Elérte az euróövezeti államadósság-válság idején tapasztalt szintet a francia kockázati felár

A francia tízéves referenciahozam csütörtökön 6,5 bázisponttal 5,06 százalékra emelkedett, a nap folyamán pedig átmenetileg az 5,14 százalékot is elérte, ami 2002 júliusa óta a legmagasabb szint.
A német Bundhoz mért hozamfelár 177,7 bázispontra tágult, utoljára 2011 novemberében, az eurózóna adósságválsága idején volt ilyen széles a rés.
A francia kormány a szombatra tervezett újabb megmozdulások miatt jelentősen megerősített biztonsági készültséget ígért, így a rendőri erők mellett katonai egységek bevetését is tervezik.
A francia kötvények eladási hulláma mögött a jövő évi elnökválasztás körüli politikai bizonytalanság és a költségvetés elfogadásának nehézségei állnak. A piacokat az is foglalkoztatja, hogy az Európai Központi Bank beavatkozna-e a piaci feszültségek esetleges fokozódása esetén. A Nomura vezető európai közgazdásza, Andrzej Szczepaniak szerint ehhez
nagyon magasan van az ingerküszöb, az EKB ugyanis csak akkor lépne közbe, ha a fertőzési hatások drámaian súlyosbodnának, és a piaci mozgások már veszélyeztetnék a monetáris transzmissziót.
A Citi közgazdásza, Giada Giani szerint konszenzus van abban, hogy Európa ma jobban felkészült a válságkezelésre, mint tizenöt éve, és az intézményrendszer is erősebb. Ugyanakkor hozzátette, hogy az újra erősödő euroszkepticizmus komoly korlátot jelent az összeurópai válaszlépések szempontjából.
A francia kötvények gyengülése az októberi ipari hangulat javulása ellenére is folytatódott, mert az emelkedő energiaárak és a szigorúbb monetáris politikára vonatkozó várakozások egész évben felfelé nyomták a hitelfelvételi költségeket, ami különösen a magas adósságállományú országokat – köztük Franciaországot – sújtja. A Brent nyersolaj ára több mint 2 dollárral emelkedett hordónként az újabb huszi támadások nyomán, a földgáz ára pedig 2022 decembere óta nem látott szintre ugrott.
A német tízéves Bund hozama 7 bázisponttal 3,34 százalékra csökkent a menedékeszközök iránti kereslet növekedése miatt. A Bundhoz mért felárak az eurózóna egészében tágultak, így a belga spread 110 bázispontra nőtt – ami 2012 óta a legmagasabb érték –, az olasz 123, a görög 106, a spanyol pedig 70 bázispontra emelkedett.
A pénzpiac jelenleg két negyedpontos EKB-kamatemelést, valamint egy harmadik emelés mintegy 80 százalékos valószínűségét árazza 2027 végéig.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megérkezett a hatóság figyelmeztetése: emelkedhet a koronavírus-fertőzések száma Magyarországon
Ezt mutatják a szennyvízadatok.
Kapitány István: egy év alatt a lista végéről a dobogóra
Megszólalt a magyar inflációról a miniszter.
Változhat a tranzakciós illeték is jövőre - Hogyan hathat ez a számlaköltségekre?
A tervek között van könnyítés és szigorítás is
Nagy az idegesség a piacokon: egyre nehezebben biztosítja be magát a Meta
Megroppanni látszik az AI-szektor?
Elérte az euróövezeti államadósság-válság idején tapasztalt szintet a francia kockázati felár
Egyre fertőzöbbnek tűnik a franciaországi adóssághelyzet.
Magyar Péter új 1956-os múzeum létrehozását jelentette be, és a nemzet megosztása ellen szólalt fel
A miniszterelnök kijelentette: Magyarország barátként fogad mindenkit, aki tisztelettel és jó szándékkal közeledik hozzá.
Szivárognak a részletek az oroszok új rakétájáról: amerikai alkatrészeket is talált benne az ukrán hírszerzés
Ezt lehet tudni eddig a Filinről.
Magyarország miatt is kell változtatnia a Coca-Colának és a Danone-nak a csomagolásain egész Európában
Az Európai Unió a tagállami nyomásra lépett fel a megtévesztő állítások miatt.
Kiszámoltuk: 1,5 millió forintba kerülhet, ha csak jövőre kezded a megtakarítást
Ha idén kihagyod a nyugdíj-megtakarítást, elsőre úgy tűnhet, hogy csak annyit veszítesz, amennyit nem fizettél be, plusz a rá járó 20 százalékos adójóváírást. 300 ezer forintnál ez 360
Nemzetközi ÁFA- és indirekt adózási aktualitások 2026 Q4
A nemzetközi áfaváltozások 2026 utolsó negyedévében is fontos felkészülési feladatokat jelentenek a magyar vállalkozások számára. Németországban mesterséges intelligenciával támogatott a
A Te döntésed is számít - szóval szavazz ránk, ha szereted a HOLD-at
Blogot írunk, podcastolunk, videózunk és még alapot is kezelünk, mi kell még!? Ha szereted a HOLD-at, mindenképp adj ránk egy szavazatot, A Portfolio második alkalommal... The post A Te döntésed
Magyarországot a Tisza Pártig csak közepesen érdekelte a választás
A rendszerváltás utáni választási lelkesedés nem tűnt el végleg: a BB tengely országaiban a részvétel az ezredforduló után visszaesett, az utóbbi években viszont több helyen... The post Mag
Követett részvények - 2026. október
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Érthetők-e a banki adatkezelési tájékoztatók? - A NAIH jelentése a bankok átláthatósági gyakorlatáról
Az adatkezelési tájékoztató az adatvédelmi megfelelés leginkább "kirakatban lévő" eleme: az érintettek tipikusan ebből kaphatnak egy benyomást az adataik kezeléséről, persze csak akkor ha
Balásy Zsolt: Hiányolom a rezsicsökkentés eltörlését az új költségvetésből
A 2027-es költségvetési terv egyszerre ígér nagy lépést az euróbevezetés felé és jelentős többletkiadásokat a bérekre, a nyugdíjakra és a jóléti szolgáltatásokra. A 4,9 százalékos...
A 2027-es költségvetés sikere a kormány tervezett megtakarításain múlhat
A kormány 4,9 százalékos hiánycélt és jelentős kiadáscsökkentést tervez 2027-re, miközben új adóintézkedésekkel, béremelésekkel és családtámogatásokkal is számol. A költségvetés si
Ezek az adóemelések hozzák majd el a stabil költségvetést?
Számos tétel emelkedik 2027-től.
Égető szükség van a magyar agrárstratégiára, kapaszkodót keres az ágazat
Nem halogatható tovább a döntés.
A repülő Tesla csak a kezdete egy jóval nagyobb tőzsdei sztorinak
Mit forral megint Musk?
Családi vagyonstratégia
Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.