazódó új energiastratégiájában – amely a NEKT helyébe/mellé léphet – szinte már biztosan ez a 3 gigawattos cél lesz meghatározva, ugyanis Magyar Péter hétfőn, a 2027-es költségvetést ismertetve azt mondta,

2030-ig 3 gigawattnyi energiatároló teljesítményt hozunk létre Magyarországon.

Az időjárásfüggő, ingadozó napenergia-termelést rövid távon jelenleg az akkumulátoros energiatárolók képesek a leggazdaságosabban kiegyensúlyozni, ezzel az egész villamosenergia-rendszer, illetve -piac szempontjából fontos funkciót betöltve.

A Mavir által megfigyelhető akkumulátoros energiatárolók már összességében több mint 500 MW-tal képesek növelni a árampiaci kínálatot az esti rendszerterhelési csúcs idején, a délután a napenergia-dömpingnek köszönhetően alacsony áron betárolt villamos energiából.

Az akkumulátoros energiatárolók jelenlegi lendületes bővülését még nagyrészt az előző kormányzati ciklus támogatási programjai (például a METÁROLÓ) hajtják, ezzel együtt a tárolók terjedése nem csak a technológia későbbi piacéretté válása miatt, hanem a hazai szabályozási-támogatási környezet hiányosságai miatt is jelentős késéssel követte a jókora magyar napelemes kapacitás felfutását.

2026-ban azonban alaposan felgyorsult az akkumulátorok magyarországi térnyerése: az 1000 MW-os beépített teljesítőképességet úgy sikerült elérni október elejére, hogy 2025 végén még csak 146 MW volt ez az érték.

Maga a kategória, vagyis az akkumulátoros tárolók csak 2023-ban jelentek meg a hazai rendszerben, az év végére azonban még mindösszesen 21,8 MW-ot ért el beépített teljesítőképességük. Ezt követően 2024-ben még lassult is a terjedésük (+13,5 MW), mielőtt 2025-ben gyorsulni kezdett (+110,7 MW), majd 2026-ban igazán sebességbe kapcsolt (+907,4 MW) a folyamat.

Az 1 GW-os mérföldkövet tehát a technológia hazai megjelenését követő 3. évben sikerült elérni, míg ugyanehhez a napelemeknek jóval több időre, mintegy másfél évtizedre volt szükségük.

Az új kabinet, illetve Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter jelentős szerepet szán az energiatárolóknak a magyar villamosenergia-rendszer rugalmasságának fokozásában, ami a nemzetközi összevetésben is nagynak számító hazai napelemes kapacitás mellett például az új szélerőmű-telepítési program miatt is szükségesnek tűnik.

A hazahozott uniós RRF-es forrásokból a kormány által indított nagyszabású, több mint 500 milliárd forintos hálózatfejlesztési program keretében a hálózati elosztó társaságok és a rendszerirányító egyebek mellett hálózati szintű, nagy kapacitású energiatárolókat is létesít annak érdekében, hogy a hálózat képes legyen fogadni az ugrásszerűen megnövekedett lakossági és ipari megújulóenergia-mennyiséget.

Mindemellett a kormány szeptemberben újraindította és kibővítette a még márciusban felfüggesztett Otthoni Energiatároló Programot (OETP) is. Ennek értelmében az egy háztartásra jutó átlagos támogatás 2,5 millióról 1,8 millió forintra mérséklődik, így a változatlanul 100 milliárd forintos keretből a korábban nyertes 42 ezer pályázó mellett további mintegy 15 ezer háztartás kaphat támogatást, vagyis az eredetileg tervezettnél akár jóval több tároló is létesülhet.

Bár az elmúlt évben az akkumulátorárak enyhén felfelé korrigáltak, a megelőző években olyan nagyot zuhantak a költségek, hogy ma már vélemények szerint a termelő/szolgáltató cégek tárolói beruházásainak támogatása okafogyottá vált, mivel anélkül is jól megtérülnek a vállalatoknak.

Sőt, e szerint bármilyen támogatás ígérete, lebegtetése csak lassítja és akadályozza a tárolók telepítését, és önmagukban a megtérülési számok fellendítenék a piacot, hogyha a cégeket kivárásra ösztökélő támogatásokkal nem torzítanák azt.

Az október 8-i Portfolio Energy Investment Forum konferencián az azóta lemondott Tótth András energetikai államtitkár jelezte is, hogy ne várjanak a cégek beruházási támogatásokra ezeken a területeken. A konferencián egyebek mellett az is elhangzott a szakértők részéről, hogy a napelemes fejlesztéseknél az elmúlt években Magyarországon tapasztalt beruházási boom ugyan várhatóan nem ismétlődik meg más technológiákkal, de az akkumulátoros energiatárolókkal valami hasonló történik kicsiben.

Címlapkép forrása: Horacio Villalobos#Corbis/Corbis via Getty Images