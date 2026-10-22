Figyelmeztetést adott ki a MÁV: fontos változások jönnek, rengeteg utast érinthetnek

A MÁV-csoport csütörtöki tájékoztatása szerint az október 23-i nemzeti ünnep, a hosszú hétvége és az őszi szünet miatt változik a vonatok, a Volán-járatok és a HÉV-ek közlekedési rendje.
A változások már október 22-én, csütörtökön életbe lépnek a vasúti közlekedésben. Ezen a napon a vonatok a pénteki, október 23-án a szombati, október 24-én pedig az ünnepnapi menetrend szerint közlekednek. A többi napon nem változik a vasúti menetrend.
A társaság a megnövekedő utazási igényekre reagálva több kocsival indítja a legforgalmasabb InterCity-, InterRégió- és elővárosi járatokat. Különösen az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon, október 22-én számítanak jelentősebb forgalomra.
A megszokottnál nagyobb kapacitással közlekednek többek között a Balaton, Tópart, Dráva, Mura, Bakony, Göcsej, Mecsek, Nyírség, Tokaj, Napfény, Zemplén és Békés InterCityk egyes járatai. Emellett több férőhelyet biztosítanak a Cívis InterRégiókon, valamint egyes S10-es, S12-es, S21-es és Z72-es vonatokon is.
A Volán-járatok menetrendje szintén módosul. Október 23-án munkaszüneti napi, 24-én szabadnapi, 25-én ismét munkaszüneti napi menetrend lesz érvényben. Október 26-tól, hétfőtől pedig az őszi szünet miatt a tanítás nélküli munkanapokra meghirdetett menetrend szerint indulnak a buszok.
A MÁV-csoport a legforgalmasabb Budapest és vidéki nagyvárosok közötti buszjáratokon erősítő járatokat is indít. A legnagyobb kapacitással október 22-én és 23-án elsősorban a fővárosból induló, október 25-én pedig a Budapestre érkező útvonalakon készülnek.
Az ünnepi rendezvények miatt ráadásul több településen ideiglenes útlezárásokra, terelésekre és megállóhely-kimaradásokra is számítani kell.
A HÉV-vel közlekedőknek ugyancsak érdemes ellenőrizniük a menetrendet. Október 23-án a H5-ös és H6-os HÉV a hétvégi menetrend szerint közlekedik, a szentendrei és békásmegyeri járatokon azonban reggel 7 órától este fél 9-ig egységesen hatkocsis szerelvényekkel biztosítanak nagyobb kapacitást.
A H7-es HÉV-en ugyancsak hatkocsis szerelvények járnak az ünnepnapon 9 és 21 óra között. A H8-as és H9-es vonalakon pedig továbbra is érvényben marad az Örs vezér tere és Cinkota közötti HÉV-pótlás.
Az őszi szünet idején, október 26. és 30. között a HÉV-járatok a tanítási szünetben érvényes menetrend szerint közlekednek.
A MÁV-csoport arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék az aktuális menetrendet. Ehhez a MÁVPlusz applikációt, a mavplusz.hu oldalt, valamint a jegy.mav.hu felületet ajánlják.
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