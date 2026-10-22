A mai napon hatályba lépett a Magyar Orvosi Kamara (MOK) jogköreit visszaállító törvénymódosítás, amelynek értelmében ismét kötelezővé vált a kamarai tagság az orvosi tevékenység gyakorlásához. Azoknak a szakembereknek, akik jelenleg nem tagjai a szervezetnek, de továbbra is a hivatásukban szeretnének dolgozni, november 20-ig kell kérniük a felvételüket.

A jogszabályváltozás mai hatálybalépésétől számítva

az érintett orvosoknak pontosan harminc napjuk van a csatlakozásra.

Ha a kérelmet ezen a határidőn belül benyújtják, a kamarai tagság a beadás napján automatikusan, külön testületi döntés és hosszas elbírálás nélkül létrejön.

Aki azonban elmulasztja a november 20-i határidőt, annak azzal kell számolnia, hogy 2027. január 20-tól kezdve nem végezhet kamarai tagsághoz kötött orvosi tevékenységet. Ez a tilalom mindaddig érvényben marad, amíg a kamara hivatalosan el nem bírálja és jóvá nem hagyja a megkésett tagfelvételi kérelmet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás