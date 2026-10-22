Kapitány István: egy év alatt a lista végéről a dobogóra

Egy év alatt látványos fordulat történt a hazai inflációban, hiszen Magyarország az uniós lista éléről a második legalacsonyabb pénzromlást mutató tagállamok közé került. Az eredményt az is felértékeli, hogy több európai országban ismét gyorsult az áremelkedés – véli Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, aki szerint a kiszámítható árak a családokat, a nyugdíjasokat és a vállalkozásokat egyaránt segítik, a kormány célja pedig az, hogy a mostani siker tartós eredmény legyen.

Látványos fordulat történt a magyarországi inflációban, hiszen míg egy évvel ezelőtt az ország az Európai Unió legmagasabb drágulást mutató tagállamai közé tartozott, idén szeptemberben már a második legalacsonyabb értéket érte el az EU-ban. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a hazai fogyasztói árindex 1,6 százalékra mérséklődött – írta Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán.

Az Eurostat összehasonlítása alapján a 27 uniós tagállam közül jelenleg csak Svédországban alacsonyabb az infláció, míg Dániával holtversenyben áll a magyar mutató.

A pénzromlás ütemének lassulása azért is figyelemre méltó, mert Európa több tagállamában az elmúlt időszakban ismét gyorsult az áremelkedés.

Kapitány István kiemelte, hogy a kedvező folyamatok a lakosságot és a piaci szereplőket egyaránt segítik, mivel a családok és a nyugdíjasok számára a megélhetési költségek kiszámíthatóságát, a vállalati szektor számára pedig a tervezhetőbb üzleti környezetet biztosítják.

Kiszámíthatóbb árak mellett könnyebb előre gondolkodni, beruházni és fejlődni

– mutatott rá a tárcavezető.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a gazdaságirányítás a jelenlegi árszint megőrzésére és a stabilitás fenntartására törekszik a következő időszakban is. "A célunk az, hogy ez ne egy pillanatnyi siker legyen, hanem tartós eredmény" – fogalmazott bejegyzésében Kapitány István.

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