Egy egész ország ezt várja: tényleg bevezetjük az eurót? A Portfolio riportfilmjéből kiderül

Megjelent a Portfolio riportfilmje, Út a magyar euróhoz címmel. A filmben arra keressük a választ, hol tart Magyarország az euró bevezetésének útján: milyen történelmi, gazdasági, politikai és társadalmi kérdések kapcsolódnak ehhez a folyamathoz. Milyen tapasztalatokat lehet levonni más országok példájából? Mikor és hogy kellene bevezetnünk az eurót? És hogy kellene ezt jól csinálnunk?

Van egy ország Európa közepén, ahol mindig majd öt év múlva vezetik be az eurót.

Magyarország több mint húsz éve úgy lépett be az Európai Unióba, hogy vállalta: egyszer a közös pénzt is használni fogja. Volt idő, amikor akartuk, de nem tudtuk. És volt, amikor már majdnem tudtuk, de nem volt hozzá politikai akarat.

Most megint előkerült egy dátum: 2032.

A kérdés az, hogy ez most tényleg öt év – vagy megint a szokásos öt év?

Számos érv szól az euró bevezetése mellett, és vannak érvek ellene is. Az azonban biztos, hogy jelentős, az egész ország életére hatással levő esemény lesz, ha egyszer, mondjuk a 2030-as évek elején csatlakozunk az európai fizetési rendszerhez – ennek súlya nagyjából az EU-s csatlakozáshoz, vagy a schengeni belépéshez mérhető. De legalább ilyen érdekes maga folyamat, ami a magyar euróhoz vezet.

A filmet a Portfolio Csoport audiovizuális üzletága, a Portfolio Studios készítette.

Rendező/Producer: Tarjáni-Szucsik Anita

Szerkesztő: Orosz Márton

Vágó: Daróczi Kornél

Operatőr: Ács András, Ürögdi Ábel

Design: Kovács Bernadett Noémi

Motion: Farkas Bence

Kreatív: Szabó Sándor

Adatvizualizáció: Müller András

Címlapkép forrása: Portfolio