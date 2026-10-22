Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-KDNP az otthoni energiatárolós program miatt

Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-KDNP az Otthoni Energiatároló Program feltételeinek utólagos módosítása miatt – közölte a Fidesz-frakció csütörtökön az MTI-vel. A frakciószövetség szerint a kormány már megítélt támogatást vesz el a családoktól.

A közlemény elfogadhatatlannak nevezi, hogy a kormány utólag módosítja a program feltételeit.

A jelentkezési határidő után fél évvel a támogatás maximumát az eredeti 2,5 millió forintról 1,8 millió forintra csökkentették

– írják. Számításuk szerint ezzel 700 ezer forintot vesznek el attól a több ezer családtól, amelynek már megítélték a 2,5 millió forintot a napelemes rendszere korszerűsítésére.

A pályázati kiírás „utólagos, egyoldalú és önkényes” módosítása miatt a frakciószövetség utólagos normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól. „Felszólítjuk a Tisza-kormányt, hogy a megítélt támogatás utólagos elvonása helyett a pályázati keret növelésével segítsék, hogy minél több család tudja korszerű energiatároló rendszer segítségével csökkenteni a rezsiköltségét” – olvasható a közleményben.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium szeptember 28-án közölte, hogy felülvizsgálta a programot, és több ponton is átírta a szabályokat. A 105 milliárd forintos keret változatlan maradt, a korábbi 42 ezer nyertes mellé viszont további nagyjából 15 ezer háztartás fér be. A tárca indoklása szerint az energiatárolók ára nagymértékben csökkent a program indítása előtt végzett piacfelméréshez képest, így az áresés miatt a rendelkezésre álló keretből további pályázók támogatására nyílik lehetőség.

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