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Átveszi a hatalmat a mesterséges intelligencia a befektetéskezelésben?
Gazdaság

Átveszi a hatalmat a mesterséges intelligencia a befektetéskezelésben?

Portfolio
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A mesterséges intelligencia (MI) már nem a jövő, hanem a jelen a befektetéskezelésben. A K&H Alapkezelőnél közel tíz éve fejlesztenek ilyen modelleket. Ezek naponta több mint ezer gazdasági mutatót értékelnek, a rendszer folyamatos fejlesztésén pedig egy tízfős matematikuscsapat dolgozik. Ács Tamás, a K&H Alapkezelő vezetője a Portfolio Checklist legfrissebb adásában elmondta, hogy az MI három szinten segíti a befektetési alapok kezelését. Hatékonyabbá teszi a portfóliómenedzsereket, javaslatokat tesz befektetési döntésekre, sőt bizonyos alapoknál már az eszközallokációt is a rendszer vezérli. A végső kontroll azonban minden esetben emberi kézben marad.

A K&H Alapkezelőnél háromféleképpen alkalmazzák a mesterséges intelligenciát a befektetési alapok kezelésében.

  • Az első szinten az MI a portfóliómenedzserek hatékonyabb munkavégzését segíti. Kielemzi a vállalatértékeléseket, összehasonlítja az elemzői véleményeket, és kimutatja az eltéréseket a különböző szakértői álláspontok között.
  • A második szinten a rendszer már konkrét javaslatokat tesz a befektetési döntésekhez. Bizonyos alapok esetében az MI által generált javaslat önálló döntési inputként jelenik meg a befektetési bizottság munkájában.
  • A harmadik szinten pedig gyakorlatilag az MI vezérli a befektetési alapot, és megmutatja, hogyan érdemes kezelni a portfóliót. A humán kontroll azonban itt is jelen van, így a végső döntés mindig az emberé.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is a harmadik jelölőre kattintva:

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Az alapkezelő vezetője szerint nem arról van szó, hogy az MI jobb vagy rosszabb lenne az embernél, hanem arról, hogy a kettő együtt igazán erős. A mesterséges intelligencia fő előnye a hatalmas mennyiségű adat gyors feldolgozása. Ez lehetővé teszi a gyorsabb reakciót a piaci változásokra és a diverzifikáltabb portfóliók kialakítását, hiszen a rendszernek sokkal több vállalatról és szektorról lehet véleménye. Az emberi portfóliómenedzser viszont a stratégiaalkotásban, a hosszú távú vízió megalkotásában és az ügyfél profiljához illeszkedő referenciaindex (benchmark) összeállításában jeleskedik.

Úgy képzelem el a mesterséges intelligencia és a portfóliómenedzser kapcsolatát, mint egy exoszkeletont. Az MI nem helyettesíti az embert, hanem felerősíti a képességeit. Pontosan úgy, ahogyan egy külső váz is képessé teszi viselőjét arra, hogy gyorsabban fusson, nagyobbat ugorjon és súlyosabb terheket emeljen fel

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- fogalmazott Ács Tamás.

A gyakorlati működést az alapkezelő vezetője egy vegyes alap példáján keresztül mutatta be. Ennél a konstrukciónál az MI feladata az optimális eszközallokáció meghatározása: eldönti, hogy mennyi részvényt, kötvényt vagy nyersanyagot tartson az alap, illetve milyen devizakitettséget vállaljon fel. A rendszer napi szinten több mint ezer gazdasági és piaci mutatót értékel. Célja, hogy felismerje az anomáliákat, a korrelációkat és a mintázatokat, ezáltal előre jelezze a várható hozamot eszközosztályonként, szektoronként és régiónként.

A rendszer ezt az elemzést napi rendszerességgel végzi el, míg ugyanezen adatmennyiség feldolgozása hagyományos módszerekkel lényegesen több időt igényelhet.

Ács Tamás hangsúlyozta: ez nem jelenti azt, hogy az MI minden nap változtat a portfólión, viszont szükség esetén sokkal gyorsabban képes reagálni.

A részvénykiválasztásra szakosodott alapjuknál az MI vállalatspecifikus mutatókat használ. Ilyenek például a klasszikus értékelési mutatók, mint a P/E vagy az EV/EBITDA, de a rendszer profitabilitási, növekedési és volatilitási adatokat is figyelembe vesz. Ezen túlmenően egyre több, korábban nehezen számszerűsíthető információt is feldolgoz. Képes elemezni az ESG-mutatókat, a szabadalmi és védjegyadatokat, sőt különféle szöveges forrásokat is, többek között a negyedéves jelentéseket, a befektetői konferenciahívások leiratait és a szakmai sajtó cikkeit.

Összesen több mint negyvenezer ilyen forrást értékel egy negyvenegy fokozatú skálán.

Az alapkezelő vezetője ugyanakkor kiemelte: nem a minél több adat a lényeg. Sokkal fontosabb, hogy kiszűrjék azokat az információkat, amelyek valóban összefüggenek az adott eszköz teljesítményével. Ezt döntési fák és regressziós modellek segítségével állapítják meg, a piaci zajt pedig egyszerűen kizárják.

Az MI egyik legnagyobb előnye, hogy következetesen ugyanazon adatok és szabályrendszer alapján értékeli a helyzeteket, így segíthet csökkenteni a döntéshozatalban megjelenő szubjektív torzításokat

- emelte ki Ács Tamás, aki mindezt a 2025-ös vámháborús időszak példájával illusztrálta. Amikor Donald Trump bemutatta az új vámintézkedéseket, a piacok esni kezdtek, és sok befektető eladta a részvényeit. Ezzel szemben az MI által vezérelt vegyes alapjuk, amely már korábban is magasabb részvényarányt tartott, tovább növelte a részvénykitettségét. A későbbi piaci visszapattanás során ez a döntés kedvező eredményt hozott.

A kockázatkezelés kapcsán Ács Tamás három szintet különböztetett meg.

  • Az első és legfontosabb az adatminőség: az MI csak annyira jó, amennyire jó minőségű adatokat kap.
  • A második szint az, hogy az MI által vezérelt befektetési alapok szigorúan meghatározott keretek között mozognak. A vegyes alap esetében például a részvényarány a referenciaindexhez képest legfeljebb plusz-mínusz tíz százalékkal térhet el. Az MI tehát nem húzhatja fel az alapot százszázalékos részvénykitettségre. A részvényalap esetében hasonlóan rögzítettek az egyes szektorok és régiók arányai. A rendszer ezeken a kereteken belül felelős a vállalatok kiválasztásáért, de magát a referenciaindexet nem írhatja felül.
  • A harmadik szint az emberi validáció.

Az ügyfelekkel való kapcsolattartásról szólva az alapkezelő vezetője hangsúlyozta: az ügyfelek nagy többsége továbbra is igényli a személyes tanácsadást, és elvárja, hogy segítsenek neki eligazodni a befektetések világában. Az MI-fejlesztés a befektetési alapok működtetését és optimalizálását szolgálja, de nem helyettesíti a banki tanácsadót, aki személyesen támogatja az ügyfelet ebben a komplex pénzügyi ökoszisztémában. A technológia nem helyettesíti a portfóliómenedzsereket, hanem lehetővé teszi számukra, hogy kevesebb időt fordítsanak az adatok feldolgozására, és többet a stratégiai döntésekre és az ügyfelek igényeinek megértésére.

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A cikk a K&H Alapkezelő támogatásával jelent meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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