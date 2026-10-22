Átvilágítja az Orbán-kormány szívügyére dobott százmilliárdokat Magyar Péter kabinetje

Átfogó vizsgálat indul a 2022 és 2025 között megrendezett nagy nemzetközi sportesemények állami költései ügyében, amelyekre több tízmilliárd forint közpénz jutott. A Magyar Péter vezette kormány csütörtökön a Magyar Közlönyben megjelent határozatban rendelte el az átvilágítást, amelyet a belügyminiszter a pénzügyminiszterrel közösen végez el. Az ellenőrzés kiterjed a rendezvények előkészítésére, a megrendelésekre, a finanszírozásra és az elszámolásokra is, a határidő 2027. március 31. A legdrágább esemény a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság volt, amelynek rendezése 50,1 milliárd forintba került. A kormányhatározat egyelőre nem nevez meg olyan rendezvényt, amelynél szabálytalanságot gyanítanának.

Az Orbán-kormány hosszú éveken át arra törekedett, hogy Magyarország a világ legnagyobb sporteseményeinek egyik meghatározó házigazdájává váljon. Bár a 2024-es budapesti olimpia megrendezéséről 2017-ben, a Momentum sikeres népszavazási aláírásgyűjtése után kénytelen volt lemondani, a nagyszabású sportrendezvények iránti ambíciói nem csökkentek.

Az olimpia helyett egymást érték a világbajnokságok és más nemzetközi versenyek, amelyek megrendezésére az állam több tízmilliárd forintot fordított, miközben a költségeket és azok indokoltságát rendszeresen viták övezték – talán ezekre a legemblematikusabb példa a 2017-es vizes világbajnokság volt.

Most a Magyar Péter vezette kormány rendelte el a 2022 és 2025 között megrendezett nagy sportesemények állami költéseinek átfogó átvilágítását.

A csütörtöki Magyar Közlönyben megjelent határozat alapján jövő március végéig kell lezárni az átvilágítást, amely több tízmilliárd forintos rendezvényeket is érinthet.

A vizsgálat a 2022. január 1. és 2025. december 31. között megrendezett, állami forrásból finanszírozott kiemelt nemzetközi sporteseményekre vonatkozik. Az ellenőrzés kiterjed ezek előkészítésére, a kapcsolódó megrendelésekre, a finanszírozásra és a pénzügyi elszámolásokra.

A kormány egy már elkészült, a 2025-ös sporteseményeket is érintő külső szakértői átvilágítás megállapításainak értékelését is előírta. Ennek alapján kell meghatározni, hogy mely rendezvényeknél indokolt további, célzott vizsgálatokat lefolytatni. Az átvilágításhoz szükséges költségvetési forrásokról november végéig kell előterjesztést készíteni, a vizsgálatok lezárásának határideje pedig 2027. március 31.

Több tízmilliárd forintot költöttek a legnagyobb sporteseményekre

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) korábban közzétette, hogy 2023 és 2026 között mekkora összegeket fizetett ki a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek a kiemelt nemzetközi sportesemények megszervezésére. A kimutatásban szereplő összegek nem tartalmazzák a sportlétesítmények fejlesztésének költségeit.

A legnagyobb tételt a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság jelentette, amelynek rendezési költsége 50,1 milliárd forint volt. A kimutatás szerint a következő nagy összegű eseményekre jutott a legtöbb pénz:

Az átvilágítandó események listája: Sportesemény Rendezési költség 2023-as atlétikai világbajnokság 50,1 milliárd Ft 2026-os atlétikai Világdöntő 19,1 milliárd Ft 2024-es rövidpályás úszó-vb 18,4 milliárd Ft 2027-es vizes világbajnokság 12,9 milliárd Ft 2025-ös gyorsaságimotoros futam 10,6 milliárd Ft 2024-es olimpiai városi sportági selejtező 7,6 milliárd Ft 2024-es sakkolimpia és FIDE-kongresszus 7,3 milliárd Ft 2025-ös cselgáncs-világbajnokság 6,1 milliárd Ft 2026-os gyorsaságimotoros verseny 5,3 milliárd Ft Forrás: MTI/Portfolio

A kisebb, de szintén milliárdos állami támogatásban részesülő rendezvények között szerepelnek:

a Gyulai István Memorial atlétikai verseny , amely 2023-ban 800 millió, 2024-ben 1,2 milliárd, 2025-ben és 2026-ban pedig egyaránt 2,7 milliárd forintot kapott.

, amely 2023-ban 800 millió, 2024-ben 1,2 milliárd, 2025-ben és 2026-ban pedig egyaránt 2,7 milliárd forintot kapott. A női kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjére 2023-ban egymilliárd, 2024-ben 1,7 milliárd, 2025-ben kétmilliárd, 2026-ban pedig 2,4 milliárd forint jutott.

A kormányhatározat egyelőre nem nevez meg konkrét rendezvényeket, amelyeknél szabálytalanságot gyanítanának, a felülvizsgálat célja a korábbi állami költések és elszámolások ellenőrzése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images