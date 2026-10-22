Atommatuzsálemeket is beizzítanának a magas európai áramárak miatt

Franciaország 56 második generációs atomreaktorának többségét az 1980-as években, mindössze 15 év alatt helyezték üzembe, ezért a jelenlegi élettartamuk végén viszonylag rövid időn belül kellene leállítani őket. Ez komoly ellátásbiztonsági kockázatot jelentene, így a hatóság szerint indokolt megvizsgálni a további üzemidő-hosszabbítás lehetőségét.

A szakértők elsősorban a nehezen vagy egyáltalán nem cserélhető berendezések állapotát vizsgálták, köztük a reaktortartályokat és a konténmentépületeket.

A legnagyobb problémát a reaktortartályok acéljának sugárzás okozta ridegedése jelenti, amely növeli a repedések kockázatát.

Különösen veszélyes lehet, ha az üzemszerűen 300 Celsius-fokos tartályba vészhelyzetben hideg hűtővizet vezetnek, ami hősokkot okozhat. Az EDF ezért a befecskendezett víz előmelegítését vizsgálja, amit a hatóság ígéretes megoldásnak tart. Mintegy tucatnyi reaktorban ehhez új berendezések telepítésére lehet szükség.

Az EDF már megkezdte a reaktorok korszerűsítését, hogy biztonsági szintjüket a harmadik generációs EPR-reaktorokéhoz (harmadik generációs, kiemelkedő biztonságú nyomottvizes atomreaktorok.) közelítse.

A 32 darab, egyenként 900 megawattos reaktor közül 28 esetében a munkálatok már befejeződtek vagy folyamatban vannak.

A 40 éves üzemidő meghosszabbításához szükséges negyedik tízéves felülvizsgálati program a 2030-as években zárul le, miközben 2029-ben már megkezdődnek az 50 éves reaktorok ötödik felülvizsgálatai. Az első érintett blokk a tricastini atomerőmű egyik reaktora lesz, amelynek tartályán korábban anyaghibákat azonosítottak.

A legnagyobb költségeket ugyanakkor az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás okozhatja:

a francia reaktorokat eredetileg nem a jelenleg előrevetített, akár 4 Celsius-fokos felmelegedés körülményeire tervezték, ezért a gyakoribb hőhullámok és aszályok új hűtési megoldásokat tehetnek szükségessé.

Az EDF rövid távon a folyókba visszaengedett hűtővíz hőmérsékleti korlátainak enyhítését szeretné elérni, hosszabb távon azonban további hűtőberendezések telepítésére is szükség lehet. A hatóság december 2-ig társadalmi konzultációt tart, ezt követően minden reaktort külön is megvizsgálnak, az üzemidő-hosszabbításról pedig végső soron a francia kormány dönt.

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