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Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése
Gazdaság

Kapitány István: elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése

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Négy évnyi stagnálás után a magyar gazdaság növekedési pályára állítása, valamint a hazai vállalkozások számára a kiszámítható környezet és a valódi piaci verseny megteremtése a legfontosabb feladat – hívta fel a figyelmet egy Facebook-videóban Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.

A Vállalkozásfejlesztési Tanács idei második ülésén a tárcavezető rámutatott, hogy a gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen a vállalkozói szféra megerősítése, ez azonban versenymentes közegben nem lehetséges. A valódi piaci kihívások nélkül működő cégek ugyanis nem tudnak versenyképessé válni a globális piacon.

"Amikor vállalkozásfejlesztésről beszélünk, akkor igazából a bizonytalanságot kell kivennünk a rendszerből"

– fogalmazott a miniszter, hozzátéve, hogy az elmúlt öt hónapban a kormány már megmutatta, hogy a korábbinál lényegesen több forrást tud biztosítani az ország számára.

Kapitány István a jövő évi költségvetést érintve hangsúlyozta, hogy a parlamentben bemutatott büdzsé szerkezeti fordulatot jelent. Az új államháztartási szemlélet lényege, hogy a bürokratikus és állami apparátus kiadásait csökkentik ahelyett, hogy a lakosságot vagy a piaci szereplőket terhelnék.

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Amihez a napelemeknek másfél évtized kellett, azt a magyar energiatárolók három év alatt elérték

"Az állam magán spórol, és nem az embereken, ez jelentős változás"

– emelte ki a miniszter.

A gazdasági tárca vezetője végezetül jelezte, hogy a döntéshozatal során kiemelten számít a Vállalkozásfejlesztési Tanács aktív és őszinte szakmai visszajelzéseire, hiszen a leghatékonyabb gazdaságpolitikai intézkedéseket a piaci szereplőkkel közösen lehet megfogalmazni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger Tamás

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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