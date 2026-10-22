Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül
Van egy ország Európa közepén, ahol mindig majd öt év múlva vezetik be az eurót.
Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy vállalta: egyszer a közös pénzt is használni fogja. Volt idő, amikor akartuk, de nem tudtuk. És volt, amikor már majdnem tudtuk, de nem volt hozzá politikai akarat.
Most megint előkerült egy dátum: 2032.
A kérdés az, hogy ez most tényleg öt év – vagy megint a szokásos öt év?
Számos érv szól az euró bevezetése mellett, és vannak érvek ellene is. Az azonban biztos, hogy jelentős, az egész ország életére hatással levő esemény lesz, ha egyszer, mondjuk a 2030-as évek elején csatlakozunk az európai fizetési rendszerhez – ennek súlya nagyjából az EU-s csatlakozáshoz, vagy a schengeni belépéshez mérhető. De legalább ilyen érdekes maga folyamat, ami a magyar euróhoz vezet.
A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.
- Rendező/Producer: Tarjáni-Szucsik Anita
- Szerkesztő: Orosz Márton
- Vágó: Daróczi Kornél
- Operatőr: Ács András, Ürögdi Ábel
- Design: Kovács Bernadett Noémi
- Motion: Farkas Bence
- Kreatív: Szabó Sándor
- Adatvizualizáció: Müller András
Címlapkép forrása: Portfolio
Hiába a repülő autó, földhöz ragadt üzeneteket küldött a Tesla
Esik az árfolyama a jelentés után.
Kattintás nélkül is támadhat kémprogram online reklámon keresztül
A reklámpiac legitim csatornáin érkezhetett a támadás.
Az ukrajnai Starlink-incidens után megszólalt az amerikai óriáscég: veszélyben lehetnek a szövetségesek csúcsfegyverei?
Jobban fél Európa Trump kiszámíthatatlanságától, mint az oroszoktól.
Meglepte a piacot a Nestlé - De van egy komoly probléma a háttérben
Komoly kihívást jelent az orosz tevékenység.
Az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz-KDNP az otthoni energiatárolós program miatt
Utólagos normakontrollt kérnek az Alkotmánybíróságtól.
Nagyot villantott a Meta
A cash flow viszont mínuszba fordult.
Figyelmeztetést adott ki a MÁV: fontos változások jönnek, rengeteg utast érinthetnek
A változások már ma életbe lépnek.
Decemberben jöhet a következő japán kamatemelés
De kérdés, hogy mit szól ehhez a kormány.
Egy évet bírt a házasságuk, a hitelük 25 évre szól. Mi lesz most a közös lakással?
Egy kapcsolat véget érhet egy év alatt, a közösen felvett lakáshitel viszont nem. Megmutatjuk egy konkrét példán, mennyi pénz kellhet ahhoz, hogy az egyik fél megtartsa a lakást, mi történhet
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q3
A nemzetközi áfa aktualitások témában indított blogsorozatunk célja, hogy rendszeres jelleggel összefoglalja azokat a nemzetközi közvetett adózási és kapcsolódó compliance fejleményeket és
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Magyarországon a covid után indult meg igazán a szabadidős költekezés
A szabadidőre fordított kiadásokból is kirajzolódik, mennyire másként élnek a régió háztartásai. Lettországban a fogyasztási kiadások 9,6 százaléka jut sportra, kultúrára, kikapcsolódá
Nagyon szeretjük az Isztánokat - HOLD Minutes
Egész Közép-Ázsia nagyon jó fundamentumokkal bír, nagyon alacsony bázisról indul szinte minden téren, tehát óriási a felértékelődési potenciál - ez az, amit egy értékalapú befektető...
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Nagy leállás a Revolutnál: erre készülhetünk a jövőben is?
Milyen gyakori ez?
Viszlát, Otthon Start! − Új világ jön a támogatott lakáshitelpiacon
Alaposan megkeverte a kártyákat a kormány.