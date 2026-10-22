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Fontos változás jön a Telekomnál
Gazdaság

Fontos változás jön a Telekomnál

Portfolio
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November 1-jétől megváltozik a Telekom számláinak befizetési lehetősége: megszűnik a Díjneten keresztüli számlafizetés. Az átállás automatikusan történik, az érintett ügyfeleknek azonban érdemes figyelniük néhány fontos részletre - derül ki a vállalat tájékoztatásából.

A Magyar Telekom és a Díjnet együttműködése 2026. október 31-én véget ér, így az ezt követően kiállított telekomos számlák már nem lesznek elérhetők a Díjnet rendszerében.

A változás előkészítése már korábban megkezdődött: augusztus 28-a óta új Telekom-regisztrációt sem lehet indítani a Díjnet felületén. A meglévő számlákat október 31-ig még be lehet fizetni a megszokott módon, november 1-jétől azonban az ügyfeleknek már közvetlenül a Telekom felületeit kell használniuk.

A szolgáltató tájékoztatása szerint az átállás automatikusan történik, így a lakossági ügyfeleknek ezzel kapcsolatban nincs külön teendőjük. Az új számlák elkészültéről a Telekom közvetlenül e-mailben küld értesítést, mégpedig a korábban a Díjneten regisztrált e-mail-címre.

A számlákat ezt követően a Telekom mobilalkalmazásában, valamint a szolgáltató honlapján, a Telekom-fiókba belépve lehet elérni és befizetni.

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Fontos, hogy a korábban kiegyenlített számlák nem vesznek el: az október 31. előtt kiállított dokumentumok a Díjnet felületén alapesetben a kiállítástól számított 18 hónapig továbbra is hozzáférhetők maradnak.

Azok az ügyfelek pedig, akik másik e-mail-címre szeretnék megkapni a számlaértesítőket, november 1-je után módosíthatják adataikat a Telekom-fiókjuk számlázási beállításainál.

A változás a lakossági ügyfelek mellett a kisüzleti és üzleti előfizetőket is érinti.

Címlapkép forrása: Portfolio

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