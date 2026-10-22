Elesett az M0-ás és az M1-M7 bevezető, több kilométeresek a dugók

Kora reggel 7 és 5 kilométer hosszú torlódás alakult ki a fővárosi körgyűrű két bevezető szakaszán, a 31-es főúton, Nagykáta közelében pedig két személygépjármű összeütközött - közölte az Útinform.

Az M0-s autóút déli szektorán, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a Nagy Duna-hídon a 17-es és a 14-es km között hídfelújítás zajlik. A két belső sávot lezárták,

a csepeli szakaszon 7 km-t meghaladó torlódás alakult ki, érdemes legalább 1 órával hosszabb menetidővel számolni.

Az M1-M7 bevezető szakaszán, Budaörs térségében, a

9-es km-nél egy személygépjármű vesztegel a belső sávban. A kialakult torlódás közel 5 km hosszú.

A 31-es főúton, Nagykáta közelében, két személygépjármű összeütközött. A 60-as km-nél a helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad.

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