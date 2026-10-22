Börtön ide vagy oda: az MNB-s vizsgálóbizottság előtt várják Matolcsyt

Nem sokkal azután, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) munkatársai őrizetbe vették a volt jegybankelnököt, Csőszi Attila, a jegybanki visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság tiszás elnöke megerősítette, hogy a hatósági intézkedések nem állítják le a testület munkáját. Továbbra is azzal számolnak, hogy a korábban kitűzött időpontban, november 5-én meghallgatják Matolcsyt. A bizottság elnöke egyúttal üdvözölte, hogy a hatóságok megkezdték a szükséges lépéseket az ügy érdemi kivizsgálása érdekében.
Matolcsy György letartóztatásáról a bíróság holnap, október 23-án, pénteken határoz - írja a Telex. Egy esetleges kényszerintézkedés kapcsán dr. Nagy Attila főügyészségi katonai ügyész egyértelművé tette, hogy bár a bírói döntésig csak általánosságban nyilatkozhat, a KNYF a jogszabályi keretek között mindenben közreműködik majd annak érdekében, hogy a parlamenti bizottság akadálytalanul elvégezhesse a feladatát.
A vizsgálóbizottság még október 1-jén egyhangúlag döntött Matolcsy György, valamint utódja, az MNB-t 2025 óta irányító Varga Mihály meghallgatásáról. A testület célja a jegybanki botrány főszereplőinek azonosítása és elszámoltatása,
így a volt elnök mellett fiát, Matolcsy Ádámot is be fogják idézni. A vizsgálat folyamatosan zajlik, a legutóbbi ülésen például több mint három órán át kérdezték Bánki Erik és Kósa Lajos fideszes képviselőket.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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