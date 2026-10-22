Átírta a Wizz Air terveit az üzemanyag-drágulás, repülőgépeket vonnak ki a szomszédból

A vállalat jelenleg 40 gépet állomásoztat Romániában, amelyek közül 5-öt helyeznek át más bázisokra.

A döntés a kolozsvári, a temesvári, a craiovai, a băneasai és a jászvásári repülőteret érinti.

Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója elmondta, hogy a mostani eséssel az egy évvel ezelőtt Romániába telepített új kapacitásokat vonják most vissza. Kiemelte, hogy

válságos időszakokban mindig a friss, még gyengébb pénzügyi mutatókat produkáló bővítések esnek először áldozatul.

A kényszerű lépés hátterében a közel-keleti háború okozta üzemanyag-drágulás áll.

A kerozin tonnánkénti ára a konfliktus ugyanis a konfliktus kirobbanása előtti 700-800 dollárról mára 1500-1600 dollárra ugrott.

A légitársaság helyzetét némileg javítja, hogy modern flottájuk mintegy 20 százalékkal kevesebb üzemanyagot fogyaszt a régebbi típusokhoz képest.

A gépek kivonása mintegy 170 dolgozót érint, a tervek szerint azonban senki sem veszíti el az állását, a vállalat ugyanis más külföldi bázisain ajánl fel számukra munkát.

A megnövekedett költségek miatt a cég az idei évre tervezett romániai bővülésének mértékét az eredeti 25 százalékról 13 százalékra vágta vissza. A döntés ellenére a Wizz Air továbbra is őrzi piacvezető pozícióját az országban, hiszen tavaly 14,5 millió utast szállított a romániai piacon, ami 608 millió eurós árbevételt hozott a vállalatnak.

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