Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje

Az Orbán-kormány hosszú éveken át arra törekedett, hogy Magyarország a világ legnagyobb sporteseményeinek egyik meghatározó házigazdájává váljon. Bár a 2024-es budapesti olimpia megrendezéséről 2017-ben, a Momentum sikeres népszavazási aláírásgyűjtése után kénytelen volt lemondani, a nagyszabású sportrendezvények iránti ambíciói nem csökkentek.
Az olimpia helyett egymást érték a világbajnokságok és más nemzetközi versenyek, amelyek megrendezésére az állam több tízmilliárd forintot fordított, miközben a költségeket és azok indokoltságát rendszeresen viták övezték – talán ezekre a legemblematikusabb példa a 2017-es vizes világbajnokság volt.
Most a Magyar Péter vezette kormány rendelte el a 2022 és 2025 között megrendezett nagy sportesemények állami költéseinek átfogó átvilágítását.
A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján jövő március végéig kell lezárni az átvilágítást, amely több tízmilliárd forintos rendezvényeket is érinthet.
A vizsgálat a 2022. január 1. és 2025. december 31. között megrendezett, állami forrásból finanszírozott kiemelt nemzetközi sporteseményekre vonatkozik. Az ellenőrzés kiterjed ezek előkészítésére, a kapcsolódó megrendelésekre, a finanszírozásra és a pénzügyi elszámolásokra.
A kormány egy már elkészült, a 2025-ös sporteseményeket is érintő külső szakértői átvilágítás megállapításainak értékelését is előírta. Ennek alapján kell meghatározni, hogy mely rendezvényeknél indokolt további, célzott vizsgálatokat lefolytatni. Az átvilágításhoz szükséges költségvetési forrásokról november végéig kell előterjesztést készíteni, a vizsgálatok lezárásának határideje pedig 2027. március 31.
Több tízmilliárd forintot költöttek a legnagyobb sporteseményekre
A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) korábban közzétette, hogy 2023 és 2026 között mekkora összegeket fizetett ki a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a kiemelt nemzetközi sportesemények megszervezésére. A kimutatásban szereplő összegek nem tartalmazzák a sportlétesítmények fejlesztésének költségeit.
A legnagyobb tételt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság jelentette, amelynek rendezési költsége 50,1 milliárd forint volt. A kimutatás szerint a következő nagy összegű eseményekre jutott a legtöbb pénz:
|Az átvilágítandó események listája:
|Sportesemény
|Rendezési költség
|2023-as atlétikai világbajnokság
|50,1 milliárd Ft
|2026-os atlétikai Világdöntő
|19,1 milliárd Ft
|2024-es rövidpályás úszó-vb
|18,4 milliárd Ft
|2027-es vizes világbajnokság
|12,9 milliárd Ft
|2025-ös gyorsaságimotoros futam
|10,6 milliárd Ft
|2024-es olimpiai városi sportági selejtező
|7,6 milliárd Ft
|2024-es sakkolimpia és FIDE-kongresszus
|7,3 milliárd Ft
|2025-ös cselgáncs-világbajnokság
|6,1 milliárd Ft
|2026-os gyorsaságimotoros verseny
|5,3 milliárd Ft
|Forrás: MTI/Portfolio
A kisebb, de szintén milliárdos állami támogatásban részesülő rendezvények között szerepelnek:
- a Gyulai István Memorial atlétikai verseny, amely 2023-ban 800 millió, 2024-ben 1,2 milliárd, 2025-ben és 2026-ban pedig egyaránt 2,7 milliárd forintot kapott.
- A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjére 2023-ban egymilliárd, 2024-ben 1,7 milliárd, 2025-ben kétmilliárd, 2026-ban pedig 2,4 milliárd forint jutott.
A kormányhatározat egyelőre nem nevez meg konkrét rendezvényeket, amelyeknél szabálytalanságot gyanítanának, a felülvizsgálat célja a korábbi állami költések és elszámolások ellenőrzése.
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