Elérte az euróövezeti államadósság-válság idején tapasztalt szintet a francia kockázati felár

A francia állampapírok hozamfelára a menedékeszköznek számító német Bundhoz képest 15 éves csúcsra emelkedett, miközben az ország feszült költségvetési helyzete és a folytatódó utcai tüntetések egyaránt nyomás alatt tartják a befektetői hangulatot.

A francia tízéves referenciahozam csütörtökön 6,5 bázisponttal 5,06 százalékra emelkedett, a nap folyamán pedig átmenetileg az 5,14 százalékot is elérte, ami 2002 júliusa óta a legmagasabb szint.

A német Bundhoz mért hozamfelár 177,7 bázispontra tágult, utoljára 2011 novemberében, az eurózóna adósságválsága idején volt ilyen széles a rés.

A francia kormány a szombatra tervezett újabb megmozdulások miatt jelentősen megerősített biztonsági készültséget ígért, így a rendőri erők mellett katonai egységek bevetését is tervezik.

A francia kötvények eladási hulláma mögött a jövő évi elnökválasztás körüli politikai bizonytalanság és a költségvetés elfogadásának nehézségei állnak. A piacokat az is foglalkoztatja, hogy az Európai Központi Bank beavatkozna-e a piaci feszültségek esetleges fokozódása esetén. A Nomura vezető európai közgazdásza, Andrzej Szczepaniak szerint ehhez

nagyon magasan van az ingerküszöb, az EKB ugyanis csak akkor lépne közbe, ha a fertőzési hatások drámaian súlyosbodnának, és a piaci mozgások már veszélyeztetnék a monetáris transzmissziót.

A Citi közgazdásza, Giada Giani szerint konszenzus van abban, hogy Európa ma jobban felkészült a válságkezelésre, mint tizenöt éve, és az intézményrendszer is erősebb. Ugyanakkor hozzátette, hogy az újra erősödő euroszkepticizmus komoly korlátot jelent az összeurópai válaszlépések szempontjából.

A francia kötvények gyengülése az októberi ipari hangulat javulása ellenére is folytatódott, mert az emelkedő energiaárak és a szigorúbb monetáris politikára vonatkozó várakozások egész évben felfelé nyomták a hitelfelvételi költségeket, ami különösen a magas adósságállományú országokat – köztük Franciaországot – sújtja. A Brent nyersolaj ára több mint 2 dollárral emelkedett hordónként az újabb huszi támadások nyomán, a földgáz ára pedig 2022 decembere óta nem látott szintre ugrott.

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A német tízéves Bund hozama 7 bázisponttal 3,34 százalékra csökkent a menedékeszközök iránti kereslet növekedése miatt. A Bundhoz mért felárak az eurózóna egészében tágultak, így a belga spread 110 bázispontra nőtt – ami 2012 óta a legmagasabb érték –, az olasz 123, a görög 106, a spanyol pedig 70 bázispontra emelkedett.

A pénzpiac jelenleg két negyedpontos EKB-kamatemelést, valamint egy harmadik emelés mintegy 80 százalékos valószínűségét árazza 2027 végéig.

Forrás: Reuters

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