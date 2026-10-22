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Javult a GKI konjunktúraindexe
Gazdaság

Javult a GKI konjunktúraindexe

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Októberben tovább emelkedett a GKI konjunktúraindexe, miután a vállalati szektor kilátásai javultak, a fogyasztói bizalom azonban visszaesett. A várakozások ellentétes irányba mozdultak el, hiszen míg az ipar és a szolgáltatások felfelé húzzák a mutatókat, a háztartások pesszimistábban ítélik meg a gazdasági helyzetet, emellett az üzleti környezet kiszámíthatósága is romlott.

A felmérés szerint a konjunktúraindex az előző hónaphoz hasonlóan októberben is egy ponttal nőtt. Ezt az üzleti bizalmi index hárompontos emelkedése hajtotta, amely így lényegében visszatért a nyár közepén mért szintre. Az ágazatok között ugyanakkor jelentős eltérések mutatkoznak, ugyanis az ipari bizalmi index négy ponttal bő négyéves csúcsra ért, és a szolgáltatási szektor mutatója is javult két ponttal. Ezzel szemben az építőiparban három, a kereskedelemben pedig négy ponttal romlott a hangulat.

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A vállalatok foglalkoztatási hajlandósága érdemben nem változott. A cégek mindössze 7 százaléka tervez létszámbővítést a következő három hónapban, míg 14 százalékuk leépítésre készül. A létszámcsökkentést tervezők mind a négy vizsgált ágazatban többségben vannak, a legborúlátóbbnak pedig az építőipari cégek bizonyultak. Az árazási tervek szintén stagnálnak, a vállalkozások 18 százaléka emelne, 8 százaléka pedig csökkentene az árain. Kiemelkedő adat, hogy az építőiparban egyetlen megkérdezett vállalat sem tervez áremelést.

A lakosság körében eközben egyértelműen romlott a hangulat. A fogyasztói bizalmi index októberben két ponttal mérséklődött, így egyre inkább eltávolodik a júliusi csúcstól, bár a hosszú távú átlagát még mindig jelentősen meghaladja. A pesszimizmus fő oka, hogy a háztartások kedvezőtlenebbül ítélik meg az ország következő egy évre vonatkozó gazdasági kilátásait, valamint a saját, elmúlt egy évben tapasztalt pénzügyi helyzetüket. Ezt csupán az ellensúlyozza minimálisan, hogy a nagy értékű fogyasztási cikkek vásárlási feltételeit némileg jobbnak érzékelik.

A fogyasztói bizonytalanság mellett az üzleti környezet kiszámíthatóságának megítélése is érezhetően negatív irányba mozdult,

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mivel az ipari cégeket leszámítva a kereskedelemben, az építőiparban és a szolgáltatások területén is kedvezőtlenebbé váltak a vélemények.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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