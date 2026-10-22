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Hiába árérzékenyek a magyarok, akár felárat is hajlandóak fizetni a védjeggyel ellátott hazai termékekért
Gazdaság

Hiába árérzékenyek a magyarok, akár felárat is hajlandóak fizetni a védjeggyel ellátott hazai termékekért

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Az elmúlt években Magyarország mezőgazdasága látványosan megérezte az éghajlatváltozás hatásait, amely összetett kihívást jelent az ágazat számára. Ugyanakkor jelentős segítség a szektor számára, hogy az utóbbi időben a magyar fogyasztók keresik a magyar terményeket a boltok polcain: a Magyar Termék Nonprofit Kft. 20 éves jubileuma alkalmából, a YouGov által 2026-ban készített, 1000 fős országos reprezentatív fogyasztói kutatás szerint közel kétharmaduk még valamennyi felárat is hajlandó lenne fizetni a védjegyes hazai termékekért. Sőt, Gáti Péter, a PENNY frissáru beszerzési csoportvezetője szerint a piackutatások azt mutatják, hogy bár az eredetmegjelölés általánosságban a harmadik legfontosabb döntési szempont az ár és a minőség után, bizonyos termékkörök, mint a zöldség és gyümölcs, tejtermékek vagy húsáru esetében az eredet legalább olyan fontos, mint az ár és a minőség. A kiskereskedelmi láncnál ezért stratégiai kérdésnek tekintik, hogy minél több magyar beszállítótól származó termék kerüljön a polcokra.

Az elmúlt években Magyarország mezőgazdasága látványosan megérezte az éghajlatváltozás hatásait, a korábban időszakosnak számító aszály mára szinte állandó kockázattá vált, amely a vízgazdálkodás új alapokra helyezése mellett a termésösszetétel átgondolását is szükségessé teszi.

Az idei rendkívüli aszály jelentős nehézségeket okozott, de az utóbbi évekre általánosságban elmondható, hogy a klímaváltozás negatív hatásai – a kiszámíthatatlan áprilisi fagyok, az aszály, a hosszantartó hőkupola, a magas UV sugárzás, az öntözésre használt vízkészletek folyamatos csökkenése nehezítették a termelést

– mondta a Portfolio-nak a PENNY beszállítói láncához tartozó INBA Zrt. képviselője. A Csongrád-Csanád megyei Ásotthalmon található cégnél, melynek fő tevékenysége a termelés mellett a zöldség- és gyümölcs nagykereskedelem, úgy látják, hogy az időjárás negatív változása, illetve a nagyarányú munkaerőhiány megtette hatását: a szabadföldi termelés szinte teljesen visszaszorult. 

„Azoknál a terménykultúráknál, amelyek termesztése jelentős öntözést, és élőmunkát igényel, folyamatosan csökkenő termésmennyiségek tapasztalhatók, helyettük a zárt rendszerek, az üvegházi termesztés kerül előtérbe. A nagyobb szabadföldi területeken gépesíthető, kisebb bekerülési költséggel és kevesebb vízigénnyel termelhető növénykultúrák kerülnek előtérbe” – tették hozzá. A dél-alföldi régióban termelt termékek – spárga, paprika, káposztafélék, gyümölcsök – jelentős része nehezen adaptálódik a jelenlegi éghajlati körülményekhez.

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A társaság szerint ez alól a batáta - édesburgonya - az egyik kivétel, amely jól tűri a szélsőséges időjárási viszonyokat, például a hosszan tartó forróságot.

Az INBA Zrt. főként exportra épít, korábban forgalmának mindössze 20%-át tette ki a belföldi kereskedelem, ez azonban az utóbbi években 30%-ra nőtt, amelyben jelentős szerepe van a PENNY-nek. „A belföldi értékesítésünk 80%-a kiskereskedelmi áruházláncokon keresztül történik, a fennmaradó rész konzervipari értékesítés. Az exporttevékenységünk főbb célországai skandináv államok: Finnország, Norvégia, Svédország. Németország, Csehország, Ausztria, Svájc” – tették hozzá.

Egyre tudatosabban választanak hazait a magyarok

A fogyasztási szokásokat vizsgálva érzékelhető, hogy a magyarok egyre tudatosabban választanak hazai árucikkeket. A Magyar Termék Nonprofit Kft. megbízásából készült felmérés alapján a Magyar Termék logóját a válaszadók 96 százaléka felismeri, 93 százalék pedig két nagyon hasonló árú és minőségű termék közül biztosan vagy inkább azt választaná, amelyen megtalálható a védjegy.

A megkérdezettek 65 százaléka az 5–10 százalék körüli felárat is elfogadhatónak tartja a védjegyes termékért.

A PENNY üzleteiben ma már több mint 1400 olyan termék található állandó vagy időszakos jelleggel, amely Magyar Termék védjeggyel rendelkezik. Ezek között közel 700 saját márkás termék is megtalálható.

A saját márkás termékek piacát az elmúlt években jelentősen befolyásolta az infláció. „A 2022-ben tapasztalt erőteljes áremelkedés következtében nőtt az érdeklődés a költséghatékony alternatívák iránt és sok vásárló egyre inkább jó minőségű, megbízható választásként tekint a saját márkás termékekre. Bár az infláció mérséklődésével a növekedés üteme visszafogottabbá vált, a kereslet stabilizálódott. Diszkontláncként a PENNY saját márkás termékeinek aránya a piaci átlagnál magasabb, miközben a kínálatban számos magyar gyártótól származó saját márkás cikk is megtalálható” – mondta a Portfolio-nak Gáti Péter, a PENNY frissáru beszerzési csoportvezetője.

INBA
Csomagolják a terményt az INBA Zrt. ásotthalmi telephelyén.

A hazai eredet könnyebb felismerését több eszköz is segíti: a friss zöldség-gyümölcs részlegen az „Itthonról válogatva” logóval ellátott termékek, valamint az árcédulák mellett kihelyezett magyar zászlók segítik a tájékozódást.

Piackutatások szerint az eredetmegjelölés általánosságban az ár és a minőség után a harmadik legfontosabb szempont a vásárlói döntésekben. Ugyanakkor bizonyos termékkörökben, például a zöldség-gyümölcs, a tejtermékek vagy a húsáruk esetében az eredet legalább olyan fontos, mint a minőség és az ár

– emeli ki a diszkontlánc beszerzési csoportvezetője.

Tavasszal például jól érzékelhetően megnő az érdeklődés a hazai paradicsom és paprika iránt, még akkor is, ha a külföldi alternatívák adott esetben olcsóbban elérhetők. A vállalat magyar beszállítók iránti elkötelezettségét mutatja, hogy 2026-ban immár ötödik alkalommal nyerte el a Magyar Termékekért Kereskedelmi Nívódíjat.

Az elismerést azok a kereskedelmi láncok kaphatják meg, amelyek aktívan támogatják a magyar termékek piacra jutását és hosszú távú partnerséget építenek a hazai beszállítókkal, akiknek köszönhetően a termékek frissebben érkezhetnek az üzletekbe, a szedéstől számított akár 1,5–2 napon belül.

A cikk megjelenését a PENNY támogatta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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