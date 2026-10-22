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Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén
Gazdaság

Folytatódik a kármentesítés előkészítése az egykori óbudai gázgyár területén

Portfolio
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MTI
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Folytatja az egykori óbudai gázgyár területének kármentesítési előkészületeit az MVM Next, miután az Alkotmánybíróság megsemmisítette a környezetvédelmi munkák folyamatos halasztását lehetővé tevő jogszabályi rendelkezést.

Az Alkotmánybíróság keddi határozatában alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a felszín alatti vizek védelméről szóló kormányrendelet érintett paragrafusát. A testület indoklása szerint a szabályozás veszélyeztette az egészséges környezethez való jogot, és hozzájárult a talaj, valamint a talajvíz állapotának romlásához. A megsemmisített rendelkezés ugyanis automatikus határidő-hosszabbítást biztosított a kármentesítésre kötelezett MVM Zrt. számára, ha a munkálatokat nem végezték el időben.

A döntésre reagálva az MVM Next közölte, hogy tiszteletben tartja és jelenleg is vizsgálja az alkotmánybírósági határozatot.

A vállalat hangsúlyozta, hogy továbbra is elkötelezett a több évtizedes környezeti probléma mielőbbi megoldása mellett, és ennek érdekében minden érintettel együttműködik a kármentesítési folyamat során.

Címlapkép forrása: layher

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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